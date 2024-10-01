Его ненавидела лига, но всё равно выдала ему MVP. Великий сезон Айверсона

Аллен Айверсон обладает легендарным статусом и значительной культурной значимостью для истории НБА и американского общества в целом на рубеже веков. Честно говоря, его влияние на культуру было даже более значительным, чем его спортивные достижения.

Однако руководство лиги не ценило революционный дух Айверсона и часто испытывало раздражение по отношению к нему. Дэвид Стерн активно стремился сделать НБА более привлекательной для широкой аудитории, ассоциируя лигу с позитивным имиджем и профессионализмом. Айверсон же олицетворял уличную и бунтарскую культуру, что проявлялось в его стиле одежды, татуировках и поведении как на площадке, так и за её пределами.

Одним из самых известных конфликтов между Стерном и Айверсоном стало введение в 2005 году нового дресс-кода для игроков НБА. Этот кодекс требовал от игроков одеваться более формально и профессионально вне площадки. Многие считали, что это было направлено против таких как Аллен, чья уличная мода была частью их идентичности. Стиль, который затем переняли почти все баскетболисты лиги.

Аллен Айверсон в 2005 году Фото: Thos Robinson/Getty Images

Тем не менее Айверсон был настолько талантлив, что его невозможно было игнорировать или ограничивать. Это особенно проявилось в сезоне-2000/2001, который стал лучшим в его карьере. Команда Ларри Брауна уже сезоном ранее показала свою силу на Востоке, дойдя до полуфинала конференции, где их остановила «Индиана Пэйсерс».

Летом руководство провело активную работу по укреплению состава. В частности, был приобретён Дикембе Мутомбо, всё ещё находившийся на пике своей карьеры. Логика была ясна: Айверсон не отличался защитными навыками, поэтому вокруг него должны были быть игроки с выдающимися защитными качествами.

Но это всё детали. «Филадельфия» тех времён — это команда с ярко выраженным лидером, которого все знали и обожали, и… остальные. Айверсон проводил на площадке в среднем по 42 минуты — вот какие силы были у человека! «Сиксерс» начали сезон с 10 побед подряд. Айверсон ожидаемо поехал на Матч всех звёзд и был признан MVP.

Аллен Айверсон в 2001 году Фото: Ezra O. Shaw/Getty Images

В итоге «Филадельфия» заняла первое место на Востоке и показала второй результат в лиге, уступив лишь «Сан-Антонио Спёрс». Аллен завершил регулярный сезон со средними показателями в 31,1 очка, 4,6 передачи и 2,5 перехвата (забытый некоторыми уникальный навык Айверсона). Лиге ничего не оставалось, кроме как вручить Айверсону награду MVP.

Таким образом, Айверсон стал самым низким (183 см) и лёгким (74 кг) игроком в истории лиги, удостоившимся такой награды. Его кандидатура не вызывала сомнений: он получил 93 голоса из 124, опередив пиковых Тима Данкана и Шакила О'Нила.

Начался плей-офф, и Аллен не собирался останавливаться. В первом же раунде «Филадельфии» выпал шанс отомстить «Индиане» за предыдущий сезон — что удалось сделать с лёгкостью: 3-1. Однако дальше «Сиксерс» ожидали более серьёзные испытания.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В полуфинале конференции Айверсона и его команду ждали «Торонто Рэпторс» с Винсом Картером в прайме (хотя уже без Трэйси Макгрэди). Серия получилась захватывающей. Первая встреча дошла до клатча, но у «Сиксерс» возникли серьёзные проблемы с точностью бросков. Айверсон набрал 36 очков, но промахнулся 23 раза, хотя он привык к таким трудностям. Мы знаем, что он никогда не перестал бы пытаться набирать очки.

Во второй игре интрига сохранялась до самого конца благодаря историческому выступлению Аллена. Он набрал 54 очка, установив новый рекорд франшизы в плей-офф, и в одиночку сравнял счёт в серии.

Но у «Торонто» тоже была своя суперзвезда. Разозлившийся Винс Картер выдал рекордные восемь трёхочковых в первой половине третьего матча. Он закончил игру с девятью дальними попаданиями и 50 очками. Канадцы снова вышли вперёд.

Видео можно посмотреть на канале Ali Productions в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртый матч также подарил нам клатч, но попадание Аарона Макки на последних минутах стало переломным моментом. Счёт в серии снова сравнялся. Перед пятой игрой Айверсону вручили статуэтку MVP. Это, естественно, зарядило всю команду, и они выиграли важнейшую встречу в серии, а Айверсон на радостях набрал 52 очка. Сумасшедший.

Картер не мог позволить «Филадельфии» закончить серию в Канаде и набрал 39 очков в шестой игре, что подарило нам седьмую встречу. Там развернулась настоящая драма: Айверсон вновь проявил своё величие, но на этот раз интересным образом. «Торонто» старался всеми способами сдержать Аллена, вынуждая его отдавать передачи партнёрам. И новоиспечённый MVP не испугался положиться на своих товарищей по команде. В итоге он сделал 16 (!) ассистов и набрал (всего лишь) 21 очко.

У Винса был шанс за 18 лет до того самого броска Леонарда выиграть седьмую игру попаданием с сиреной, но Картер промахнулся. «Филадельфия» вышла в финал Востока, где им предстояло сразиться с «Милуоки Бакс» Рэя Аллена — того самого, который ещё тогда мог не только забивать трёхочковые, но и прорываться внутрь через соперников.

Аллен Айверсон и Тайрон Лю Фото: Getty Images

И здесь всё дошло до седьмой игры, где Айверсон с 44-очковым выступлением затащил свою команду в финал. Вокруг этой серии ходят конспирологические теории, что лига хотела видеть именно «Сиксерс» в финале с «Лейкерс», а не «Милуоки». Именно поэтому было принято немало спорных судейских решений. Конспирологи считают, что Дэвид Стерн хотел видеть MVP лиги в финале. Кроме того, «Бакс» могли бы стать более сложным соперником для «Лос-Анджелеса», а руководство НБА не желало ставить под угрозу чемпионство самой популярной команды.

Я не хочу занимать какую-либо позицию по этому вопросу, так как доказать что-либо невозможно. Главное, что Айверсон смог выйти в финал, где им противостояла настоящая команда-доминант во главе с Шаком и Коби. То, что «Сиксерс» смогли взять ту самую первую игру, уже является героизмом. Вы все помните: овертайм, шаг через Тайрона Лю и 48 очков Аллена, который считал себя лучшим игроком лиги в тот момент. И у него точно было право на это.

Айверсон так и не смог выиграть ни одного титула в карьере. В его жизни было много проблем как с законом, так и с финансами. Но сейчас кажется, что у Аллена всё хорошо. Он — живая легенда, и его уважают все, даже те, кто раньше его недолюбливал. Он оставался верен себе и не менялся под давлением извне. Именно поэтому он повлиял на миллионы людей по всему миру.