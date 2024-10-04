Что нового в НБА? Пять причин, по которым стоит посмотреть предсезонный турнир

Начало нового сезона в НБА не за горами — чемпионат-2024/2025 стартует 22 октября, и команды уже во всю готовятся к возвращению большого баскетбола. Завтра, 4 октября, в лиге стартует предсезонный турнир, который поможет как спортсменам, так и болельщикам вернуться в привычный игровой ритм. Для тех, кто соскучился по НБА, «Чемпионат» подготовил анонс предсезонки — в этой статье мы собрали все самые важные темы предстоящих дней.

Бронни Джеймс

Бронни Джеймс, медиадень «Лейкерс» — 2024 Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Одно из главных событий в и без того легендарной карьере Леброна Джеймса может произойти «скорее раньше, чем позже» — так сказал главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик. И хотя выбранный летом под 55-м номером на драфте Бронни Джеймс вряд ли будет получать существенные минуты в ходе регулярного сезона, не исключено, что он появится на площадке вместе с отцом уже в ходе предсезонного турнира.

Мнения по поводу прихода Бронни в «Лос-Анджелес» разделились. Но, как ни крути, впервые в истории НБА отец выйдет на одну площадку с сыном — и это историческое событие, которое нельзя пропустить. Чем раньше оно произойдёт, тем быстрее всё вернётся на круги своя: фокус вновь сместится на Джеймса-старшего, который бросает вызов возрасту, пока Джеймс-младший развивается в своём темпе (и скорее всего в G-лиге). Первый предсезонный матч «Лейкерс» проведут ранним утром субботы, 5 октября. Их соперником станет «Миннесота».

Другие новички

Закари Рисашер, фотосессия новичков НБА — 2024 Фото: Monica Schipper/Getty Images

Драфт-класс 2024 года уже давно имеет довольно спорную репутацию — особенно по сравнению с классом 2023 года, олицетворённого талантом поколения Виктором Вембаньямой, а также классом–2025, с которым в НБА придёт Купер Флэгг. И Летняя лига, прошедшая в Лас-Вегасе в середине июля, только подтвердила опасения относительно судьбы новоприбывших проспектов. Многие из них неплохо проявили себя на турнире, но пока всё выглядит так, будто потенциальных суперзвёзд среди новичков сезона-2024/2025 не оказалось.

Тем не менее в ходе регулярного чемпионата эти ребята будут бороться за награду лучшему новичку года. Поэтому не исключено, что со временем кто-нибудь из них станет настоящим открытием. И предсезонный турнир — это хорошая отправная точка. Сможет ли Закари Рисашер подтвердить свой статус первого номера? Начнёт ли Алекс Сарр попадать по кольцу после одного из худших выступлений в истории Летней лиги? Справится ли Рид Шеперд с конкуренцией в «Хьюстоне»? Раскроется ли Стефон Касл рядом с Вембаньямой и Крисом Полом? Предстартовые матчи помогут понять, чего ожидать от этих ребят — хотя бы в первое время.

Смотреть за дебютантами:

«Хоукс» (Закари Рисашер, номер 1 на драфте-2024) — «Пэйсерс»: 9 октября, 02:30 мск

«Уизардс» (Алекс Сарр, номер 2) — «Никс»: 10 октября, 02:30 мск

«Рокетс» (Рид Шеперд, номер 3) — «Джаз»: 8 октября, 04:00 мск

«Спёрс» (Стефон Касл, номер 4) — «Тандер»: 8 октября, 02:00 мск

Тренерские перестановки

Джей Джей Редик, медиадень «Лейкерс» — 2024 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В ходе предсезонки мы сможем понаблюдать за первыми плодами работы, которую тренеры проделали на новом посту. Ведь летом в НБА произошло много интересных назначений: Майк Буденхольцер встал у руля «Финикса» после годичного перерыва, Кенни Аткинсону дали шанс в «Кливленде», а вышеупомянутого Джей Джей Редика ждёт дебют в «Лейкерс». Помимо этого, Джей Би Бикерстафф сменил Монти Уильямса в «Детройте», Чарльз Ли начнёт карьеру главного тренера в «Хорнетс», а Хорди Фернандез — в «Нетс».

