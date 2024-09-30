Рэкет и торговля людьми. Богачи в США творили жуткие вещи. Ведут ли ниточки к Леброну?

Какие общие черты можно найти у мировых звёзд спорта и шоу-бизнеса? Это, конечно же, деньги и власть. Однако, как выясняется, и самые пикантные скандалы, о которых мы даже не подозревали. Когда такие истории, как нынешний скандал с рэпером Пи Дидди, становятся достоянием общественности, возникает естественный вопрос: кто ещё может быть вовлечён в это? На этот раз внимание поклонников привлёк один из самых влиятельных спортсменов мира — Леброн Джеймс.

Скандал вокруг Пи Дидди оказался чем-то бо́льшим, нежели просто очередное дело о домогательствах. Расследование обернулось ужасными обвинениями в рэкете, торговле людьми и даже групповом насилии. Репутация музыкальной иконы рухнула буквально за считаные дни, и всё больше можно было задаваться вопросом: сколько его друзей знали о тех ужасных вечеринках и извращениях?

В середине сентября в Нью-Йорке был арестован Пи Дидди — Шон Комбс, один из самых влиятельных артистов и продюсеров в американской музыкальной индустрии. За полгода до этого почти 10 женщин подали иски против рэпера, обвиняя его в сексуализированном насилии и вовлечении в секс-торговлю. Но настоящая драма началась, когда общественность и СМИ стали искать тех, кто мог быть причастен или хотя бы знал о происходящем.

Леброн Джеймс и Пи Дидди, август 2017 года Фото: Christian Petersen/Getty Images

Первая громкая волна обвинений прокатилась в ноябре 2023 года, когда бывшая девушка Пи Дидди, Кассандра Вентура, публично заявила, что он на протяжении нескольких лет подвергал её насилию и контролировал всю её жизнь — как личную, так и профессиональную. Вентура быстро добилась урегулирования иска на $ 30 млн, но это лишь разожгло интерес к её истории. Десятки женщин начали выступать с новыми обвинениями против рэпера, одно ужаснее другого. Среди них были упоминания о групповом изнасиловании несовершеннолетних, секс-торговле и даже о видеозаписях этих «вечеринок». Это превращалось в гротескную картину, которая не могла оставить равнодушными ни общественность, ни прессу.

Неудивительно, что вскоре внимание СМИ переключилось с самого Пи Дидди на его окружение. Ведь невозможно быть столь влиятельным, как он, и при этом скрывать свои тёмные дела от близких. Именно тогда поклонники начали копаться в архивах видеозаписей, включая ту самую, где Леброн Джеймс провозглашает: «Нет такой вечеринки, как у Пи Дидди». Безобидное высказывание? Возможно. Однако в свете нынешних обвинений она приобрела зловещий оттенок.

Леброн оказался в центре внимания не только из-за своих слов, но и из-за недавних действий, которые подлили масла в огонь. Известный своим гражданским активизмом Джеймс неожиданно отписался от Комбса в одной из социальной сети в мае 2024 года, когда скандал только начинал разгораться. Причём произошло это сразу после ареста некоего Брэндона Пола — подпольного курьера Пи Дидди. Совпадение или тонкий расчёт? Ведь Леброн прекрасно понимает, что за каждым его шагом наблюдает весь мир.

Социальные сети не оставили это без внимания. Фанаты начали строить теории о том, что Леброн мог быть в курсе происходящего на закрытых вечеринках Пи Дидди, где, по словам свидетелей, гуляли наркотики и присутствовали несовершеннолетние девушки. Консервативная активистка Кэндис Оуэнс лишь усугубила ситуацию своим заявлением: «Леброн, ты собираешься высказаться по поводу оргий твоего друга Пи Дидди? Или в этот раз предпочёл промолчать?» И действительно: Леброн, который обычно активно комментирует политические и социальные вопросы, в этот раз молчит, как будто язык проглотил.

Фотошоп, или это действительно Леброн? Фото Леброн в костюме горничной привлёк внимание фанатов на фоне скандала с торговлей людьми

Всё это, конечно, не означает, что Леброн вовлечён или замешан в преступлениях Пи Дидди. Но общественное мнение — мощь, против которой не попрёшь. Нетрудно вообразить, как под давлением слухов и недоказанных обвинений великие спортсмены оказываются в тени собственных соратников. Если следы действительно тянутся к Джеймсу, как многие сейчас предполагают, ему придётся либо защищать своё имя, либо незаметно раствориться на общественном фоне. А подобные истории уже не раз заканчивались внезапными «пенсиями» и потерей рекламных контрактов.