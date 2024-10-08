«Россия — прекрасное место». Американец перебрался в Нижний Новгород и ни разу не пожалел

Защитник Зак Наталл перебрался в «Пари НН» летом 2024 года и с первых же матчей влюбил в себя как нижегородцев, так и нейтральных болельщиков. Для 24-летнего баскетболиста нынешний сезон является лишь вторым в профессиональной карьере. Американец дал «Чемпионату» первое интервью в России.

— Как провёл отпуск, чем занимался?

— В прошлом сезоне мне пришлось рано покинуть прошлую команду, так как я узнал, что у мамы рак. Когда вернулся домой в марте, мы сдали множество анализов, чтобы убедиться, что с ней всё будет в порядке.

Весь мой фокус был на заботе о маме и тренировках, так как я знал, что уеду играть. В тот момент я не знал, что это окажется Россия, но был уверен, что продолжу заниматься баскетболом. Я старался подготовить себя и уделить маме как можно больше внимания до моего отъезда. Сейчас ей лучше, но, знаешь, рак — это серьёзно. С ним нужно бороться, это — настоящая битва.

— Когда начались переговоры с «Пари НН»? Как они проходили?

— «Пари НН» показал мне агент из Европы. Он сказал, что мне понравится эта команда, организация и что здесь будет новый главный тренер, который начинает свой первый год в этой должности. Когда он позвонил и сообщил об этом, я сразу подписал контракт. Я был рад, что принял решение играть здесь. И, честно говоря, мне действительно здесь нравится.

— Почему ты выбрал именно «Пари НН»?

— Всё было довольно просто. Это отличная возможность сыграть за «Нижний Новгород» и в Единой лиге ВТБ, где много сильных команд и высокая конкуренция. Это важный шаг для моей карьеры, который поможет мне стать лучше как баскетболисту, а также даст возможность расти и увидеть новые места. Всё здесь прекрасно — и Россия, и Лига ВТБ, и Нижний Новгород, и встреча с новыми товарищами по команде. Это приносит мне удовольствие.

Зак Наталл Фото: БК «Пари НН»

— А близкие не отговаривали от перехода в российскую команду?

— Моя семья понимала, насколько это важная возможность — играть в Лиге ВТБ и представлять Нижний Новгород. Они были рады, что у меня появилась такая перспектива, но больше всего их волновала моя безопасность здесь. Пребывание в безопасной обстановке — огромный плюс. Мы были уверены, что в баскетболе всё пойдёт хорошо, однако для нас было важно убедиться, что моя безопасность также обеспечена.

Когда живёшь в США и вообще в современном мире, новости могут искажать представление о том, какие на самом деле люди и как они живут. Возможно, в России говорят так же о нас, что мы злые или жестокие, и наоборот. Но, оказавшись здесь, просыпаясь каждый день, приходя на тренировки и встречая людей, я понял, что это действительно прекрасное место, полное замечательных людей. Я благодарен за возможность увидеть всё своими глазами и не полагаться на чужие слова.

— Ты изменил своё мнение о России, после того как приехал сюда?

— На самом деле, я постоянно общаюсь по телефону с братьями, семьёй и друзьями. С тех пор как я здесь, уже около двух месяцев, всегда говорю: если мне позволят играть в Лиге ВТБ, всегда буду возвращаться в Россию и играть здесь, особенно за «Нижний Новгород».

— Как тебе город?

— Нижний — очень хороший. В прошлом году я играл в Боснии и Герцеговине, это примерно час езды от хорватского Сплита. Я был довольно далеко, и то был маленький город с ограниченными возможностями, но это был этап моего роста, часть моего пути. Сейчас же я в Нижнем Новгороде, в России, и для меня это огромный шаг. Город больше моего родного, здесь много отличных мест для отдыха и еды, а также красивых пейзажей, он очень живописный.

— Уже успел изучить его?

— Не очень, сейчас сосредоточен на баскетболе. Я был в музее с командой и ходил в несколько ресторанов пообедать с товарищами. Мне очень понравились одна пиццерия и ещё одно место с вкусной шаурмой. Просто обожаю его. После тренировок это быстро и удобно, оно находится рядом с моим домом.

— Ты упомянул Боснию. А можешь сравнить Россию и Боснию? В бытовом плане, в игровом, во всём, в чём можешь.

— Да, Босния — это довольно маленькое место, и там деньги не имели значения. Это не было чем-то важным. Россия же гораздо больше, и это то, к чему я больше привык. Можно сказать, что, покидая дом, я отправляюсь в место, которое не является родным, но мне там комфортно. Это прекрасное место. Здесь есть всё, что мне нужно. Когда выглядываю в окно, вижу прекрасный пейзаж, и это самое важное для меня. Мне нравится находиться дома, а также в спортзале. Атмосфера от «Нагорного» до тренировочного комплекса — всё здесь приятно и уютно, мне всё нравится.

— Были летом другие варианты, помимо «Пари НН»?

