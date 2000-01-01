5 игроков НБА с самой высокой зарплатой за матч

Игроки НБА зачастую получают огромные зарплаты. Но кто из баскетболистов зарабатывает больше всех за матч? Вот пятёрка наиболее высокооплачиваемых в истории, по данным Hoopshype.