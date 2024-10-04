Егор Дёмин — уже суперзвезда! Американцы в восторге от молодого россиянина

Уже через месяц стартует регулярный сезон NCAA. Для отечественных болельщиков это, пожалуй, самый ожидаемый сезон за последнее время, ведь мы сможем наблюдать за нашей молодой суперзвездой Егором Дёминым. Почему я уже использую такое слово? Да вы посмотрите, как его встречают болельщики!
Егор присоединился к Университету Бригама Янга (BYU) в далёком штате Юта. Команда считается довольно элитной и однозначно рассчитывает на попадание в «Мартовское безумие», а там уже может произойти всё что угодно. Некоторые букмекерские компании ставят эту школу в диапазоне от 20-го до 30-го места, но вы сами понимаете, насколько умозрительны такие далёкие прогнозы, особенно в студенческом баскетболе.
Для местных болельщиков россиянин стал главным переходом лета. Всё-таки Егор входит в топ-10 большинства мок-драфтов на следующий год, а его школа — мадридский «Реал», которую после Луки Дончича в США очень уважают.
В подтверждение моих слов прошла презентация Дёмина в университете. Всё выглядело очень по-американски: шоу, свет, сцена, толпа людей, громкая музыка, эффекты. Но особенно порадовало то, что на экране его имя отображалось на кириллице. Егор не смутился и энергично отреагировал на эмоциональное приветствие, что говорит о его уверенности. А это важно в НБА, сами понимаете. Порой европейские баскетболисты кажутся слишком скучными местной публике, из-за чего возникают сложности с построением собственного бренда. А я уверен, что у нашего игрока такая цель точно есть.
Затем Дёмин отправился прямо в толпу и поучаствовал наравне со всеми в болельщицком перформансе. Атмосфера на трибунах NCAA завораживает. Фанаты часто придумывают разные песни, танцы, баннеры. В НБА такого уже не встретишь. Только на студенческом уровне Америка хоть чем-то похожа по атмосфере на Евролигу.
После этого Егор принял участие в клубной фотосессии, где предстал в шапке-ушанке. Понимаю, что у кого-то это могло вызвать испанский стыд, но вы должны понимать, на какую публику это рассчитано. Что знают о России в Юте? Наш головной убор — узнаваемый бренд по всему миру, не стоит этого стесняться! Да и смотрите, американцы были в восторге от вида Дёмина.
«Вот это было жёстко!»
«Наш сладкий король».
«О мой бог».
«Это же шапка-ушанка!»
Ну разве не круто? Именно в такой атмосфере Дёмин сможет легко адаптироваться в США, подарить нам классный сезон, пошуметь в марте, а потом, мы очень надеемся на это, попасть в НБА и зажечь. Очень давно не было русских в НБА, уже совсем забылось чувство того, каково следить за нашими в лучшей баскетбольной лиге мира. А по уровню потенциала Дёмин может стать лучшим со времён Андрея Кириленко. А мы здесь будем делать летопись его пути в США, так что оставайтесь с нами!
До драфта НБА осталось: