Как «Локомотив-Кубань» стал лидером Единой лиги? Разбор победы над «Зенитом»

ЦСКА уступил в напряжённом матче «Пари НН», и в Единой лиге оставались только две непобеждённые команды — «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Так совпало, что именно они и должны были встретиться и определить единоличного лидера чемпионата.

Фаворитами, конечно, считались петербуржцы, тем более что игра проходила на их площадке. Подопечные Андрея Ведищева удачно начали сезон (гораздо лучше, чем обычно при Секуличе), однако сомнения в реальном уровне команды всё ещё оставались. Но «Локо» победил, и стало ясно, что о вылете краснодарцев из топ-4 речи не идёт. Давайте разберём матч и оценим, за счёт чего железнодорожники смогли выиграть.

Хавьер Паскуаль Фото: Скрин из трансляции

Ожидалось, что матч будет ярким, ведь встречались две атакующие команды, по крайней мере, в начале этого сезона. Однако сценарий оказался иным: феерия бросков развернулась лишь в четвёртой четверти. Вероятно, тренеры обеих команд решили не ввязываться в перестрелку и сосредоточились на сдерживании соперника. У «Локомотива» это начало получаться с самого начала.

Нельзя не отметить Андрея Мартюка, чей прогресс заметен всем. В этом матче он был великолепен и успевал везде! Например, в первой четверти он сначала помогал при сдваивании против Трента Фрейзера почти у середины паркета, а затем быстро возвращался к кольцу и надёжно отрабатывал в защите против Винса Хантера.

Андрей Мартюк прикрывает Трента Фрейзера Фото: Скрин из трансляции

Андрей Мартюк защищается против Винса Хантера Фото: Скрин из трансляции

Мартюк неоднократно демонстрировал такие навыки, а если не успевал вернуться, его подстраховывали рослые форварды «Локо» Би Джей Джонсон и Антон Квитковских. В такие моменты особенно ощущаются преимущества наличия габаритных игроков в составе.

Оборонительный план «Локо» работал, особенно тяжело приходилось Тренту Фрейзеру, который вышел в стартовом составе, хотя пока проводит не самый яркий сезон. У него была чёткая роль в прошлом составе «Зенита», но на фоне новых легионеров юркий разыгрывающий будто теряется.

Успокоить игру сине-бело-голубым удалось благодаря скамейке. Здесь проявилось преимущество «Зенита» — более глубокий по сравнению с «Локомотивом-Кубань» состав. В таких ситуациях тренеры менее глубоких команд предпочитают использовать короткую ротацию, но это противоречит принципам Андрея Ведищева, который стремится задействовать всех баскетболистов своей команды.

Карвел Андерсон и Ксавьер Мун Фото: Скрин из трансляции

Ксавьер Мун порадовал особенно, с каждой игрой он влюбляет в себя всё больше. С его появлением атака «Зенита» стала быстрее и разнообразнее, мяч двигался активнее. Помогли и слова Паскуаля во время первого тайм-аута: он напомнил своим подопечным, что не стоит опускать руки после промахов и нужно сразу возвращаться в защиту, иначе «Локо» успешно воспользуется быстрыми отрывами.

Краснодарцы впечатляют движением мяча и комбинационной игрой в атаке, возможно, это одна из самых ярких команд лиги на данный момент. Однако с выходом игроков со скамейки это преимущество теряется. Железнодорожникам явно не хватает ещё одного плеймейкера: без Патрика Миллера командное созидание даётся с трудом. В таких ситуациях выручают лишь индивидуальные действия, например, Антониуса Кливленда, который весь матч демонстрировал эффектные олдскульные броски из поста с разворотом. Красота!

Антониус Кливленд исполняет средний бросок из поста с разворотом Фото: Скрин из трансляции

Краснодарцы начали терять концентрацию и всё чаще переходили на индивидуальную игру и сомнительные броски. Поэтому вторая четверть осталась за зенитовцами. Третья десятиминутка была результативной, но насыщенной борьбой, видеопросмотрами от судей, фолами и паузами. Игра шла тяжело, однако «Зенит» постепенно перехватывал инициативу.

Особое внимание стоит уделить подборам, которые стали одним из ключевых факторов в матче. «Локо» очень хорошо проявил себя в этом аспекте, и здесь стоит выделить Мартюка, который умудрялся цепляться за мяч даже среди четырёх соперников.

Андрей Мартюк в борьбе за подбор с игроками «Зенита» Фото: Скрин из трансляции

На счету россиянина девять отскоков, его обошёл только Айзея Уэйли, набравший 10 подборов со скамейки. В итоге краснодарцы взяли на 14 подборов больше, чем «Зенит». Это, конечно, не такое доминирование под щитом, как у нижегородцев против армейцев, но всё равно значительное. Баскетбол прогрессирует, однако старое правило, что побеждает тот, кто забрал больше подборов, остаётся актуальным.

Патрик Миллер помог «Локо» в индивидуальных противостояниях с «Зенитом», проведя свой лучший матч за команду. Без него атакующая структура рушилась. Патрик великолепно раздавал передачи партнёрам (девять ассистов в итоге), а благодаря своему крепкому телосложению зарабатывал штрафные, сталкиваясь в «краске» с более крупными оппонентами. Хотя с линии штрафных Миллер не самый стабильный исполнитель (75% по сезону до матча с «Зенитом»), в этот раз он был безупречен — 12 попаданий из 12 попыток. А какие аллей-упы он разыгрывал с Мартюком — одно загляденье!

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Видя проблемы своей команды в атаке, Андрей Ведищев предпочёл оставить на паркете Кливленда в заключительной четверти вместо Квитковских. Да, специалист решил пожертвовать обороной ради атаки. И это сработало! Кливленд реализовал множество важных бросков в концовке, большинство из которых сам же и создал. Таким образом, у «Локо» есть игроки как для комбинационной игры, так и для индивидуальной. В итоге легионер набрал 17 очков со скамейки!

У Муна ещё больше — 26 очков. Он был великолепен, а вот у Фрейзера лишь девять очков, но самое главное — «-22» по показателю «плюс-минус». У Ксавьера, например, «+2». Теперь у Паскуаля будет головоломка, как правильно выстроить ротацию на задней линии.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра раскрылась, команды забегали, полетели трёхочковые один за другим. И в этом сильнее оказался «Локомотив», который очень любит динамичный баскетбол. Мартюк продолжал помогать в защите и закончил матч с тремя блок-шотами.

Таким образом, две самые сильные по составу команды лиги с разницей в пару дней показали, что их можно переиграть в тягучем сценарии за счёт умной обороны и отличной борьбы за подборы. Интересно, как Андреас Пистиолис и Хавьер Паскуаль отреагируют на эти проблемы.

«Локо» же остаётся лишь похвалить. Кажется, чемпионские амбиции всё ещё актуальны для краснодарцев, и конкуренция в Единой лиге всё такая же высокая, как и прежде.