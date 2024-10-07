Мощная закупка «Динамо» и громкий переход MVP в «Химки». Главное перед стартом Суперлиги

7 октября стартует очередной сезон российской Суперлиги среди мужчин. Несмотря на то что турнир часто недооценивают, с каждым годом он точно даёт всё больше поводов для того, чтобы следить за ним и обсуждать. Предстоящий сезон не является исключением. «Чемпионат» подготовил материал о главных изменениях и интригах в стартующем розыгрыше.

Количество команд в Суперлиге осталось прежним — 16, но состав немного изменился. По сравнению с прошлым сезоном, в турнире не сыграют «Русичи» и фарм-клуб МБА. На их место пришли магнитогорский «Металлург» и грозненское «Динамо». Остальные 14 коллективов сохранили за собой место. Полный состав участников:

«Динамо» (Приморский край);

«Химки» (Московская область);

«Темп-СУМЗ» (Ревда);

«Зенит-2» (Санкт-Петербург);

«Новосибирск» (Новосибирск);

«Иркут» (Иркутск);

«Барнаул» (Алтайский край);

«Купол-Родники» (Ижевск);

«Тамбов» (Тамбовская область);

«Университет-Югра»* (Сургут);

БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону);

«Челбаскет» (Челябинская область);

ЦСКА-2 (Москва);

«СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодарский край);

«Металлург» (Магнитогорск);

«Динамо» (Грозный).

* — БК «Университет-Югра» был включён в состав участников условно из-за задолженностей перед РФБ.

Интриг на предстоящий сезон на самом деле предостаточно. Например, сможет ли кто-то сыграть выше ожиданий, как сделал это «Зенит-2» в минувшем плей-офф. Петербургская команда заняла в регулярном чемпионате скромное седьмое место, но в постсезоне катком прошлась по второй команде — «Иркуту». Безусловно, будет интересно понаблюдать и за новичками — «Металлургом» и грозненским «Динамо», но какие-то прогнозы давать пока бессмысленно.

Эпизод матча «Химки» — «Челбаскет» Фото: Пресс-служба «Химок»

Также одной из главных интриг является то, сможет ли «Темп-СУМЗ» дать серьёзный бой «Химкам» и приморскому «Динамо», возможно, даже выбив их на пути к очередному финалу. Команда из Ревды в межсезонье пополнилась воспитанниками ЦСКА, «Локомотива» и «Химок», но потеряла главного игрока — Виктора Заряжко. В минувшем сезоне защитник стал MVP регулярного чемпионата, замкнул пятёрку лучших снайперов регулярного чемпионата, стал лучшим по результативным передачам, вторым по коэффициенту полезности, а также вошёл в символическую сборную плей-офф. Однако летом сменил прописку, перейдя в «Химки».

Для подмосковной команды это самое громкое подписание минувшего лета. Однако химчане параллельно усилились несколькими игроками конкурентов — Владиславом Шараповым, Кириллом Поповым, Сергеем Михалёвым, Азатом Тукмаковым, Кириллом Коноваловым, Романом Баландиным, Глебом Суворовым. Немаловажным фактором является и продление контрактов с ключевыми баскетболистами прошлого сезона — Евгением Фидием, Фёдором Ключниковым, Дмитрием Коршаковым, Александром Мальцевым и Александром Варнаковым. Но, безусловно, главное сохранение — это продление контракта с главным тренером Андреем Мальцевым, для которого предстоящий сезон станет пятым во главе «Химок». Подмосковная команда много лет входит в элиту Суперлиги, и с ней точно придётся считаться. «Химки» из года в год претендуют на чемпионство, и предстоящий сезон не является исключением.

Это эксклюзивно для «Чемпионата» подтвердил и генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

Павел Астахов генеральный директор БК «Химки» «В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаём, что для построения команды понадобится время. При этом больших задач с нас никто не снимает, мы нацелены как минимум на финал. Мы довольны тем, как провели трансферную кампанию, в предсезонных играх уже видели, как команда находит взаимопонимание. Конкуренция в этом сезоне ожидается высокой, наши прямые конкуренты также усилились. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе».

Кто должен стать главным соперником «Химок»? Ответ очевиден — владивостокское «Динамо» — действующий чемпион, который уже метит в Единую лигу ВТБ.

Антон Понкрашов Фото: Пресс-служба «Динамо» Владивосток

Приморцы после чемпионства в прошлом сезоне уже присылали заявку на вступление в Лигу ВТБ, но сделали это после дозволенного срока. «Динамо» отказали, но президент Единой лиги Сергей Кущенко заявил, что команда является реальным кандидатом на вступление в международный турнир.

В межсезонье динамовцы совершили, пожалуй, самую мощную и громкую на имена закупку, тем самым подтверждая свои самые серьёзные намерения. Команду пополнили сразу несколько баскетболистов, которые в прошлом сезоне выступали в Единой лиге: Сергей Клюев (в минувшем чемпионате стал чемпионом Лиги ВТБ в составе ЦСКА), Иван Викторов (прошлый сезон в «Самаре»), чемпион Единой лиги и обладатель бронзы Евролиги Иван Стребков (прошлый сезон в «Пари НН»). Ну и главное подписание приморцев — чемпион Европы — 2007, бронзовый призёр Олимпиады-2012, пятикратный обладатель Кубка России — Антон Понкрашов (прошлый сезон в «Пари НН»).

Также новичками «Динамо» стали, в частности, трёхкратный чемпион Суперлиги Алексей Нестеров, обладатель бронзы Евролиги Максим Колюшкин и Константин Шевчук, который помог «Зениту-2» громко пошуметь в прошлом плей-офф. Также изначально был подписан чемпион Единой лиги Александр Разумов, но баскетболист получил травму, и владивостокцы не активировали вступление контракта в силу.

Ожиданиями от предстоящего сезона эксклюзивно для «Чемпионата» поделился Антон Понкрашов, который сыграет в Суперлиге спустя 20 лет.

Антон Понкрашов защитник БК «Динамо Владивосток» «У меня большие ожидания от сезона, мы здорово подготовились. У нас был хороший турнир в Китае, несколько матчей с командами из Лиги ВТБ. Во Владивостоке очень любят баскетбол, очевидно, что город заслуживает команду в Единой лиге. Но сейчас мы об этом не думаем, наша задача — хорошо играть. У нас отличный состав, почти со всеми я так или иначе пересекался в своей жизни. Мы с удовольствием проводим время вместе. Безусловно, одним из главных соперников для нас станут «Химки». У Ревды всегда хороший состав, да и в целом много команд есть в Суперлиге, которые могут преподнести сюрприз. Желаю всем болельщикам «Динамо» хорошего сезона, а всем игрокам — пройти его без травм».

«Динамо» уже начало официальную часть сезона, дебютировав в 1/16 Кубка России. В первом матче приморцы уступил ростовскому «БАРС-РГЭУ» с разницей в 12 очков. Ответная игра состоится 23 октября. Но до этого коллектив Эдуарда Сандлера начнёт свой путь в новом сезоне Суперлиги. Получится ли действующим чемпионам сохранить титул? Узнаем весной.