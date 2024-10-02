Стриг соседей и получил рассечение от наставника. Путь в НБА легенды 2000-х

10 сентября 1974 года в городе Уайт-Холл (штат Алабама) появился на свет Бен Уоллес — чемпион НБА 2004 года в составе «Детройт Пистонс». Детство игрока было далеко не сахар, как в целом и у многих темнокожих баскетболистов в США, но он преодолел все невзгоды и стал олицетворением игры в защите 2000-х. Рассказываем интересные факты об Уоллесе.

Семья Уоллесов была небогата. Бен был 10-м из 11 детей в очень большой и дружной семье. С юных лет он пытался помогать родителям и подрабатывал на ферме, где выращивали пекан. Ещё одним источником заработка оказалась упаковка сена в тюки. В детстве он, как и все ребята, играл в баскетбол рядом с домом Уоллесов. Порой он просто бегал, не получая мяча вовсе, так как был самым младшим среди своих братьев. «Если я хотел получить мяч, то сперва я должен был его перехватить, подобрать или догнать его, когда он летит в аут», — говорил Бен.

Так вот Бен ходил в школу и параллельно занимался различными видами спорта — американским футболом, бейсболом и баскетболом. К тому же не просто занимался, а входил в сборную штата! В 1991 году Уоллес узнал, что в Алабаме пройдёт юношеский баскетбольный лагерь, участие в котором примет Чарльз Оукли. В то время форвард уже был звездой «Нью-Йорк Никс», а до этого три сезона выступал в составе «Чикаго Буллз», играя вместе с легендарным Майклом Джорданом. Оукли завоевал доверие Эм Джея, потому что не только хорошо выступал в НБА, но и всегда вступался за Джордана и партнёров. В общем, стоял горой за своих.

Для того чтобы попасть в Алабаму, нужно было не только проделать путь почти в 100 км, но ещё и накопить $ 50, необходимых для того, чтобы принять участие в тренировочном лагере. Юный Уоллес брал с соседей, желающих и всех подряд по $ 3 за стрижку, чтобы скопить эту сумму. В итоге Бен отправился на занятия к Оукли. По ходу тренировок Чарльз был под впечатлением от боевого духа школьника, который старался изо всех сил показать себя. Одним из занятий была игра один на один. Противостояние получилось настолько рьяным, что Уоллесу игрок НБА разбил губу. Но намного важнее то, что после этого Чарльз проникся уважением к парню и буквально стал его наставником.

Чарльз Оукли и Бен Уоллес, сезон-1999/2000 Фото: Bob Rosato/Getty Images

Оукли помог Уоллесу начать игровую карьеру в студенческом баскетболе и дал толчок его развитию в целом. Его успехи не были замечены на уровне колледжа, так как ни один из клубов не выбрал его на драфте 1996 года. Но Биг Бен попал в НБА, подписав контракт с «Вашингтон Буллетс» (позднее «Вашингтон Уизардс»). Всё остальное — история! Четырёхкратный обладатель награды лучшему защитнику НБА, четыре попадания на Матч всех звёзд, пять попаданий в первую символическую сборную защиты, а также чемпионство с «Детройтом».

Ко всему Уоллес — единственный игрок в истории НБА, не выбранный на драфте, который попал в Зал славы баскетбола. Как-то он сказал: «В сегодняшней лиге я не только смог бы играть, но и делал бы в среднем по 50 подборов, как Уилт [Чемберлен]». Бену хочется верить, ведь он был монструозным защитником. Страшно представить, что бы он творил на паркете сейчас… Вот так сбор $ 50 и разбитая губа в лагере меняют жизнь на 360 градусов.