— Нет, это была единственная возможность, которую я получил от команды из Единой лиги ВТБ. И, знаешь, я рад, что на данном этапе моей карьеры это было единственное предложение. Я рад, потому что окружён такими парнями, как Бабурин и Хвостов, которые являются ветеранами. Они великолепны в разных аспектах игры и серьёзно наставляют меня. Это помогает мне стать лучше как игроку и набраться опыта. Это замечательно, потому что я знаю, что смогу стать лучше в тех вещах, в которых они уже сильны, потому что они меня обучают.

Зак Наталл даёт автограф болельщице Фото: БК «Пари НН»

— Как тебе в целом организация, инфраструктура?

— Мне действительно нравится организация, начиная с президента, господина Панова. Вся команда просто отличная: от менеджеров до тренеров, от нашего тренера по физподготовке до всех, кто работает в зале каждый день и приходит на игры — болельщиков и операторов. Это потрясающе, и я чувствую себя здесь как дома.

Мне нравится, что у нас есть возможность изучать соперников, их сильные и слабые стороны. Сейчас только начало сезона, но мы стартовали неплохо. Нам нужно поработать над выносливостью и продолжать оставаться сильными. Нам необходимо продолжать расти как команде и становиться лучше, чтобы справляться с этими вызовами.

— Как считаешь, какие у команды сильные стороны?

— Наша защита. Мы показываем её по всей площадке. Оказываем давление на соперников, заставляя их действовать быстро в нападении. Это наша сильная сторона — давление на мяч и на противника. Также работаем над улучшением подбора в защите, чтобы не давать соперникам второй или третий шанс на атаку.

Каждая команда сосредоточена на различных аспектах игры. У некоторых команд есть выдающиеся подбирающие, в то время как другие не оказывают давление на соперника по всей площадке и не демонстрируют активную защиту. Это наша особенность, и мы продолжаем над этим работать. У других клубов также есть свои задачи, и в этом заключается прелесть игры в команде, состоящей из 12-15 человек. Мы осознаём, что у нас есть конкретные аспекты, требующие внимания, и они могут отличаться от задач, над которыми работают другие команды.

— Как тебе главный тренер Сергей Козин?

— Он рассказал, что родом из Нижнего Новгорода, что это его родной город. Мне очень нравится всё, что с ним связано. Я считаю его отличным тренером и благодарен ему за то, что он дал мне шанс и позволил стать частью этой команды. Когда играю, всегда держу в голове мысль: «Играй усердно для этих людей» — для болельщиков, тренеров и товарищей по команде.

По нему не скажешь, что это его первый год в роли главного тренера. Дело не в том, сколько лет ты занимаешься этим делом или где ты это делал. Важно, насколько ты умён и сколько труда вложил, чтобы получить такую возможность. Я считаю, что он заслуживает находиться здесь. Стремлюсь сделать этот год выдающимся как для него, так и для себя и всех остальных. Стараюсь выполнять свою работу, ведь в итоге я его игрок, а он мой тренер. Хочу, чтобы он гордился мной!

Знаю, что баскетбол в России не столь популярен, и его развитие не столь масштабное, как, например, в других странах, но видеть, как такие тренеры начинают с малого и вырастают до такого уровня — круто. Люблю такие истории.

— Вы разговаривали с ним о твоей роли?

— Перед тем как я приехал сюда, мы несколько раз поговорили. Это не касалось только моей роли или того, что конкретно он хотел бы от меня, но он выразил желание, чтобы я пришёл и играл за эту команду. В конечном счёте всё, что нужно игроку — это возможность. Как и любому человеку в этом мире, мне просто нужна была возможность.

Я общительный человек, поэтому иногда шучу, смеюсь и улыбаюсь; наши отношения именно такие. Однако, конечно, между игроком и тренером должна сохраняться определённая дистанция. Всё строится на взаимном уважении, и наши отношения замечательные.

— А с кем больше всего общаешься из партнёров?

— На самом деле, я общаюсь со всеми ребятами всё время. Постоянно кого-то подкалываю, говорю по-русски, и они смеются надо мной, потому что я могу сказать что-то правильно, что-то неправильно или удивить их тем, что знаю какие-то фразы. Иногда они пытаются меня чему-то научить. Мне нравятся все, но особенно я люблю общаться с Бубой [Евгений Бабурин]. Как уже сказал — он ветеран, и я стараюсь учиться у него.

Мне также очень нравится Дима Хвостов. Когда мы в поездках, он мой сосед по комнате, и он хорошо говорит по-английски, так что мы много разговариваем и смеёмся. Он старше меня, и иногда мы обсуждаем то, что мне кажется знакомым из Америки. Например, музыку. Он знает музыку, которая была популярна, когда я был ребёнком в Америке, и я думаю: «Вау, ты знаешь эту песню?» Это очень забавно. Ганькевич, Хоменко мне тоже нравятся, они мои лучшие друзья среди неамериканцев, мы близки, у нас хорошая связь, мы всегда ходим вместе поесть. Но да — я наслаждаюсь компанией всех!

Зак Наталл и Евгений Бабурин Фото: БК «Пари НН»

— А что думаешь об игровых качествах российских игроков?

