Почему ЦСКА проиграл «Пари»? Разбор первой сенсации нового сезона Единой лиги

И вот оно случилось — ЦСКА проиграл. Впервые в сезоне, даже с учётом Суперкубка. Это произошло раньше, чем ожидалось. Поражение армейцам нанёс «Пари» из Нижнего Новгорода, удивляющий всех своей игрой. Подопечные Сергея Козина сначала одержали три победы подряд, но затем уступили «Уралмашу», что вполне объяснимо, с учётом высокого уровня команды из Екатеринбурга.

Матч получился вязким, с борьбой, но с огненной концовкой. Игроки продемонстрировали отличные навыки шотмэйкинга на последних минутах, попадая в корзину броски любой сложности. Лидерство переходило от одной команды к другой, но победный бросок исполнил Обри Доукинс за две секунды до финальной сирены. Он стал главным героем матча, набрав 21 очко со скамейки. Хотя, конечно, «Пари» победил благодаря отличному командному взаимодействию.

Несомненно, в такой концовке победителем могла бы стать любая команда. Если бы не попадание Доукинса, то вопросов не возникло бы: мы похвалили бы «Пари» за борьбу, а ЦСКА продолжил бы свою победную серию. Но как же так вышло, что армейцы растеряли 12-очковое преимущество и довели дело до напряжённой концовки? Давайте разбираться.

С первых минут встречи «Пари» начал очень цепко и интенсивно защищаться, не жалея сил. На одном из первых владений Дмитрий Хвостов шикарно зажал Мело Тримбла у лицевой линии, вынудив его совершить потерю. Вообще, Хвостов был скрытым MVP матча: он приносил пользу везде — совершал перехваты (три), раздавал передачи (семь) и даже собрал два подбора в нападении. Дмитрия нельзя назвать невероятным талантом, но он приносит пользу своей самоотдачей и пониманием игры.

Дмитрий Хвостов вынуждает Мело Тримбла потерять мяч Фото: Кадр из трансляции

Также «Пари» активно применял сдваивания на периметре и в посте, вынуждая армейцев расставаться с мячом. Поначалу ЦСКА никак не мог адаптироваться к этому, особенно пострадал от этого Алекса Аврамович, вышедший в старте — у него совсем не шла игра. Нижегородцы также применяли прессинг на середине площадки и даже на чужой половине, что помогало им перехватывать мяч. Но не будем забегать вперёд.

Сдваивание Александра Хоменко и Неманьи Джуришича на Мело Тримбле Фото: Кадр из трансляции

В нападении «Пари» поначалу активно атаковал «краску». Первые 10 очков были набраны именно оттуда. Только с середины первой четверти нижегородцы начали переходить к трёхочковым броскам, но они просто не шли. Это можно сказать про обе команды, которые в итоге попали лишь чуть более 20% своих дальних бросков. В случае коллектива из Нижнего Новгорода это не так удивительно, если учитывать их стиль игры, а вот для ЦСКА это провал, так как дальние броски являются одним из главных оружий команды.

Аврамович сел на скамейку, Мело Тримбл с Каспером Уэйром решили отказаться от сугубо командной игры, с которой «Пари» успешно справлялся, и армейцы начали работать за счёт индивидуального мастерства. Тот же Тримбл отлично себя проявлял поначалу.

Ещё стоит учитывать, что «Пари» очень цепко защищался на периметре, вынуждая армейцев уходить внутрь или отдавать туда пас. Не забываем и про умные регулярные сдваивания. Но нижегородцы не могли закрыть всех игроков ЦСКА и часто оставляли Амата М'Бая на дуге открытым. Красно-синие быстро это заметили и стали этим пользоваться, а бигмен начал попадать дальние броски.

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«Пари» начал суетиться и торопиться в атаке, а ЦСКА оформил небольшой отрыв — 26:18. Казалось, что армейцы вот-вот увеличат преимущество и решат все вопросы. Но тут мы начинаем замечать, как ловко «Пари» завладел доминирующим преимуществом в плане подборов. Да, за весь матч они собрали 23 отскока в нападении — просто немыслимо!

В этом им помогали растягивающие «большие» команды. Александр Чадов и Неманья Джуришич постоянно создавали угрозу издалека, выводя Тони Джекири, Амата М'Бая и Ливио Жан-Шарля на периметр. В итоге под кольцом у ЦСКА часто оставались защитники, которые проигрывали борьбу. Армейцы даже пытались играть «маленькой» пятёркой, но это только усугубляло ситуацию.

Александр Чадов исполняет трёхочковый, уводя Тони Джекири от кольца Фото: Кадр из трансляции

Иногда Чадов и Джуришич оставались на дуге и сразу возвращались в оборону, уводя за собой опекунов. А порой врывались внутрь и успевали побороться за подбор. Часто «большие» ЦСКА не следовали за ними, из-за чего отскок в нападении забрать было очень легко.

Александр Чадов и Неманья Джуришич борются за подбор в нападении Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее ЦСКА добрался до 12-очкового лидерства, и только эмоциональное попадание Бабурина с сиреной зажгло надежду в местных болельщиках. После большого перерыва «Пари» начал камбэк. Нижегородцы продемонстрировали мастер-класс по прессингу по всему полю, из-за чего армейцы не раз теряли мяч.

Всего у ЦСКА за встречу было 17 потерь, а у «Пари» только 10 — значительно меньше, чем обычно. В заключительной четверти нижегородцы смогли догнать и перегнать соперника. В один момент они даже оторвались на пять очков, и тут включился Алекса Аврамович, который весь матч ничего не мог сделать. Вот тут проявились его борцовский дух и умение не сдаваться, несмотря на провальное выступление.

Он зарабатывал штрафные, раздавал передачи и вёл игру за собой. Именно благодаря ему пошли качели и лидер менялся почти каждое владение. Ну а то, что было дальше, вы видели. Примечательно, что сирена прозвучала в момент блок-шота Евгения Бабурина на Каспере Уэйре на чужой половине поля — репрезентация всего матча в одном моменте.

Игроки «Пари» празднуют победу над ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА показал, что его можно вскрыть и переиграть в тактическом плане. Катастрофа на подборах — это то, над чем стоит задуматься Пистиолису. Далеко не каждая команда может создать такие проблемы армейцам в этом аспекте, но это тревожный сигнал.

Нижегородцы в очередной раз продемонстрировали, что являются отличной тренерской командой. То, как Козин смог зарядить своих игроков на борьбу все 40 минут матча, как он адаптируется по ходу игры и с каким зарядом энергии бьются его подопечные — это впечатляет. Далеко не каждый специалист может добиться такого эффекта от своих игроков. Так что продолжаем за ними следить! А ЦСКА не стоит расслабляться — нужно продолжать работать над собой, как бы хорошо ни играли. Этот матч станет для них хорошим напоминанием о важности концентрации.