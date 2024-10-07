«Всегда представлял, что вернусь». Он уехал после отстранения, а теперь снова в «Зените»

Отстранение от еврокубков лишило российский баскетбол многих талантливых игроков. Ради возможности выступать на международной арене они были вынуждены сменить клубную прописку и один за другим покидали Единую лигу ВТБ. Но американскому центровому Алексу Пойтрессу настолько полюбились «Зенит» и Санкт-Петербург, что он вернулся в команду спустя два года — и всего через две недели после того, как стал чемпионом Италии с «Миланом». «Чемпионат» пообщался с Алексом, чтобы поподробнее узнать о его двухлетней разлуке с сине-бело-голубыми.

«В роли тренера Паскуаль — как шахматист»

Алекс Пойтресс и Хавьер Паскуаль Фото: БК «Зенит»

— Ты вернулся в «Зенит» спустя два года. Почему было принято такое решение?

— Я отлично провёл время в Санкт-Петербурге, в «Зените». Первые два года, что пробыл здесь, у нас была очень хорошая команда. В первом сезоне мы вышли в плей-офф Евролиги, играли с «Барсой», довели серию до пятого матча. И это был действительно успешный год. А потом, когда нас досрочно отстранили от Евролиги, думаю, мы были на четвёртом или пятом месте в таблице. У нас был отличный состав, и я просто хотел воспользоваться этим шансом. И Хави — отличный тренер, я знаю его систему, и всё такое. Я действительно расцвёл здесь, так что это одна из причин, почему принял решение вернуться.

— Агент Михалевский говорил, что серьёзный интерес к тебе проявлял «Жальгирис», но ты хотел вновь поработать с Паскуалем. Это правда?

— Да, это правда. Ко мне проявляли интерес многие команды Евролиги. «Жальгирис» — один из клубов, сделавших мне предложение. Но когда позвонил Хави, я воспользовался шансом вернуться и снова играть с ним, в «Зените», перед нашими болельщиками.

— Чем тебя так покорили Паскуаль и его подход к работе?

— Он один из лучших тренеров, которые были у меня в Европе. Он знает своё дело, знает своих игроков. Знает комбинации, тайминг, вообще всё. В роли тренера он как шахматист.

— Когда ты принимал решение о смене команды в 2022 году, ситуация с отстранением от Евролиги и отъездом легионеров сказалась на нём?

— Да, немного. Я бы соврал, если бы сказал, что нет. Многое было неизвестно, подвешено в воздухе. Мы, легионеры — я, Билли Бэрон, Джордан Ллойд, Джордан Мики — не знали, что происходит. Поэтому многие иностранные команды воспользовались этим и начали переговоры с нашими агентами раньше, чем ожидалось. Но я всегда любил Санкт-Петербург и представлял, что вернусь сюда.

— Как думаешь, пострадала ли Евролига от отсутствия российских команд?

— Да. Думаю, Евролига немного более конкурентна с российскими командами. В 2022-м в Европе играло много отличных клубов — ЦСКА, «Зенит», УНИКС был очень и очень хорош в том году с Лоренцо Брауном, Айзеей Канааном, Джоном Брауном. Даже «Локо» тогда пошумел в Еврокубке. Так что у России был шанс на четыре команды в Евролиге. Но что случилось, то случилось. Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Всё, что нам остаётся — двигаться вперёд и попытаться вернуться [в еврокубки].

«Зенит» — хорошо смазанная машина, которая продолжает исправно работать»

Алекс Пойтресс Фото: Единая лига ВТБ

— Ты следил за «Зенитом» в прошедшие два года?

— О, конечно. Я следил за «Зенитом». Оставался на связи с Хави, Адамом, Ини (Адамантиос Панагиотопулос и Иньиго Зорсано соответственно, ассистенты Хавьера Паскуаля. — Прим. «Чемпионата»). Постоянно с ними разговаривал. Отношения с тренерским штабом — одна из причин, почему я вернулся. И речь не только о Хави, но также и о его помощниках.

— По-твоему, многое изменилось внутри команды за два года?

