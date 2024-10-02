«Прощай, мы расстаёмся навсегда». Добрынин любил баскетбол и даже был капитаном команды

Не стало композитора и певца Вячеслава Добрынина. Народный артист России ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Предположительно, из-за последствий перенесённого инсульта. Добрынин является автором огромного количества песен, многие из которых исполнял сам, а вслед за ним жители не только Российской Федерации, но и всех стран бывшего Союза. «Не сыпь мне соль на рану…», «Синий туман», «Колдовское озеро», «Ягода-малина», «Ни минуты покоя» — Вячеслав написал более 1000 произведений и навсегда войдёт в историю как выдающийся музыкант.

Но певец оставил свой след и в мире спорта. Особенно он любил баскетбол и футбол, о чём не раз сообщал в многочисленных интервью. Нам в первую очередь интересна игра с оранжевым мячом. О ней и поговорим, вспомнив беседы композитора с журналистами. Оказывается, в баскетбол Вячеслав Григорьевич очень любил играть в школьные годы, а после вспоминал об этом не раз.

«Я очень активный болельщик. Когда смотрю спортивные передачи по телевизору, бываю очень эмоциональным: топаю, размахиваю руками. Мне интересны все игры с мячом — футбол, баскетбол, волейбол. Также люблю хоккей. Во всех этих видах спорта хорошо разбираюсь, слежу за матчами, выписываю спортивную прессу», — говорил Добрынин в интервью изданию «Факты» в 2011 году.

Вячеслав Добрынин Фото: РИА Новости

А в 2015-м в интервью журналу «ТН» музыкант признавался, что в школьные годы занимался баскетболом и даже был лидером команд, за которые выступал: «Меня же точные науки не очень интересовали, больше музыка, баскетбол, футбол, я был лидером всех спортивных школьных команд». И не просто лидером. А лидером команды, которая становилась чемпионом на районном уровне. Среди всех ребят капитаном выбрали именно Вячеслава: «Кроме любви к музыке, ещё сильно спортом занимался, капитанил в нашей баскетбольной команде, чемпионе Октябрьского района. Так что я был в авторитете», — вспоминал народный артист в разговоре с «Московским комсомольцем».

Позже Вячеслав Григорьевич чаще говорил о футболе. Композитор был заядлым болельщиком московского «Динамо» и даже придумал песню для команды — «Футбольная — динамовская». Добрынина и в преклонные годы можно было заметить на трибунах стадиона в Петровском парке. И хоть с возрастом уделять внимание играм с мячом удавалось реже, любовь к спорту у артиста сохранилась до конца жизни. «Я не просто болельщик, а профессиональный болельщик. Думаю, если не стал бы музыкантом, мог бы быть спортивным журналистом», — признавался легендарный певец.

Так или иначе, баскетбольное прошлое наверняка оставило след в его жизни. Опыт выступлений на спортивной площадке может научить выдержке и умению справляться со стрессом, что непременно оказалось крайне полезным на сцене. Историей Вячеслава Добрынина можно вдохновить многих молодых людей на то, чтобы следовать своим мечтам и не бояться менять направление своей жизни.

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