Продлит ли победную серию «Нижний Новгород» и сможет ли УНИКС реабилитироваться?

В Единой лиге — мощный игровой день! Как минимум три топ-команды порадуют нас. LIVE

Сегодня, 2 октября, будет сыграно пять матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех запланированных встреч и расскажет всё самое интересное и важное.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 18:00 МСК Астана Астана Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 20:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

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