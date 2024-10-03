«Лучше Месси и Роналду». Что сделало Леброна миллиардером?

Леброн Джеймс с давних пор не нуждается в представлении. Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» уже не просто баскетболист, а настоящий глобальный бренд, сотрудничества с которым ищут многие компании с мировым именем. Джеймс точно знает, чего хочет, и, конечно, представляет, чем будет заниматься после завершения карьеры. Лёгкий форвард обладает множеством талантов, которые использует не только в баскетболе, но и в других сферах своей жизнедеятельности. В частности, спортсмен крайне здорово прокачал себя в бизнесе.

«Леброн — лицо лиги и популяризатор баскетбола по всему миру. Он также является примером для подражания за пределами площадки и успешно ведёт свой бизнес. На мой взгляд, он справляется лучше, чем Месси или Криштиану Роналду», — говорил недавно бывший игрок НБА Грейвис Васкес. И действительно — Джеймс превратился в акулу бизнеса и во многом за счёт этого приумножил свой солидный капитал. А состояние баскетболиста на данный момент, по оценке Forbes, превышает $ 1 млрд. Этой круглой отметки он достиг ещё в 2022 году, когда стал первым действующим спортсменом-миллиардером.

Сам Леброн размышлял о подобных перспективах ещё давно. «Конечно, если такое случится, это станет моим самым большим достижением. Если мне это удастся, если я буду спортсменом с миллиардом долларов в кармане, то… ничего себе. Гип-гип-ура! Я буду в восторге», ― признавался игрок за восемь лет до того, как стал обладателем суммы с девятью нулями. Примечательно, что другому выдающемуся баскетболисту, Майклу Джордану, миллиардером стать удалось в 2014 году — через 11 лет после завершения карьеры.

Немаловажно отметить, что Джеймс родился в бедной семье у матери-одиночки, которой тогда было всего 16 лет. Частые переезды и проживание в неблагополучных кварталах могли испортить жизнь любому. Но не Леброну. Трудные условия и воспитание матери только закалили характер будущей звезды и с ранних лет помогли осознать важность труда для зарабатывания денег. Свой первый контракт с Nike игрок подписал вскоре после школы в 2003 году. Тогда ему было 18 лет. Джеймс отклонил предложения Reebok и adidas. И сейчас можно сказать, что будущий Король не ошибся. После более чем 10-летнего партнёрства в конце 2015 года стороны заключили пожизненное соглашение, по условиям которого спортсмену ежегодно выплачиваются десятки миллионов долларов (предполагается, что бренд платит ему около $ 32 млн в год).

Леброн Джеймс, 2001 год Фото: G Fiume/Getty Images

Леброн не боится рисковать, и фортуна отвечает ему взаимностью. Джеймс заключил медиаконтракт с McDonald's и в течение нескольких лет стабильно зарабатывал по несколько миллионов ежегодно, однако не побоялся разом всё изменить. По совету своего делового партнёра баскетболист решил сделать ставку на себя и не прогадал. Брон по-крупному вложился в сеть ресторанов Blaze Pizza, сотрудничество с которой начал несколько ранее. С тех пор бизнес уверенно растёт, а вместе с ним — и благосостояние лёгкого форварда.

Благодаря выдающимся баскетбольным навыкам Джеймс только на контрактах заработал более $ 479 млн, играя за «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Но настоящей золотой жилой для баскетболиста стала предпринимательская деятельность. Спортсмен сотрудничал или сотрудничает со множеством брендов, среди которых, помимо вышеприведённых, Coca-Cola, AT&T, Beats by Dre, Tonal, PepsiCo, Lyft, Walmart и многие другие. Самые разные компании обеспечивают ему дополнительный доход благодаря дивидендам в виде акций. Спортсмен постоянно ищет что-то новое и активно пробует сделать палитру своих бизнес-вложений шире. Баскетболист инвестировал в компанию по производству спортивного питания Ladder, бренд велосипедов Canyon Bicycles, стартап Palmetto, связанный с солнечной энергетикой, производителя молока с нулевым балансом выброса углерода Neutral Foods и ещё много куда ещё.

В 2020 году Джеймс стал сооснователем продюсерского агентства SpringHill Company. Компания участвовала в производстве комедии «Космический джем: Новое поколение», главную роль в которой сыграл сам Леброн. Также она занималась съёмками документальной ленты «Меня зовут Мохаммед Али», художественного фильма «Прорваться в НБА» с Адамом Сэндлером и многих других. Крупнейшим акционером агентства является сам Джеймс. Пару лет назад он заключил сделку с консорциумом инвесторов по продаже миноритарного пакета акций SpringHill Company. Сообщалось, что общая сумма сделки составила $ 725 млн.

Леброн Джеймс в 2020 году Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

У игрока есть доля в американской инвестиционной компании Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежат такие спортивные клубы, как футбольный «Ливерпуль», бейсбольный «Бостон Ред Сокс» и хоккейный «Питтсбург Пингвинз». С «Ливерпулем» Леброн знаком уже давно. Ещё в 2011 году он вложился в эту британскую команду, когда приобрёл 2% её акций за $ 6,5 млн. С тех пор мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов и стали чемпионами АПЛ. Благодаря инвестициям Джеймс заработал десятки миллионов долларов, значительно приумножив свои изначальные вложения.

Кроме того, Леброн обогащается за счёт рекламы, сделок по продаже своего образа для видеоигр, инвестирует в недвижимость и постоянно мониторит перспективные ниши, в которые можно было бы вложиться. Баскетболист осмотрительно окружил себя такими людьми, вместе с которыми легче двигаться вперёд. Ведь Леброн и не думает останавливаться. Прославленный игрок не раз заявлял о желании стать владельцем баскетбольного клуба НБА. В своё время он также неоднократно говорил, что завершит карьеру, только когда выйдет на площадку вместе с сыном. Ждать его появления на паркете с Бронни остаётся совсем недолго. Так что и владение баскетбольной франшизой в случае с Леброном не кажется чем-то нереальным. Если Король что-то действительно задумал, он будет стараться это осуществить.

Джеймс и вправду стал выдающимся предпринимателем, и можно только удивляться, как он находит время на баскетбол. На самом деле, игрок находит время и на помощь окружающим. На протяжении уже 20 лет созданный им фонд помогает пробивать дорогу в жизнь множеству детей в его родном Акроне, предоставляя им стипендии и другие возможности. «Ещё до того, как попал в НБА, я знал, что хочу найти способ принести пользу своему сообществу», — говорил Джеймс. И нельзя не признать, слова Леброна не расходятся с делом.