Мощная закупка «Динамо» и громкий переход MVP в «Химки». Главное перед стартом Суперлиги

7 октября стартует очередной сезон российской Суперлиги среди мужчин. Несмотря на то что турнир часто недооценивают, с каждым годом он точно даёт всё больше поводов для того, чтобы следить за ним и обсуждать. Предстоящий сезон не является исключением. «Чемпионат» подготовил материал о главных изменениях и интригах в стартующем розыгрыше.
Количество команд в Суперлиге осталось прежним — 16, но состав немного изменился. По сравнению с прошлым сезоном, в турнире не сыграют «Русичи» и фарм-клуб МБА. На их место пришли магнитогорский «Металлург» и грозненское «Динамо». Остальные 14 коллективов сохранили за собой место. Полный состав участников:
- «Динамо» (Приморский край);
- «Химки» (Московская область);
- «Темп-СУМЗ» (Ревда);
- «Зенит-2» (Санкт-Петербург);
- «Новосибирск» (Новосибирск);
- «Иркут» (Иркутск);
- «Барнаул» (Алтайский край);
- «Купол-Родники» (Ижевск);
- «Тамбов» (Тамбовская область);
- «Университет-Югра»* (Сургут);
- БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону);
- «Челбаскет» (Челябинская область);
- ЦСКА-2 (Москва);
- «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодарский край);
- «Металлург» (Магнитогорск);
- «Динамо» (Грозный).
* — БК «Университет-Югра» был включён в состав участников условно из-за задолженностей перед РФБ.
Интриг на предстоящий сезон на самом деле предостаточно. Например, сможет ли кто-то сыграть выше ожиданий, как сделал это «Зенит-2» в минувшем плей-офф. Петербургская команда заняла в регулярном чемпионате скромное седьмое место, но в постсезоне катком прошлась по второй команде — «Иркуту». Безусловно, будет интересно понаблюдать и за новичками — «Металлургом» и грозненским «Динамо», но какие-то прогнозы давать пока бессмысленно.
Эпизод матча «Химки» — «Челбаскет»
Фото: Пресс-служба «Химок»
Также одной из главных интриг является то, сможет ли «Темп-СУМЗ» дать серьёзный бой «Химкам» и приморскому «Динамо», возможно, даже выбив их на пути к очередному финалу. Команда из Ревды в межсезонье пополнилась воспитанниками ЦСКА, «Локомотива» и «Химок», но потеряла главного игрока — Виктора Заряжко. В минувшем сезоне защитник стал MVP регулярного чемпионата, замкнул пятёрку лучших снайперов регулярного чемпионата, стал лучшим по результативным передачам, вторым по коэффициенту полезности, а также вошёл в символическую сборную плей-офф. Однако летом сменил прописку, перейдя в «Химки».
Для подмосковной команды это самое громкое подписание минувшего лета. Однако химчане параллельно усилились несколькими игроками конкурентов — Владиславом Шараповым, Кириллом Поповым, Сергеем Михалёвым, Азатом Тукмаковым, Кириллом Коноваловым, Романом Баландиным, Глебом Суворовым. Немаловажным фактором является и продление контрактов с ключевыми баскетболистами прошлого сезона — Евгением Фидием, Фёдором Ключниковым, Дмитрием Коршаковым, Александром Мальцевым и Александром Варнаковым. Но, безусловно, главное сохранение — это продление контракта с главным тренером Андреем Мальцевым, для которого предстоящий сезон станет пятым во главе «Химок». Подмосковная команда много лет входит в элиту Суперлиги, и с ней точно придётся считаться. «Химки» из года в год претендуют на чемпионство, и предстоящий сезон не является исключением.
Это эксклюзивно для «Чемпионата» подтвердил и генеральный директор «Химок» Павел Астахов.
«В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаём, что для построения команды понадобится время. При этом больших задач с нас никто не снимает, мы нацелены как минимум на финал. Мы довольны тем, как провели трансферную кампанию, в предсезонных играх уже видели, как команда находит взаимопонимание. Конкуренция в этом сезоне ожидается высокой, наши прямые конкуренты также усилились. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе».
Кто должен стать главным соперником «Химок»? Ответ очевиден — владивостокское «Динамо» — действующий чемпион, который уже метит в Единую лигу ВТБ.
Антон Понкрашов
Фото: Пресс-служба «Динамо» Владивосток
Приморцы после чемпионства в прошлом сезоне уже присылали заявку на вступление в Лигу ВТБ, но сделали это после дозволенного срока. «Динамо» отказали, но президент Единой лиги Сергей Кущенко заявил, что команда является реальным кандидатом на вступление в международный турнир.
В межсезонье динамовцы совершили, пожалуй, самую мощную и громкую на имена закупку, тем самым подтверждая свои самые серьёзные намерения. Команду пополнили сразу несколько баскетболистов, которые в прошлом сезоне выступали в Единой лиге: Сергей Клюев (в минувшем чемпионате стал чемпионом Лиги ВТБ в составе ЦСКА), Иван Викторов (прошлый сезон в «Самаре»), чемпион Единой лиги и обладатель бронзы Евролиги Иван Стребков (прошлый сезон в «Пари НН»). Ну и главное подписание приморцев — чемпион Европы — 2007, бронзовый призёр Олимпиады-2012, пятикратный обладатель Кубка России — Антон Понкрашов (прошлый сезон в «Пари НН»).
Также новичками «Динамо» стали, в частности, трёхкратный чемпион Суперлиги Алексей Нестеров, обладатель бронзы Евролиги Максим Колюшкин и Константин Шевчук, который помог «Зениту-2» громко пошуметь в прошлом плей-офф. Также изначально был подписан чемпион Единой лиги Александр Разумов, но баскетболист получил травму, и владивостокцы не активировали вступление контракта в силу.
Ожиданиями от предстоящего сезона эксклюзивно для «Чемпионата» поделился Антон Понкрашов, который сыграет в Суперлиге спустя 20 лет.
«У меня большие ожидания от сезона, мы здорово подготовились. У нас был хороший турнир в Китае, несколько матчей с командами из Лиги ВТБ. Во Владивостоке очень любят баскетбол, очевидно, что город заслуживает команду в Единой лиге. Но сейчас мы об этом не думаем, наша задача — хорошо играть. У нас отличный состав, почти со всеми я так или иначе пересекался в своей жизни. Мы с удовольствием проводим время вместе. Безусловно, одним из главных соперников для нас станут «Химки». У Ревды всегда хороший состав, да и в целом много команд есть в Суперлиге, которые могут преподнести сюрприз. Желаю всем болельщикам «Динамо» хорошего сезона, а всем игрокам — пройти его без травм».
«Динамо» уже начало официальную часть сезона, дебютировав в 1/16 Кубка России. В первом матче приморцы уступил ростовскому «БАРС-РГЭУ» с разницей в 12 очков. Ответная игра состоится 23 октября. Но до этого коллектив Эдуарда Сандлера начнёт свой путь в новом сезоне Суперлиги. Получится ли действующим чемпионам сохранить титул? Узнаем весной.