Но больше всего внимания, конечно, будет приковано к Редику. Всё потому, что ещё три года назад он был в НБА, а после завершения игровой карьеры работал только на телевидении, будучи одним из аналитиков на ESPN. Переход из кресла в телестудии на пост главного тренера — да ещё и в «Лейкерс» — это серьёзный вызов. Особенно когда в твоей команде выступают игроки с серьёзными чемпионскими стремлениями вроде Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Редику придётся приспособиться и сделать это быстро, если он рассчитывает задержаться в НБА.

Увидеть новых тренеров в деле:

«Лейкерс» (Джей Джей Редик) — «Тимбервулвз»: 5 октября, 05:30 мск

«Хорнетс» (Чарльз Ли) — «Никс»: 7 октября, 00:00 мск

«Пистонс» (Джей Би Бикерстафф) — «Бакс»: 7 октября, 03:00 мск

«Санз» (Майк Буденхольцер) — «Лейкерс»: 7 октября, 04:30 мск

«Кавальерс» (Кенни Аткинсон) — «Буллз»: 9 октября, 02:00 мск

«Нетс» (Хорди Фернандез) — «Клипперс»: 9 октября, 05:30 мск

Звёзды в новых командах

Пол Джордж, медиадень «Филадельфии» — 2024 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Предсезонные матчи также покажут, насколько к своим новым командам адаптировались звёздные игроки, сменившие летом клубную прописку. Клэй Томпсон покинул «Уорриорз» после 13 сезонов и теперь будет играть с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом в «Далласе». Карл-Энтони Таунс был внезапно обменян из «Миннесоты» спустя девять лет и объединится с Джейленом Брансоном в «Нью-Йорке», в то время как Джулиус Рэндл отправится в команду к Энтони Дэвису и Руди Гоберу. Пол Джордж перебрался в «Филадельфию» к Джоэлу Эмбииду, Демар Дерозан перешёл в «Сакраменто», Крис Пол будет играть с Виктором Вембаньямой в «Спёрс», а Джоша Гидди обменяли на Алекса Карузо, который в свои 30 лет станет самым возрастным игроком в «Оклахоме».

Предполагается, что сложнее всего смена обстановки дастся именно Томпсону. После не самого простого сезона ему придётся играть в совершенно новой системе, да ещё и бок о бок с доминирующими на мяче Дончичем и Ирвингом. И хотя Клэй подходит под описание игрока, которого «Даллас» искал на рынке, в новой команде ему предстоит проделать много работы. Если четырёхкратный чемпион выйдет на площадку в первом же предсезонном матче, его дебют в «Маверикс» может состояться 8 октября в 03:00 мск.

Следить за обновлёнными командами:

«Никс» — «Хорнетс»: 7 октября, 00:00 мск

«Маверикс» — «Гриззлис»: 8 октября, 03:00 мск

«Спёрс» — «Тандер»: 8 октября, 03:00 мск

«Кингз» — «Уорриорз»: 10 октября, 05:30 мск

«Севенти Сиксерс» — «Тимбервулвз»: 12 октября, 02:00 мск

Как дела у действующего чемпиона?

Джейсон Тейтум, медиадень «Бостона» — 2024 Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

В прошлом сезоне «Бостон» был бесспорно лучшей командой в НБА. «Селтикс» выиграли 64 матча, с лёгкостью прошли по сетке плей-офф и завоевали заслуженный трофей. Этим летом серьёзных перестановок в команде не произошло, и в данной ситуации это большой плюс. Ведь теперь, переподписав несколько контрактов, в «Бостоне» готовы защитить титул. За последние шесть лет в НБА было шесть разных чемпионов, так что это задача не из простых. И уже в предсезонных матчах можно будет увидеть, какую работу Джо Маззулла проделал ради достижения этой цели.

Увы, для «Бостона» предсезонка и начало регулярки будут омрачены отсутствием Кристапса Порзингиса — он перенёс операцию в конце июня и должен восстановиться только к декабрю. А к вопросу о травмах можно добавить ещё несколько непростых моментов. Скажется ли возраст на игре Эла Хорфорда? Готовы ли «Селтикс» справиться с усилившимися соперниками как на Востоке, так и на Западе? Смогут ли Джейсон Тейтум и Джейлен Браун использовать опыт прошедшего плей-офф, чтобы продолжить расти? Ответы на эти вопросы мы узнаем не сразу. Но уже 4 октября в 19:00 мск мы увидим «Селтикс» в деле — они сыграют против чемпионов 2023 года ¬из «Денвер Наггетс».