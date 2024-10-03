Втроём против пятерых! Самая безумная игра в истории баскетбола

Временами кажется, что баскетбол уже ничем не может удивить. Пусть на Филиппинах и вводят четырёхочковую линию, но по большей мере все всё уже где-то видели. Однако у лучшей игры с мячом никогда бы не набралось столько поклонников, если бы она оставалась скучной. Не верите? Тогда как вам история об одном из самых сумасшедших матчей всех времён, где одна из команд осталась втроём против пятерых соперников и, проигрывая 11 очков, едва не выдала камбэк на века.

Спойлер: в этом рассказе много достойных игроков с опытом выступлений в НБА. Но едва ли они ещё когда-либо участвовали в безумии подобном тому, что произошло в 2017 году между Миннесотой и Алабамой в NCAA. За студенческую команду из Миннеаполиса, например, выступал нынешний форвард «Клипперс» Амир Коффи. В составе соперника начинали путь в большой баскетбол известный по выступлениям в Евролиге Донта Холл, Херб Джонс и Коллин Секстон. Тренировал алабамцев чемпион НБА — 1999 Эйвери Джонсон.

Коллин Секстон, 2017 год Фото: x.com/AlabamaMBB

Впрочем, ближе к сути. Изначально поединок двух крепких программ не предвещал никакого скандала. Соперники рубились за победу, и всё выглядело вполне пристойно. Катализатором последующих безумств стала стычка Секстона и гарда Миннесоты Нэйта Мэйсона. Молодёжь повздорила, потолкалась, ну, с кем не бывает. Парни получили по технарю и благополучно разошлись.

Однако совсем скоро гром грянул уже по-настоящему. В рутинной борьбе за подбор оппоненты сцепились в формате «два на два». Завязалась обычная потасовка, приведшая к крайне необычным последствиям. Вся скамейка Алабамы повскакивала со своих мест и, дабы вступиться за одноклубников, покинула специально отведённую зону. В результате алабамцы потеряли вообще всех резервистов. Как такое произошло? Согласно правилам, когда на паркете возникает потенциально опасная ситуация (возникла), ни один игрок скамейки не может участвовать в ссоре (участвовали). Следовательно, каждый правонарушитель изгоняется до конца встречи.

За 12 минут до окончания основного времени Алабама оказалась вынуждена играть с ротацией всего из пяти баскетболистов. Однако на этом проблемы только начинались. Уже через минуту после инцидента за перебор фолов самоустранился защитник Дэйзон Ингрэм. Что ж, четыре на пять — очень неприятно, но хотя бы как-то играбельно, вот только не в этом матче. Далее атакующий гард Джон Петти неудачно приземлился после трёхочкового. Повреждение оказалось несовместимым с продолжением игры. Алабама осталась втроём против пятерых, да ещё и заметно уступая в счёте.

Несмотря на абсурдную нехватку игроков, самое интересное произошло дальше. Алабамцы выдали рывок 30:22 и сократили отставание до трёх очков чуть более чем за минуту до сирены. И всё же чуда не случилось — численный перевес позволил-таки Миннесоте победить с перевесом в пять очков. Героем встречи стал набравший 40 очков Секстон. Впоследствии «Кавальерс» выберут его на драфте-2018, а игра с Миннесотой превратится в локальный мем. Мол, не хватающий звёзд с неба «Кливленд» забрал Коллина только потому, что тот уже умеет играть без партнёров.

После того исторического рубилова наставник Миннесоты Ричард Питино, сын знаменитого тренера Рика Питино, признался, что никогда не видел ничего подобного. Что ж, мы, пожалуй, тоже.

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