Родман не считает, что был топом в «Детройте». Доказываем, почему это вообще не так

Если бы в Зал славы НБА выбирали исключительно исходя из статистики набранных очков, то там никогда не оказалось бы Денниса Родмана. Значит, в нём было нечто иное и не менее ценное. Речь не только о культурном феномене его наследия. Червь славился эксцентричными выходками, его волосы познали всю палитру окрасов кислотного, он разгуливал в свадебном платье, был любимцем женщин, перед чарами которого не устояли Мадонна и Кармен Электра, регулярно тусовался с селебрити в Лас-Вегасе. Многие помнят форварда по выступлениям за династию «Чикаго» и несправедливо забывают его период в «Детройте». Деннис признавался, что не заслуживает вывода из обращения игровой майки «Пистонс». Так ли это на самом деле и какой он, ранний Родман?

Задолго до всего красочного безумия, которое обычно с ним ассоциируется, тихий, тощий и ушастый Родман практически никому не был известен. «Детройт» задрафтовал его во втором раунде ярмарки талантов в 1986-м. Когда он присоединился к «Пистонс» в качестве 25-летнего новичка, только ленивый не сомневался в его способностях. Конечно, баскетболисты развиваются по-разному, но при любых раскладах дебютировать в НБА в таком возрасте — довольно поздно. Для сравнения, разрывающему лигу сейчас Луке Дончичу тоже 25, вот только в его активе уже пять попаданий в первую символическую сборную сезона.

Деннис Родман (по центру), 1990 год Фото: Manny Millan/Getty Images

Тогда взору открывался другой Родман, еще далёкий от статуса весельчака и реноме секс-символа и ничего не добившийся как баскетболист. Кейс Денниса одновременно и сложен, и прост. За семь лет в «Пистонс» он в среднем набирал всего 8,8 очка при 11,5 подбора за игру. Только раз форвард преодолел планку в десятку очков за сезон, а в плей-офф не подбирался к ней ни разу за всю карьеру. Сам игрок отмечает, что первая пара лет ушла на раскачку и адаптацию, а в последние год-два у команды начался спад. По мнению Родмана, в «Детройте» он являлся пусть важной, но всего лишь частью общего пазла. Поэтому возникает логичный вопрос — выведение франшизой его номера из обращения точно справедливо?

Родман никогда не блистал в нападении, зато именно в «Пистонс» стал непревзойдённым командным игроком. Он прекрасно понимал, что даже с такими оборонительными талантами, как Джо Думарс, Айзея Томас и Билл Лэймбир, ему придётся держать уровень и подчищать за одноклубниками. Тогда-то Деннис и начал прокачивать защитные скиллы.

Будучи ограниченным в атаке, он осознал и ещё кое-что. Форвард обнаружил, что действительно хорош на подборах и может компенсировать недостаток мастерства доминирующей способностью снимать щиты. И, чёрт возьми, он довёл этот навык до эталона. Деннис семь раз лидировал в лиге по подборам, а в двух последних сезонах в «Детройте» собирал не менее 18 отскоков за матч. Также в 1990 и 1991 годах его дважды подряд признавали лучшим оборонительным игроком НБА. С учётом жёсткости тогдашней лиги и высокого уровня оппозиции среди знаковых центровых, ценность такого признания форварда с парой метров роста только возрастает.

Деннис Родман (центр) и Майкл Джордан (справа), 1990 год Фото: Manny Millan/Getty Images

Тем не менее значение Родмана для франшизы «Пистонс» измеряется в более абсолютных величинах. За всю историю «поршни» взяли три чемпионских титула, к двум из которых напрямую причастен Деннис. Нюанс в том, что оба пришлись на время Майкла Джордана. «Детройт» три года подряд останавливал «Буллз» Эм Джея в плей-офф, часто против лучшего баскетболиста всех времен оборонялся именно Родман. Форвард стал жизненно важным компонентом специально разработанной под нейтрализацию Майкла оборонительной системы, получившей название «Правило Джордана». Всякий раз, когда лидер «Чикаго» получал мяч, с ним играли максимально плотно, применяя двойную и даже тройную опеку.

Таким образом, Родман был тем самым безумно цепким парнем, против которого никто не хочет играть, но которого каждый рад видеть в своей команде. Джордан не исключение, ведь с Его Воздушеством Деннис взял три чемпионата уже в постдетройтский период.

За семь лет в Родмана в «Детройте», помимо чемпионских забегов, у команды действительно случались не лучшие сезоны. Однако форвард всегда умирал на площадке и выкладывался по полной программе. Награды лучшему защитнику лиги и регулярные победы над «Чикаго» в плей-офф в совокупности с неустанной энергией и генерированием десятков подборов — именно за это «Пистонс» и вывели номер Родмана из обращения в 2011-м. Кажется, более чем справедливо.