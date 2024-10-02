В Единой лиге — мощный игровой день! Как минимум три топ-команды порадуют нас. LIVE
Поделиться
Продлит ли победную серию «Нижний Новгород» и сможет ли УНИКС реабилитироваться?
Сегодня, 2 октября, будет сыграно пять матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех запланированных встреч и расскажет всё самое интересное и важное.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 2 октября 2024
-
00:25
- 1 октября 2024
-
23:43
-
23:13
-
22:45
-
21:53
-
21:09
-
21:01
-
20:34
-
20:06
-
19:02
-
18:15
-
17:53
-
17:17
-
16:54
-
16:12
-
15:25
-
15:09
-
15:01
-
14:59
-
14:49
-
14:31
-
14:22
-
14:19
-
14:18
-
14:10
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:43
-
13:40
-
13:04
-
12:43
-
12:03
-
11:25
-
10:41