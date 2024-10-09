«Каждый в Единой лиге желает обыграть ЦСКА». Яркое интервью с MVP сборной России Чадовым

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ набирает обороты, а одним из самых ярких клубов на старте сезона можно смело считать «Пари Нижний Новгород». Команда уже успела одолеть действующего чемпиона ЦСКА и вообще уступила лишь раз в пяти матчах. 22-летний Александр Чадов играет немаловажную роль в успехах клуба. Именно с ним «Чемпионат» поговорил о жизни за пределами баскетбольной площадки, признании лучшим игроком Кубка Дружбы в составе сборной России, а также последних результатах «Нижнего».

— В межсезонье получилось отдохнуть? Как провели отпуск?

— Прошлый сезон закончился в апреле, поэтому отпуск выдался длинным. Мы с девушкой успели съездить на море и хорошенько отдохнуть. Вернулись домой, провели время с родственниками и друзьями. Успел залечить все травмы и начал подготовку к сезону, наверное, чуть раньше остальных, потому что уже очень соскучился по баскетболу из-за долгого перерыва.

— Как вы предпочитаете проводить свободное время вне тренировок и матчей?

— Понятное дело, из-за постоянных тренировок и выездов свободного времени почти нет, но ничего сверхъестественного не делаю. Например, в свободное время мы с девушкой можем сходить прогуляться или покушать либо пойти в любое место, где можно развлечься: кино, торговый центр и так далее. Также можем съездить к родным, а иногда хочется просто остаться отдохнуть дома, допустим, поиграть в видеоигры, посмотреть фильм или сериал.

— В детстве вы всерьёз увлекались футболом. Из-за родителей остановили свой выбор на баскетболе?

— С моими баскетбольными данными выбора у меня практически и не было — я ходил на футбол, чтобы занять себя чем-то, пока не нашли с родителями хорошую баскетбольную секцию.

— У вас баскетбольная семья, это помогает или мешает в связи с давлением на старте карьеры и в дальнейшем?

— Да, это правда. Моя семья играла в баскетбол. Естественно, это никак не мешает, а наоборот — помогает. Можем обсудить какие-то игровые моменты на профессиональном языке.

Александр Чадов Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

— Вы участвовали в молодежной Евролиге в возрасте 18 лет. Какие у вас были эмоции от поездки за границу?

— Каких- то особых эмоций не было, так как я бывал уже за границей ранее.

— Финал турнира проводился в Каунасе. Все мы знаем, что этот город буквально живёт баскетболом. Как-то чувствовалось это?

— Всегда было много зрителей и болельщиков на играх, особенно местных команд. Нас, баскетболистов, даже часто узнавали на улицах.

— Что было самым трудным в вашем баскетбольном пути на данный момент?

— Мой баскетбольный путь ещё не закончен, надеюсь, дальше будет только интереснее. Но на сегодняшний день думаю, что самым сложным было закрепиться в основной команде.

— Что для вас значит выступать за сборную России?

— Наверное, игра за сборную во многом отличается от игры за клуб. В сборной ты светишься изнутри, появляются огромное желание и гордость.

— Как вы отреагировали на скандал со сборной Колумбии во время Кубка Дружбы?

— Как и все, я видел эту новость, но считаю, что это не наше дело. Игроки не должны думать об этом — получилось так, как получилось, в любом случае турнир получился отличным.

— Комфортно себя ощущали в составе сборной потому, что долгое время играли под руководством Зорана Лукича в клубе?

— Да, я проработал с Зораном пять лет, поэтому в плане понимания мне было легче и, наверное, комфортнее, чем остальным ребятам.

— Вы стали MVP Кубка Дружбы, каковы были ваши ощущения после вручения награды?

— Конечно же, было приятно, что меня отметили как лучшего игрока международного турнира. Хотелось бы продолжать держать эту планку.

