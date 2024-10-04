Израиль вторгся в Ливан, а его сборная будет играть в Латвии. Двойные стандарты налицо?

Вот уже два с половиной года прошло с тех пор, как сборная России находится за бортом международных соревнований. Не участвуют в еврокубках и российские клубы. Между тем Латвия недавно любезно позволила национальной команде Израиля проводить у себя матчи квалификации Евробаскета-2025. Казалось бы, позволила и позволила. Но в случае с Израилем не всё так просто. Еврейское государство ведёт боевые действия на территории нескольких стран, из-за чего ополчило на себя не только арабский мир, но и многие другие страны на политической арене.

Решение Латвии нисколько не удивляют. В конце концов, главные решения принимают другие. О них мы сегодня и поговорим. А для начала вспомним, почему сборная России и российские клубы оказались вдруг не у дел. Отстранение состоялось после начала специальной военной операции. Принять данную меру рекомендовал Международный олимпийский комитет (МОК). Другие организации могли согласиться с рекомендацией или же поступить по-своему, сказав твёрдое нет. Однако бодание с МОК сопряжено с рядом сложностей. И раз так — легче просто согласиться с ведомством Томаса Баха. Удивительно здесь другое. Если Россию отстранили, указав конкретную причину, почему не отстранили Израиль, раз основания для этого тоже имеются?

Особенно остро дискуссии на сей счёт поднимались перед недавними Олимпийскими играми, которые проходили в Париже. В заявлении Палестинского олимпийского комитета к МОК подчёркивалось, что из-за атаки Израиля было убито по меньшей мере 400 палестинских спортсменов, а многие спортивные объекты государства оказались полностью разрушенными из-за бомбардировок. Мыслями делились не только русскоязычные эксперты, но и многие люди на Западе. Отстранить Израиль призывал внук первого президента ЮАР и легендарного политического деятеля Нельсона Манделы, депутат Нкоси Мандела. Он также взывал к консолидации стран глобального Юга, исламских государств и членов БРИКС. Но ничего не произошло.

«Израильским спортсменам рады в нашей стране. Они должны иметь возможность соревноваться под своим флагом, потому что так решило олимпийское движение», — говорил в преддверии Игр президент Франции Эммануэль Макрон. Спортсмены из Израиля участие в Олимпиаде в итоге принимали, а на родину привезли семь медалей. Объяснил допуск израильских спортсменов всё тот же Бах. Комментируя позицию организации, президент МОК сказал, что она не намерена втягиваться в «политические дела». И это выглядит более чем странно, учитывая позицию комитета по Российской Федерации.

После сектора Газа были эпизоды с Сирией, Ираном и недавний с Ливаном, который продолжается в настоящий момент. Но и сейчас отстранения Израиля не произошло. Продолжают выступать в еврокубках и клубы этой страны. Единственное — из соображений безопасности в некоторых командных видах спорта израильтяне играют домашние матчи за рубежом. Конечно, сама по себе мера не очень приятная, однако России не предлагали даже её.

Владимир Путин Фото: Kremlin Press Office / Handout /Anadolu via Getty Images

В своё время президент России Владимир Путин дал понять, что не считает корректным требовать отстранения израильских спортсменов. «Вы сейчас упомянули Израиль, израильских спортсменов. Несмотря на события, происходящие в Газе, если бы я сейчас как-то поддержал это, то уподобился бы этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики, призван объединять людей», — говорил Путин.

Что-то похожее говорили чиновники МОК, объяснявшие решение по Израилю. Спорт действительно должен быть вне политики. В конце концов, спортсмены не отвечают за действия политиков своих стран. Вот только помнить об этом нужно всегда, а не в какие-то определённые моменты. Иначе все эти красивые слова выглядят фальшиво, и на первый план выходят разговоры не о спорте, а о двойных стандартах.