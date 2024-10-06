Капкан для Леброна вот-вот захлопнется? Так замешан ли игрок в деле богатых извращенцев?

Уже несколько месяцев США сотрясает скандал вокруг рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди. Американец является настоящей звездой в своей области. В своё время с ним пересекались многие российские звёзды: Александр Робак, Максим Лагашкин, Тимати и другие. Ну а в западном шоу-бизнесе, кажется, легче найти того, кто не связан с рэпером. Не так давно появился список лиц, которые могли посещать вечеринки скандального исполнителя: Барак Обама, принц Гарри и Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит и много ещё кто. Есть в списке и звезда НБА Леброн Джеймс. Но связь лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» и Пи Дидди была и так известна. Джеймс не скрывал, что знаком с Комбсом, и нисколько этого не стеснялся. Однако в то время общественность не знала, что происходило за закрытыми дверями. Вопрос, знал ли об этом Леброн.

Напомним, рэпера обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуализированного характера, торговле людьми, организации оргий с участием несовершеннолетних, распространении наркотиков, и список, на самом деле, можно продолжать. Даже если обвинения будут сняты, репутация певца окажется испорченной. Леброн, будучи медийной персоной, сразу после первых признаков намечающегося скандала постарался дистанцироваться. Но делать вид, что никакой связи с Пи Дидди нет, у Леброна уже не получится. Лёгкого форварда буквально атаковали активные пользователи социальных сетей, желающие разобраться, был ли он обо всём в курсе.

Пи Дидди и Леброн Джеймс, 2013 год Фото: Johnny Nunez/Getty Images

«А правда, Леброн, почему ты молчишь?»

«Самое забавное во всём этом — наблюдать за молчаливой реакцией Леброна».

«Это нехорошо для наследия Короля».

«Ну же, Джеймс, сознайся».

Задался вопросом и первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун: «Леброн Джеймс уклоняется от дыма. Он уклонялся от любых вопросов, связанных с ситуацией с Дидди». Так или иначе, но и после этого Джеймс молчания не нарушил. Между тем в Сети стали чаще вспоминать, что с Пи Дидди связана и семья баскетболиста. По крайней мере, сын Леброна Брайс, которого ранее видели на отдыхе с дочерьми Комбса. Ещё весной подростки вместе беззаботно плескались в воде. Кроме того, Брайс брал одну из дочерей рэпера на свой выпускной.

Ну а пока фанаты гадают, почему их кумир не даёт никаких комментариев по ситуации, американские журналисты пишут, что Леброн чист. Во всяком случае, на данный момент его имя якобы не фигурирует в полицейских отчётах. Справедливости ради, Джеймс не единственный игрок НБА, имеющий хоть какую-то связь с Пи Дидди. В своё время в гости к скандальному музыканту захаживали многие именитые баскетболисты.

Джеймс Харден

Джеймс Харден, сезон-2023/2024 Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Борода — большой любитель ночной жизни. В бытность игроком «Филадельфии Сиксерс» Харден время от времени захаживал в один из модных клубов Лас-Вегаса, где однажды его заметили с Комбсом в VIP-ложе.

Кевин Дюрант

Кевин Дюрант, Олимпийские игры — 2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Дюрант и Дидди иногда встречались на Матчах всех звёзд НБА, тепло общаясь друг с другом. Более того, по данным Techcrunch, баскетболист и музыкальный продюсер были деловыми партнёрами в различных стартапах и оба участвовали в бизнес-инвестициях.

Коби Брайант

Пи Дидди и Коби Брайант, 2009 год Фото: Noel Vasquez/Getty Images

Мамба был близко знаком с Комбсом и не раз бывал на его вечеринках. Самой запоминающейся стало празднование 50-летия Дидди в декабре 2019 года, за месяц до смерти Коби. Очевидцы утверждали, что Брайант наслаждался происходящим вместе со своей женой Ванессой. Правда, ни о каких непотребствах речи не шло.

Дуайт Ховард

Дуайт Ховард, 2022 год Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Ховард тоже не прочь потусить, и на одну из вечеринок пришёл к эпатажному рэперу. Как видно, Леброн далеко не единственный, кого можно было увидеть в компании Дидди, и молчание пока хранит не только он. Прервёт ли его кто-то? Будут ли новые факты в громкой истории? Мы обязательно обо всём расскажем. Сам Комбс сейчас под арестом и уже заявил, что ни в чём не виновен. Если так, Леброну (да и остальным в таком случае) бояться точно нечего.