Чемпион НБА вложился в «бесплодный проект». Потратил миллионы и остался с пустыми руками

В последние годы мир американского баскетбола потрясён не только игрой, но и финансовыми скандалами. Одним из самых громких стал недавний казус с Дуайтом Ховардом, восьмикратным участником Матча всех звёзд НБА и выдающимся центровым своего времени. Эта история не о спортивных достижениях, а о миллионах, которые Ховард потерял из-за изощрённого мошенника. Хотя баскетболисты привыкли к баснословным зарплатам и контрактам, даже многолетний опыт в лиге и солидные счета в банке не всегда защищают от доверчивости и детской наивности.

Дуайт Ховард был уверен, что совершает блестящую инвестицию, вложив $ 7 млн в покупку команды женской НБА «Атланта Дрим». На первый взгляд сделка выглядела кристально чистой, и бывший игрок НБА был уверен в огромном потенциале проекта. Однако практика показала, что в финансовых вопросах нельзя доверять даже тем, кто обладает громким именем. Мошенник Кэлвин Дарден-младший убедил Ховарда, что эти средства пойдут на приобретение женской баскетбольной команды. В итоге деньги исчезли, как говорится, без следа, а вместо доли в клубе Ховарду досталась лишь «пощёчина» — по его собственным словам, это единственное, что он получил в обмен на свои инвестиции.

Дарден — человек с тёмным прошлым. В 2016 году он уже был пойман на мошенничестве, выдавая себя за успешного бизнесмена с целью приобрести журнал Maxim. Тогда ему удалось избежать сурового наказания благодаря сотрудничеству с властями. Однако рецидив не заставил себя долго ждать. На этот раз Дарден вновь оказался в центре судебного разбирательства по делу о крупном обмане, но теперь речь идёт не о вымышленных событиях, а о реальных жертвах — Ховарде и ещё одном бывшем баскетболисте, Чендлере Парсонсе.

Парсонс оказался втянут в очередную авантюру, разработанную Дарденом, которая сулила инвестиции в развитие карьеры молодого дарования Джеймса Уайзмена (если прям жёстко иронизировать, инвестиции вышли бы неудачными). За девять лет в НБА Парсонс сколотил солидное состояние, будучи по факту ролевым игроком, и $ 1 млн не был для него значительной суммой. Однако вместо вложения в будущее восходящей звезды баскетбола эти средства были растрачены на прихоти Дардена, включая роскошные дома, автомобили и произведения искусства. Один из автомобилей обошёлся мошеннику в полмиллиона долларов, а ещё полмиллиона были потрачены на обустройство его собственного жилища.

Дуайт Ховард Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Конечно, многим такие истории кажутся избитыми: баскетболисты, привыкшие к роскошной жизни, становятся лакомым кусочком для мошенников. Однако примечательно здесь то, как Дарден раз за разом умудряется вовлекать знаменитостей в свои аферы. Защита утверждала, что Дарден не прикидывался отпрыском влиятельного родителя — успешного вице-президента компании UPS, — но этот довод не произвёл впечатления.

Прокуроры были полны решимости. Они утверждали, что Дарден не извлёк никаких уроков из своего предыдущего наказания и продолжил использовать доверчивость других для личного обогащения. Несмотря на настойчивые призывы прокуроров взять его под стражу сразу после оглашения приговора, судья разрешил ему пребывать на воле до окончательного вердикта, который ожидается в следующем году. Дардену грозит от 11 до 14 лет тюрьмы — срок, который может положить конец его карьере мошенника, хотя гарантировать это нельзя.

Даже успешные и опытные личности могут стать жертвами обмана, если оказывают доверие ненадёжным людям. Для Ховарда, который провёл в НБА 18 лет и завоевал чемпионский титул с «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2019/2020, этот инцидент стал болезненным напоминанием о том, что обещаниям нельзя слепо верить.

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