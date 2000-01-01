Фанаты в США отжигают вместе с Дёминым. Видео
Егор Дёмин уже стал любимчиком публики в США. Вы только посмотрите, как фанаты университета Бригама Янга (BYU) отжигают вместе с россиянином.
Фанаты в США отжигают вместе с Егором Дёминым на трибунах. Видео
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