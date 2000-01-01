Действующие баскетболисты Единой лиги ВТБ с наибольшим количеством совместных игр

Дмитрий Хвостов и Семён Антонов — 235 матчей

С 2013 по 2016 год Хвостов и Антонов вместе играли за «Нижний Новгород», а также долгое время выходили на паркет за сборную России. С ней они выиграли бронзовые медали Олимпиады и чемпионата Европы, а также золото Универсиады.