5 игроков НБА с самой высокой зарплатой за матч
Игроки НБА зачастую получают огромные зарплаты. Но кто из баскетболистов зарабатывает больше всех за матч? Вот пятёрка наиболее высокооплачиваемых в истории, по данным Hoopshype.
5-е место — Кристапс Порзингис
Бигмен «Бостон Селтикс» за матч зарабатывает $ 371 645.
4-е место — Джон Уолл
Разыгрывающий защитник получал в «Лос-Анджелес Клипперс» $ 404 358.
3-е место — Зайон Уильямсон
Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» зарабатывает
$ 425 415 за матч.
$ 425 415 за матч.
2-е место — Джоэл Эмбиид
Центровой «Филадельфии Сиксерс» получает за игру
$ 437 598.
$ 437 598.
1-е место — Бен Симмонс
Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» зарабатывает
$ 446 791 за матч.
$ 446 791 за матч.
5 игроков НБА с самой высокой зарплатой за матч
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