— Здесь действительно отличные спортсмены. Баскетбол очень жёсткий и требует большой стойкости. Каждый игрок обладает своими уникальными навыками: кто-то — отличный плеймейкер, кто-то хорошо управляет темпом игры, кто-то превосходно подбирает, а кто-то прекрасно бросает. Я считаю, что баскетбол — это мировая игра, в которой у каждого есть шанс стать хорошим игроком, так что особой разницы не существует. В России действительно много талантливых игроков!

— Руководство обозначило цели команды на сезон?

— Наша цель — побеждать, пока есть такая возможность. Наша задача — просыпаться каждый день, становиться лучше и выигрывать, пока это возможно. Это именно то, чего хотят мои товарищи по команде.

Каждая команда хочет выиграть чемпионат, как бы сложно это ни казалось. Мы должны ставить высокие цели. И это то, чего я хочу для этой команды, и, как мне кажется, это также то, чего желает вся команда в целом — выиграть чемпионат. Я с нетерпением жду продолжения этого пути в течение следующих месяцев и дней, чтобы попытаться достичь этой цели. Однако не могу предсказать, что произойдёт до апреля или мая.

У нас была очень классная игра с ЦСКА. Это не первый раз в моей карьере, когда я обыгрываю первую команду. Такое было со мной в колледже, классные ощущения.

— Твой стиль игры, на первый взгляд, напоминает Коби Брайанта: прыжок, первый шаг, проход. Ты признавался, что импонируешь Коби. Расскажи о своём отношении к нему, как вообще это началось?

— Очень приятно, что вы так считаете. Коби — мой любимый игрок. Сложно соответствовать или копировать его, но мне нравится играть в его манере. Мой стиль агрессивный: я стараюсь играть уверенно и быть сбалансированным во всём — от дальних бросков до средней дистанции и проходов к кольцу.

— Комментатор Виктор Шестопалов во время вашей выездной игры в Астане предположил, что вы с Обри Доукинсом взяли номера из-за Коби (Зак Наталл играет под №8, Обри Доукинс — под №24. — Прим. «Чемпионата»).

— Да, думаю, так и есть. Определённые номера в баскетболе всегда выделяются, и это благодаря игрокам, которые добивались успеха. №23 — Майкл Джордан и Леброн Джеймс, №6 — Леброн Джеймс, №8 и №24 — Коби Брайант, №55 — Джейсон Уильямс, №3 — Аллен Айверсон и Дуэйн Уэйд. Это номера, которые запоминаются.

— Ты играл в неплохом университете SMU, но в НБА не попал. А есть вообще желание? Бывало, что легионеры из России впоследствии уезжали в НБА.

— НБА — это очень сложная лига. Каждый год множество людей пытается туда попасть. Нужно выкладываться на полную и использовать каждую возможность, которая появляется после того, как ты проявишь всё, на что способен. Ты движешься вперёд с энтузиазмом и снова отдаёшь все силы. Жизнь не всегда сводится к тому, чтобы попасть в НБА. Это больше о том, чтобы стать лучшей версией себя, и, по мере того как ты продолжаешь улучшаться, открываются новые возможности.

Майк Джеймс мог бы вернуться в НБА прямо сейчас. Он мог бы, но не хочет. Там у него не будет столько игрового времени и свободы действий, как здесь. Поэтому здорово быть здесь. Я мог бы пойти в Лигу Развития НБА, но это совершенно другой уровень свободы, нежели тот, что у меня здесь.

— За какую команду ты болел в детстве?

— Я фанат Леброна Джеймса, так что за любую команду, в которой он играет. Я хочу, чтобы Леброн выигрывал, он мой GOAT (величайший игрок в истории. — Прим. «Чемпионата»). Немного банально, правда? «Лейкерс» задрафтовали его сына Бронни — здорово, что Леброн сыграет со своим сыном, но я ещё не видел этого.

— А чего ожидаешь от «Лейкерс» в этом сезоне?

— Ох, это будет сложный год, им нужно разобраться. Это НБА, это Леброн Джеймс, у них довольно сильная команда. Но лига становится всё лучше, сейчас появилось много других сильных команд, и молодые игроки всё больше развиваются. Леброн уже близок к завершению своей карьеры, так что посмотрим, что будет дальше.

— Как ты проводишь свободное время? Какие у тебя хобби?

— Я люблю ходить по магазинам. Пока здесь не покупал ничего, но отправляю много одежды домой. Занимаюсь онлайн-шопингом, чтобы у меня была одежда, когда вернусь. Я люблю стильно одеваться. А здесь часто хожу есть в рестораны. Много ем вне дома и общаюсь с родителями и семьёй в течение дня, когда они просыпаются, а у нас уже вечер. Играю в видеоигры на PlayStation 5. В Call of Duty, в Warzone, также играю в 2K. Недавно вышла новая игра NCAA по американскому футболу, и она мне тоже нравится. В общем, я играю в то, во что играют мои друзья. Многие из них заканчивают занятия или работу около 19:00-20:00, и мы играем вместе пару-тройку часов.