Александр Чадов Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

— Прошлый сезон получился не самым удачным для «Пари Нижнего Новгорода», с чем это связано?

— Конечно, нельзя снимать с себя ответственность, но те, кто смотрел наши игры в прошлом сезоне, могли заметить, что мы часто играли неполным составом: один-два человека восстанавливались, а другие — получали травмы. Мы не были в оптимальных кондициях, иногда же просто что-то не получалось.

— Вашему клубу по силам попасть в плей-офф в этом сезоне?

— За пять лет в «Пари НН», насколько я помню, мы только в прошлом сезоне не вышли в плей-офф. Этот сезон на 100% будет отличаться от прошлого, поэтому считаю, что нам по силам попасть в плей-офф.

— Команда претерпела серьёзные изменения по сравнению с прошлым сезоном. Пришли новые легионеры и российские игроки. Кто произвёл на вас впечатление и как в целом прошла адаптация новичков?

— Да, наш состав сильно поменялся, кто-то приехал раньше, кто-то позже. Могу сказать, что к сегодняшнему дню уже более-менее все адаптировались. Не могу кого-то выделить, все новички перспективные, отлично влились в коллектив.

— Нижегородская публика считается одной из самых преданных. Как поддержка болельщиков влияет на вашу игру?

— Да, это так, болельщики очень преданны нашему клубу и городу. Очень приятно, когда мы слышим и ощущаем на игре и после неё поддержку от них. Болельщики помогают нам двигаться вперёд и никогда не сдаваться.

— Вы являетесь воспитанником нижегородского баскетбола. Чувствуете повышенную ответственность перед клубом в связи с этим?

— Я прошёл через все этапы подготовки нижегородского баскетбола. От спортивной школы до основной команды. Безусловно, есть ответственность, чтобы баскетбол в нашем городе развивался и как можно больше детей приходило в секции или на занятия и старалось стать профессионалами в баскетболе.

— Вы уже давно в Нижнем Новгороде. Как, на ваш взгляд, изменилась баскетбольная инфраструктура города с тех пор, как вы начинали?

— Появилось сотрудничество с разными структурами города. Также в Нижнем Новгороде проводится много баскетбольных мероприятий и турниров. Надеюсь, всё будет так же расти и развиваться и в дальнейшем.

— Клуб шикарно стартовал в новом сезоне. Как считаете, в чём причина такого начала регулярки?

— Всё просто: хорошая подготовка к матчам и соперникам, обсуждение всех деталей, энергия и желание победить.

— Изменилась ли игра команды с назначением Сергея Козина?

— Остались какие-то основы, конечно, но Сергей Игоревич немного изменил некоторые детали, у него своё виденье того, что происходит на площадке

Александр Чадов Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

— Какие моменты в баскетболе доставляют вам наибольшее удовольствие?

— Реализованные броски, слэм-данки, трёхочковые, результативные передачи. Самое лучшее чувство — когда все пять игроков на площадке потрогали мяч и последний забрасывает его в корзину. Это значит, что каждый приложил усилия для победы команды.

— Была ли игра, которая вам особенно запомнилась за всю карьеру в «Нижнем Новгороде»?

— Да, как ни странно, самая запоминающийся игра была в Санкт-Петербурге — финал Кубка России с «Зенитом». Тогда мы выиграли трофей, было много эмоций. Это были мой первый кубок и моя первая медаль на большом турнире, поэтому я запомню, наверное, ту игру на всю жизнь!

— Какой совет, полученный по ходу карьеры, помогает вам до сих пор?

— Как бы это ни было банально, но если много и усердно работать, то весь твой труд обязательно в будущем даст свои плоды.

— Есть ли у вас какие-то ритуалы перед играми или после них?

— Надо вспомнить… Наверное, нет каких-то ритуалов.

— Следите за НБА или Евролигой? Если да, то за какой-то командой или за отдельными игроками?

