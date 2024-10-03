ЦСКА, «Зенит», «Локо» — лучшие на старте нового сезона Единой лиги. Закономерно?

Вот и прошло уже две недели с начала нового сезона Единой лиги. Календарь насыщенный, и нас радуют матчами почти каждый день. Большинство команд уже провели по четыре игры, а впереди ещё целых 40. Тем не менее уже хочется сделать некоторые выводы, особенно с учётом того, что у нас сформировалась чёткая тройка лидеров — ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», которые пока не потерпели ни одного поражения.

Конечно, многое зависит от календаря, и не стоит паниковать из-за двух поражений УНИКСа, так как они уже сыграли с ЦСКА и «Зенитом». Однако к их игре и шансам на борьбу за чемпионство всё же остаются вопросы. Поэтому давайте пока сосредоточимся на тройке лидеров, а не на топ-4, как обычно принято.

ЦСКА

Андреас Пистиолис Фото: Единая лига ВТБ

Еще по Суперкубку стало ясно, что армейцы не только не утратили форму после прошлого плей-офф, но и стали лучше. Андреас Пистиолис провёл первую полноценную предсезонку с командой, и теперь всё выглядит просто идеально. Конечно, стоит упомянуть и новичка команды Алексу Аврамовича, который раз за разом попадает в команду недели, чётко показывая, что он может стать MVP регулярного сезона.

Серб приносит пользу не только в плане набора очков (12,5), но и своими передачами (5,3 ассиста за матч), а также невероятными навыками персональной защиты на периметре. Алекса может «вгрызться» в любого оппонента и затруднить ему жизнь как никто другой. Пока не совсем ясно, что может остановить ЦСКА. Хочется увидеть их очный матч с «Зенитом», но мы понимаем, кто будет фаворитом. Разве что не случится травма, как в прошлом году с Каспером Уэйром, которая подкосила весь регулярный сезон армейцев. Хотя если учитывать, что состав команды стал ещё глубже, есть ощущение, что одна серьёзная травма будет ударом для коллектива, но не катастрофой. Таким похвастаться не может никто.

«Зенит»

Хавьер Паскуаль Фото: Единая лига ВТБ

Петербуржцы больше всех пошумели в межсезонье, пригласив целый отряд качественных и талантливых игроков, некоторые из них провели несколько сезонов в НБА. «Зениту» не удалось снова выиграть Суперкубок, и УНИКС смог обнажить проблемы команды, главная из которых — коллективное взаимодействие. Множество классных баскетболистов, но системы никакой нет: игроки по очереди разыгрывают изоляции и соревнуются в том, кто реализует больше трёхочковых.

На это сильно повлиял уход Томаса Эртеля, возможно, одного из лучших плеймейкеров в истории лиги. Он связывал воедино всех игроков, благодаря чему набирал ассист за ассистом. С его уходом это всё пропало, а в современном баскетболе невозможно побеждать без структурированной игры; на одном таланте невозможно бороться за самые высокие цели.

Но Паскуаль считается элитным европейским тренером не просто так. И мы видим, что эта проблема постепенно решается. Нельзя сказать, что «Зенит» играет по всем современным стандартам и демонстрирует невероятное движение мяча, однако взаимодействия начали налаживаться. А по количеству ассистов петербуржцы ничем не хуже тех же армейцев по ходу сезона. Стоит понимать, что процесс адаптации ещё не завершён, так что мы точно ещё не видели эту команду на пике. Но потенциал у этого состава действительно высокий, с этими баскетболистами можно брать чемпионство. Однако у Хавьера будет много работы в течение сезона.

«Локомотив-Кубань»

Би Джей Джонсон Фото: Единая лига ВТБ

Краснодарцы пока удивляют в хорошем смысле. По предсезонке казалось, что авантюра со сменой главного тренера и назначением Андрея Ведищева на должность является провальной. Во время Суперкубка команда выглядела не очень хорошо, особенно в борьбе за подборы и в обороне под кольцом. Все команды вскрывали эти проблемы по полной.

Конечно, нельзя сказать, что команда полностью исправила все проблемы. Например, МБА создавала «Локо» трудности под кольцом, а «Енисей», несмотря на крупное поражение, всё же сумел опередить краснодарцев по подборам. Однако в ответ подопечные Ведищева демонстрируют очень яркую и атакующую игру. Потрясающее движение мяча, ассист за ассистом и обновлённый рекорд команды по результативности.

Стоит также отметить прогресс Андрея Мартюка, а Антониус Кливленд и Би Джей Джонсон прошли довольно быструю адаптацию и заменили ушедших лидеров команды.

Тем не менее полного доверия к команде пока нет. Впереди их ждет серьёзный тест с «Зенитом», где мы сможем увидеть их истинный уровень. Но пока всё складывается лучше, чем ожидалось.