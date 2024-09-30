Букмекеры лишились миллионов евро из-за нового правила в баскетболе. Что вообще творится?

Французская баскетбольная федерация (FFBB) решила взбудоражить баскетбольное сообщество своим спорным решением, вернув правило, которое в 2019 году уже было предано забвению. На этот раз речь идёт о новом регламенте Кубка Франции, согласно которому командам из низших дивизионов предоставляется фора в очках перед началом матча. Чем ниже дивизион, тем больше очков они получают. На первый взгляд, такой ход должен добавить зрелищности турниру, но в реальности этот манёвр стал настоящим подарком для тех, кто умеет играть на ставках.

Если бы это касалось какого-нибудь парка развлечений, где правила меняются, чтобы каждый мог получить приз, это ещё можно было бы понять. Но мы говорим о профессиональном баскетболе, где решение FFBB превратило игру в нечто среднее между случайностью и шапито. Команды второго дивизиона начинают матчи против клубов первой лиги с преимуществом в семь очков, третьего — с «+14» и так далее. Это словно отправить на ринг тяжеловеса и обременить его гантелями, чтобы его сопернику было «интереснее».

Неудивительно, что местные букмекеры, осознавшие всю абсурдность ситуации, оказались в центре скандала. Некоторые хитроумные бетторы начали активно делать ставки на тоталы команд в первых четвертях, прекрасно понимая, что с таким гандикапом даже аутсайдеры смогут набрать больше очков, чем ожидалось. Это привело к многомиллионным убыткам для букмекеров, как сообщает L'Equipe — настоящая катастрофа для тех, кто привык зарабатывать на обоснованных спортивных прогнозах.

В результате несколько французских букмекерских компаний приостановили выплаты по ставкам на матчи Кубка Франции, состоявшиеся 23-25 сентября. И вот здесь началась настоящая драма. Федерация заявила, что программное обеспечение не смогло корректно интегрировать новые правила, и цифры разошлись с фактами. Самое забавное в этом то, что финальные счета, как ни странно, остались нетронутыми — ведь вся суть заключалась не в итоговом результате, а в возможности заработать на первом игровом отрезке, который уже был подкручен форой.

Баскетболисты «Мюлуза», Кубок Франции — 2024 Фото: пресс-служба БК «Мюлуз»

Тем временем компании продолжают проверять, не были ли замешаны в этом игроки, участвовавшие в этих матчах. Однако, как говорится, поезд уже ушёл — ущерб нанесён, репутация турнира подорвана, а сам баскетбол стал предметом насмешек. Похоже, FFBB старается исправить положение и обещает, что к следующему раунду Кубка всё будет под контролем. Доверие — вещь хрупкая. А когда федерация меняет правила так, будто это всего лишь строчка в старом блокноте, сложно ожидать чего-то серьёзного.

Теперь остаётся только гадать, будут ли такие правила использоваться в профессиональном спорте в будущем или же федерация наконец-то прозреет и осознает, что превращать баскетбол в аркаду — это явно не по вкусу фанатам, игрокам и даже букмекерам.

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