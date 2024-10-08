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Кто еще, помимо Егора Дёмина, примет участие в драфте НБА 2025 года: Купер Флэгг, Эйс Бэйли, Хаман Малуач, Нолан Траоре

«Это лучшая группа за 20 лет». Драфт НБА, где будет Дёмин, обещает стать незабываемым
Никита Бирюков
Драфт НБА 2025 года обещает быть незабываемым
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Купер Флэгг, Эйс Бэйли и другие талантливые баскетболисты рвутся в лигу.

Время стремительно ускользает, и не успеем оглянуться, как все команды плей-офф НБА 2025 года будут определены, а за ними — и чемпион лиги. Драфт 2024 года оказался не слишком богатым на таланты, по крайней мере на бумаге. Однако следующий год обещает изобилие одарённой молодёжи. Особенно стоит отметить нашего Егора Дёмина, который входит в топ-10 по версии авторитетных спортивных изданий. Кто же станет ярчайшими представителями драфт-класса 2025 года?

Официальный сезон студенческой баскетбольной лиги NCAA начинается в начале ноября, и баскетболисты усердно готовятся к одному из важнейших событий в своей карьере — выступлению в лучшем студенческом чемпионате мира. Известный драфт-аналитик и эксперт с богатым опытом Джонатан Гивони появился в эфире программы NBA Today и поделился множеством интересных наблюдений.

Главный претендент на первый пик в деле:
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«Если бы драфт состоялся сегодня, Купер Флэгг, скорее всего, был бы выбран под первым номером. Но впереди длинный сезон, и группа претендентов собирается выдающаяся. Если вы хотите поговорить о его главном сопернике за первый выбор на драфте, то Эйс Бэйли — невероятный спортсмен. На прошлой неделе я беседовал со скаутами НБА. Все они поражены им, мне сказали, что этот парень может стать самым большим долгосрочным талантом среди потенциальных новичков», — сказал Гивони.

Однако на этом эксперт не остановился. «Купер Флэгг — выдающийся проспект, но у него есть серьёзные конкуренты. Это лучшая группа перспективных игроков, которую я видел за 20 лет работы с драфтом, и мне очень любопытно, как всё сложится». После беседы Гивони озвучил своё мнение о шансах игроков стать лучшими на драфте 2025 года. Первое место занял Флэгг с 51%. За ним следует Бэйли с 25%. Дилан Харпер и Ви Джей Эджкомб получили по 10%, а француз Нолан Траоре — 4%.

Не одним Флэггом богаты!
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Это лишь основные претенденты на первый пик по версии Гивони, но в драфт-классе 2025 года есть и другие выдающиеся таланты. Например, Хаман Малуач, которому всего 17 лет, он уже успел выступить на Олимпиаде в составе сборной Южного Судана, а ещё годом ранее — на чемпионате мира! Также стоит упомянуть Тре Джонсона и Лиама Макнили, которые уже стали известными фигурами в американском студенческом баскетболе. Кроме того, не стоит забывать о Егоре Дёмине, который переехал в США и будет защищать цвета университета Бригама Янга под руководством бывшего тренера НБА Кевина Янга.

Нашего соотечественника встретили как настоящую звезду во время представления баскетбольной команды, но, как отметил Гивони, сезон впереди длинный и насыщенный. В драфт-классе 2025 года также есть Хьюго Гонсалес, который был партнером Дёмина по мадридскому «Реалу». Испанец решил остаться в Европе ещё на один сезон, прежде чем отправиться в НБА. Это лишь некоторые из главных претендентов на попадание в топ-10 драфта, но среди них есть и другие талантливые игроки, которые могут стать будущими звёздами. Ведь не так важно, под каким пиком ты попал в команду НБА; главное — это то, что ты делаешь после того, как оказался в лиге. Нужно продолжать работать над собой, развиваться и не останавливаться на достигнутом.

Презентация получилась шикарной:
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Новости. Баскетбол
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