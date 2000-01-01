Майкл Джордан купил уникальный автомобиль
Баскетбольная легенда Майкл Джордан купил новый автомобиль за $ 2,2 млн. Он давно любит дорогие и редкие спорткары, но в этот раз уникальность машины зашкаливает.
Он приобрёл Pininfarina Battista Targamerica с мощностью 1900 лошадиных сил и открытой крышей. Самое главное, что автомобиль изготовлен индивидуально по заказу самого Джордана. Правда, была ли открытая крыша обязательным условием, чтобы Майкл туда поместился — загадка.
Майкл Джордан купил автомобиль более чем за $ 2 млн. В чём уникальность этой машины?
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