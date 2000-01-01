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На медиадне «Сан-Антонио» перед началом сезона-2024/2025 НБА были объявлены официальный рост и вес Виктора Вембаньямы: 222,5 см и 106,5 кг. Интересно, что сам центровой отметил, что за последний год его вес увеличился на 10-12 кг. А вы заметили изменения?
На медиадне «Сан-Антонио» перед началом сезона-2024/2025 НБА были объявлены официальный рост и вес Виктора Вембаньямы: 222,5 см и 106,5 кг. Интересно, что сам центровой отметил, что за последний год его вес увеличился на 10-12 кг. А вы заметили изменения?
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Виктор Вембаньяма: как изменился молодой француз за год
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