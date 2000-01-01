Баскетболисты-рекордсмены по совместным матчам
Связь между спортсменами — важный элемент для любой команды. Многие игроки проводят друг с другом сотни матчей, но какие российские дуэты лидируют по этому показателю в нашем баскетболе? Сравниваем цифры со всех турниров среди действующих игроков Единой лиги ВТБ.
Дмитрий Хвостов и Семён Антонов — 235 матчей
С 2013 по 2016 год Хвостов и Антонов вместе играли за «Нижний Новгород», а также долгое время выходили на паркет за сборную России. С ней они выиграли бронзовые медали Олимпиады и чемпионата Европы, а также золото Универсиады.
Никита Курбанов и Иван Ухов — 253 матча
Курбанов и Ухов вместе играют за ЦСКА с 2018 года, накопив за это время больше 250 совместных матчей. А ещё баскетболисты несколько лет вместе вызывались в сборную России.
Евгений Бабурин и Дмитрий Хвостов — 290 матчей
Хвостов уже упоминался в нашем рейтинге, а Бабурин, являющийся его одноклубником по «Нижнему Новгороду», появился в нём впервые. Парни вместе играли за команду с 2013 по 2016 год, затем выступали порознь, а с 2021 года вновь оба играют за нижегородцев.
Никита Курбанов и Андрей Воронцевич — 353 матча
Курбанов отбегал с другой легендой ЦСКА около девяти сезонов. Воронцевич покинул армейцев после 14 лет в клубе в 2020-м, а Никита продолжает защищать красно-синие цвета и по сей день.
Никита Курбанов и Семён Антонов — 381 матч
11-й совместный сезон начался для звёзд нынешнего ЦСКА Курбанова и Антонова. Легенды российского баскетбола навыигрывали вместе множество трофеев и, кажется, готовы бить все рекорды по количеству матчей, проведённых вместе.
Действующие баскетболисты Единой лиги ВТБ с наибольшим количеством совместных игр
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