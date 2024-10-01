«Я играю против новичка!» Леброн «затравил» Бронни на медиадне. Указал сыну на его место?

Мечта Леброна почти материализовалась на паркете: Бронни Джеймс, сын великого форварда, заключил контракт с «Лейкерс» после того, как его выбрали под 55-м номером на недавнем драфте. На прошедшем медиадне команды они оба оказались в центре внимания, возможно, намекая на их совместную игру в грядущем сезоне. Это осуществление детской мечты, которая одновременно является историческим событием, знаменующим первое появление отца и сына в одной команде в НБА. Однако смогут ли они принести успех «Лейкерс» или станут живым воплощением поговорки «яблоко от яблони недалеко падает», но в не самом лучшем смысле?

На медиадне Леброн рассказал забавную историю о том, как его жена Саванна впервые увидела Бронни в игре NBA 2K25. Никогда прежде не соприкасаясь с видеоиграми, она была ошеломлена и решила примерить роль сына на цифровом паркете. «У меня есть видео, как Саванна играет в NBA 2K. Она никогда не увлекалась играми, но зашла в режим тренировки и выбрала Бронни. Я сказал: «Так вот что нужно, чтобы ты начала играть в видеоигры?» Это было невероятно. Мы все гордимся им, вся наша семья», — поделился семейной историей Леброн.

Звёздный бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис не смог сдержать своего восторга, комментируя уникальность происходящего. «До сих пор кажется невероятным, что он играет в одной команде с отцом. Для меня большая честь быть частью этого события, наблюдать за каждой тренировкой и каждым матчем. Я с нетерпением жду момента, когда они выйдут на площадку вместе и официально войдут в историю», — отметил Дэвис. Но пока он радуется, можно лишь предположить, что эта уникальная динамика добавит остроты на корте, пусть даже временами это будет походить на детскую перепалку.

На самом медиадне отец и сын обменялись шутками, которые только усилили интерес к их совместной игре. Бронни, с улыбкой намекая на недавний тренировочный матч, сказал: «Я видел видео, и он [Леброн] действительно вышел за пределы площадки, но не собираюсь возвращаться к этому». Леброн, подхватывая шутливый тон, ответил: «Что ты имеешь в виду? Я выиграл у тебя, ты утверждаешь, что я вышел за пределы площадки, но не хочешь доказать это? Давай, покажи, я уверен, что там даже не будет видно меня!» Бронни добавил: «К тому же ты ещё и сфолил. Ударил меня прямо по руке!» На это Леброн парировал: «Давай тогда позовём судью! Тогда он не зафиксировал фол [судьи на тренировке не было]! Господи! Я играю против новичка!»

Леброн Джеймс и Бронни Джеймс, медиадень «Лейкерс» Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Эти шутливые пикировки вносят в ситуацию живой человеческий оттенок, показывая, что даже в самых напряжённых условиях отношения между отцом и сыном могут оставаться лёгкими и весёлыми. Это, несомненно, привнесёт уникальную ауру в раздевалку вопреки дефициту прецедентов, как такие отношения должны выглядеть в профессиональном баскетболе. Однако если вспомнить бейсбольный пример Кена Гриффи-старшего и Кена Гриффи-младшего, которые вместе играли за «Сиэтл Маринерс», то можно понять, что семейные связи могут стать источником вдохновения и мотивации. Они делили игровое поле и установили уникальную «химию», которая помогала им поддерживать друг друга и добиваться успехов.

Тем не менее реалии НБА требуют от Бронни проявлять терпение. Несмотря на ажиотаж вокруг его имени, легендарный Мэджик Джонсон полагает, что сыну Леброна стоит провести следующий сезон в G-лиге для накопления необходимого опыта. «Ему нужно нарабатывать игровое время. Если бы я был на месте Бронни, то посоветовал бы отцу просто позволить мне играть в G-лиге для улучшения своих навыков», — отметил Джонсон. Этот совет может показаться разочаровывающим для фанатов, мечтающих увидеть совместную игру Леброна и Бронни, но такова реальность: мечты требуют времени и усилий для их воплощения.

Известный журналист Зак Лоу отметил, что Леброн, вероятно, будет готов выйти на паркет уже в первом матче, чтобы насладиться совместной игрой с сыном. Таким образом, «Лейкерс» уготован сезон исключительности, полный надежд и ожиданий. Станет ли это балетом искусства или фарсом ошибок? И, надо признать, поводов для того, чтобы склониться в сторону фарса, предостаточно: за межсезонье «озёрники» подписали лишь одного игрока — центрового Кристиана Колоко, и то на скромное двустороннее соглашение.

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