— Немногое. Некоторые игроки всё ещё здесь, другие ушли. Но это как хорошо смазанная машина, которая продолжает исправно работать. Включая меня, в команде остались четыре или пять человек [из состава 2022 года]. Так что у нас хорошая база, чтобы использовать предыдущий опыт. И, опять же, у нас много других талантов среди остальных игроков.

— Как оценишь нынешний состав «Зенита»? Есть ли игроки, особенно впечатлившие?

— Думаю, все впечатлили. Есть российские игроки, которые стали намного лучше — я помню, какими были Игорь [Вольхин] и Денис [Захаров]. Они улучшили свою игру. А ещё у нас действительно хороший набор легионеров в этом году. Так что, надеюсь, мы наделаем шума в Лиге ВТБ и посмотрим, что из этого выйдет.

— Какую роль видишь для себя в нынешнем составе команды?

— Роль лидера — на площадке и за её пределами. Уверен, Хави знает, чего от меня ждать. А я знаю, чего ожидать от него. Так что ему не приходится слишком часто кричать на меня или давать указания. Я понимаю, что должен делать, вот и всё.

— Ты планируешь остаться в «Зените» надолго? Думал ли ты о возможном завершении карьеры в России?

— (Смеётся.) Не знаю. Если они захотят подписать со мной контракт на пять лет, то может быть. У меня впереди ещё долгая карьера. Хотя мне здесь очень нравится. Я вернулся в команду, так что определённо был бы не против остаться.

— Есть что-то, чего ты хотел бы достичь до конца своей карьеры, и какие шаги планируешь предпринять для этого?

— Ох… Я становился чемпионом в Лиге ВТБ, в других странах и хочу просто продолжать побеждать. Это то, чего хочу добиться в своей карьере — побеждать, где бы ни находился. Думаю, когда твоя команда выигрывает, это делает сезон и всё остальное намного лучше. Все становятся счастливее. Это не ощущается как работа. Так что я хочу продолжать побеждать и полагаю, что в будущем «Зенит» снова окажется в Евролиге. И если на тот момент я ещё буду здесь, то, надеюсь, мы сможем побороться за титул чемпиона.

«Может, поговорю с Хави о том, чтобы вернуть Билли Бэрона в «Зенит»

Алекс Пойтресс и Билли Бэрон Фото: БК «Зенит»

— В «Милане» ты работал с легендарным Этторе Мессиной, который в своё время также возглавлял ЦСКА. Каково было играть под его руководством?

— Он отличный тренер, с большой историей и множеством титулов. Мы многому у него научились. И, знаете, мне повезло со многими тренерами, которые были у меня в Европе. Не думаю, что в моей карьере был хоть один плохой наставник. И я ценю то, что нахожусь в такой хорошей ситуации.



— В «Милане» было несколько других парней, которые в своё время выступали в России и, в частности, в «Зените» — Шабазз Напьер, Билли Бэрон. Вас как-то сблизила совместная история в Санкт-Петербурге?

— Да. Когда пару лет назад «Милан» связался со мной, Билли и Шабазз были двумя людьми, с которыми я поговорил, чтобы узнать о ситуации — о том, как там обстоят дела. Они помогли мне получить ответы на многие вопросы, которые у меня были. И я бы сказал, что они помогли моему переходу в «Милан».

— Не знаешь, не планирует ли кто-то из ребят также вернуться в Россию?

— Не знаю, не уверен. Шабазз перешёл в «Баварию» — там у него будет отличный год. Билли всё ещё без контракта. Может, поговорю с Хави о том, чтобы привезти его сюда (смеётся). Ещё один шутер никогда не помешает.

— С «Миланом» ты также стал чемпионом итальянской лиги. Это были другие эмоции, нежели с «Зенитом» в 2022 году?

— Каждый год, когда я становился чемпионом, было одно и то же ощущение — ты чувствуешь, что добился результата. Сначала я победил здесь, потом — в Израиле, а в прошлом году мы выиграли чемпионат с «Миланом». С этим приходит чувство облегчения. Всё, над чем ты работал целый год, свершилось. Все тренировки, силовые нагрузки, время, проведённое вдали от семьи, всё что угодно, — это стоит того, чтобы выиграть чемпионат в конце сезона.

— Что для тебя стало самым большим уроком после игры в топовых европейских клубах?