— В НБА больше всего есть интерес наблюдать за европейскими игроками, например, такими как Лука Дончич или Никола Йокич. Уровень их баскетбольных навыков, виденья площадки и IQ поражает. В Евролиге в основном просто слежу за результатами.

— Кто был вашим кумиром в детстве?

— Я, возможно, единственный такой, но кумиров у меня не было. Очень сильно помогала семья на этапе взросления. Они все так или иначе связаны с баскетболом, так что, скорее всего, мой кумир — это моя семья.

— А кем вдохновляетесь сейчас или на кого хотели бы быть похожи как с профессиональной точки зрения, так и чисто по-человечески?

— Вдохновляюсь баскетболом! Нет людей, на которых я хочу быть похож. Да, мне нравятся какие-то отдельные навыки игроков, но всё-таки я склоняюсь к тому, что должен думать только о своей игре.

— Как вы думаете, что поможет российскому баскетболу выйти на новый уровень?

— Самое главное в развитии любого спорта — это привлечение молодого поколения. Естественно, необходимо создание новых спортивных площадок, проведение различного рода соревнований. Не менее важны фан-встречи с кумирами, всё это даёт сильный толчок вперёд.

Александр Чадов Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

— За счёт чего «Пари НН» удалось победить действующего чемпиона Единой лиги ЦСКА?

— Спасибо предыдущей игре (клуб проиграл «Уралмашу». — Прим. «Чемпионата»), мы вынесли из неё урок. Помогло то, что отдали много передач, каждый делился мячом, взяли много подборов в нападении и просто были командой!

— Ваша команда нанесла первое поражение в сезоне ЦСКА. Это для вас и клуба особое событие?

— Я думаю, каждый в лиге желает обыгрывать такие команды, как ЦСКА. Да, это особенное чувство, но нельзя всё время радоваться этой победе, впереди ещё 39 игр в чемпионате. Однако если будем играть так, то нас точно ждёт успех.

— Ваш клуб практически полностью перекрыл кислород на паркете Алексе Аврамовичу — одному из лучших игроков ЦСКА. Что этому поспособствовало?

— Хорошая подготовка. На каждой тренировке мы детально разбираем игру команды соперника, а также и отдельных игроков в целом.

— Что вы почувствовали после того самого броска Доукинса?

— Сначала не поверил, что он попал, но, когда эйфория спала, думаю, как и все, был невероятно рад.

— Вы стали лучшим по подборам в матче с ЦСКА. Как удалось взять целых девять подборов в нападении, ведь вам приходилось бороться с одними из лучших специалистов по обороне в Единой лиге?

— В игре я вообще не думал об этом. Подборы в нападении — это в первую очередь про желание. Я просто старался делать то, что необходимо для хорошей игры команды, именно что-то полезное. Ну и, конечно, немного удачи, без неё никуда.

— Теперь о предстоящей встрече. Матчи вашего клуба с «Зенитом» всегда получаются напряжёнными. Как думаете, с чем это связано?

— У нас не только с «Зенитом» получаются напряжённые матчи, просто никто не хочет проигрывать, вот и всё.

— «Пари НН» уступил в финале Кубка России «Зениту» в 2024 году, удастся ли вам реабилитироваться за поражение?

— Нельзя сравнивать финал Кубка России и матч регулярного чемпионата, да и формат у соревнований совсем другой, регламент тоже. Не могу говорить о реабилитации, но мы будем настраиваться только на победу.

— По вашему мнению, «Зенит» стал слабее или сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

— «Зенит» в этом году усилился хорошими легионерами: Бэйкон, Мун, Спеллмен, Пойтресс вернулся — этот состав отличается от прошлого. Считаю, что он сильнее, они провели хорошую селекцию в межсезонье.

— Что любителям баскетбола ожидать от вашей игры с «Зенитом»?

— Обе команды хотят выложиться на полную и победить, поэтому ожидайте напряжённой борьбы и зрелищного баскетбола.