— Что ситуации имеют значение, а ещё ты должен быть готов играть каждый день. Я выступал за отличные команды — «Маккаби», «Милан», «Зенит», «Галатасарай», где получил свой первый европейский опыт. Это прекрасные клубы, которые я очень ценю. Каждый из них меня чему-то научил.

Ты всегда должен быть готовым. Когда выступаешь за одну из лучших команд, соперники стараются играть против тебя особенно жёстко. Так же и здесь, в «Зените». Многие другие клубы очень хотят победить нас, и мы должны быть готовы к этому, продолжать играть и делать свою работу.

«Не могу представить, что делал бы без своей семьи»

Алекс Пойтресс с дочерью Фото: из личного архива Алекса Пойтресса

— Скучал по Санкт-Петербургу?

— Да. Как уже говорил, я люблю Санкт-Петербург. Моей семье город тоже понравился, когда они приезжали в гости.

— В 2023-м ты стал отцом. Семья и малыш переедут с тобой в Санкт-Петербург?

— Да, они переехали. Не могу представить, что делал бы без своей семьи — моей девушки и нашей маленькой дочери. Они моя опора. Ради них я продолжаю двигаться вперёд. Теперь они моя мотивация. Когда прихожу домой после долгого тренировочного дня, открываю дверь и вижу, как они улыбаются, ждут, когда я вернусь — это делает мой день намного лучше.

— Насколько нам известно, твои родители, сестра и вся большая семья живут в США, в Теннесси. Как часто вы видитесь?

— Обычно летом. Когда возвращаюсь домой летом, это большое событие. Надеюсь, в этом году у нас будут перерывы и у меня появится возможность съездить в США и повидаться с ними. Может быть, они приедут сюда и навестят меня. Они уже приезжали два года назад, когда я был здесь на Рождество. Мы поговорим об этом. Однако если бы они захотели приехать, это был бы долгий перелёт. Не знаю, готовы ли они к этому. Но да, это тяжело — так долго пребывать вдали от семьи. Вот почему нужно иметь хорошую систему поддержки там, где находишься.

— Как родные отреагировали на переезд в Россию в 2020-м и недавнее возвращение?

— Моя семья всегда хорошо относится к любым моим решениям, связанным с баскетболом. Они знают, что я умный и образованный парень. Я изучаю вопрос сам, прежде чем рассказать им о своих намерениях. Поэтому они всегда уважают мои решения и всё, что я делаю. Никогда не беспокоят меня по этому поводу. Они просто рады, что я могу поиграть ещё год.

«В Африке очень хорошая баскетбольная культура. Хочу привлечь к этому внимание»

Алекс Пойтресс Фото: Единая лига ВТБ

— В 2022 году ты получил ивуарийский паспорт, а в 2023-м провёл первые матчи за сборную. На тот момент тебе было почти 30 лет — не задумывался о получении гражданства раньше?

— Нет. Потому что я провёл пару лет в НБА, потом ещё несколько лет в Европе. Я хотел удостовериться в том, что знаю, что буду делать в ходе сезона Евролиги. Хотел убедиться, что буду присутствовать. Но потом представилась возможность, и я смог получить паспорт. Думаю, это было сразу после того, как я уехал из России. Было здорово. Это отличный опыт. Я поехал в Африку, в Абиджан, в Кот-д’Ивуар и играл там. Это одно из моих лучших воспоминаний, связанных с баскетболом. Я также ездил в сборную в прошлом году, играл в отборочном турнире в Египте. В Африке существует очень хорошая баскетбольная культура, она развивается, растёт. И я просто хочу привлечь к этому внимание.

— Насколько для тебя важно сохранять связь со своими ивуарийскими корнями? И помогает ли с этим игра за сборную?

— Для меня очень важно привлечь внимание к африканскому баскетболу. Все думают, что европейские команды являются лучшими в мире, но в Африке есть действительно отличные сборные. Например, все видели, что сделал Южный Судан на Олимпиаде. Кот-д’Ивуар хорошо сыграл на чемпионате мира. Ещё есть команды вроде Нигерии, Египта, Туниса. Много хороших баскетбольных сборных. И если я могу помочь и привлечь к этому взгляды, то сделаю всё, что в моих силах.