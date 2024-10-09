Скауты НБА выстроились в очередь. Егор Дёмин вызвал небывалый интерес в США

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Егор Дёмин, 18-летний российский защитник, уже привлёк внимание скаутов НБА и экспертов студенческого баскетбола. В ночь с 9 на 10 октября команда университета Бригама Янга (BYU), за которую Дёмин будет выступать в сезоне-2024/2025, проведёт выставочный матч. Это событие усиливает интерес к нашему спортсмену благодаря его внушительному росту в 208 см и уникальному сочетанию физических качеств и баскетбольного интеллекта, что делает его одним из самых перспективных молодых игроков.

На североамериканском континенте ведущие спортивные обозреватели уже успели высказаться о Дёмине. Кристен Пик из Yahoo Sports поделилась снимком с тренировки BYU, отметив, что Дёмин станет одной из ключевых фигур на площадке. Особое внимание она уделила тому, что на тренировки уже приезжают скауты НБА, стремящиеся оценить прогресс российского новичка. Хотя и его однокомандник Кэннон Кэтчингс не остался без внимания, главным акцентом является 208-сантиметровый россиянин. Кажется, что Дёмин — это та перспектива, которую нельзя упускать из виду, особенно в контексте возможного драфта НБА.

Тренировочный процесс BYU, октябрь 2024 года Фото: Из личного архива Кристен Пик

Ещё более восторженное мнение выразил Уилко Мартинес-Качеро из Sports Illustrated. Он отметил дальние передачи Дёмина, а также его способность читать защиту соперников и мгновенно реагировать на изменения на площадке. Это качество особенно ценно для НБА, где скорость принятия решений является ключевым фактором успеха. Однако журналист не ограничился комплиментами. Он провёл параллели с Джошем Гидди, молодым разыгрывающим «Чикаго Буллз», подчеркнув, что Дёмин даже на данном этапе карьеры выглядит более уверенно, чем австралиец в его возрасте. И хотя переход в студенческую лигу США может показаться резким шагом для игрока, привыкшего к европейскому баскетболу в мадридском «Реале», Мартинес-Качеро уверен, что российский защитник справится с адаптацией благодаря своей универсальности и высокому баскетбольному IQ.

Эрсин Демир, известный эксперт по драфту НБА, обратил внимание на нового тренера команды BYU, Кевина Янга, который ранее работал ассистентом главного тренера в «Финикс Санз». Демир считает, что Янг привнесёт в команду профессиональные методики, что станет преимуществом для таких талантливых игроков, как Дёмин. Примечательно, что Демир сравнивает Янга с легендарным Джоном Калипари, известным своей способностью развивать игроков, акцентируя внимание на их сильных сторонах. В этой системе Дёмин, по мнению Демира, сможет полностью раскрыть свои способности и подготовиться к карьере в НБА. Журналист также предполагает, что успех команды BYU в этом сезоне может существенно повлиять на драфтовую позицию Дёмина.

Позиции Егора Дёмина в драфт-моках Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Изменения затронули только NBA Draft Room: если в начале сентября Егор Дёмин занимал шестую позицию, то теперь он опустился на две строчки ниже.

Комментарии Демира о российском защитнике особенно интересны. Он выделяет его рост и способность исполнять роль плеймейкера — редкое сочетание для игрока такого роста. Несмотря на свои габариты, Дёмин успешно выполняет функции разыгрывающего: проводит пик-н-роллы, проникает к кольцу и отдаёт точные передачи. Эти навыки как раз и делают его перспективным кандидатом на драфт НБА, хотя в мадридском «Реале» он не был ключевой фигурой. В команде BYU у него появится шанс стать лидером и раскрыть весь свой потенциал.

Джон Ротштейн из CBS Sports включил Дёмина в список 25 новичков NCAA, которые, по его мнению, окажут значительное влияние на предстоящий сезон. Хотя Ротштейн предупреждает о том, чтобы не возлагать чрезмерные ожидания на международных новичков, он отмечает, что скауты НБА уже давно следят за молодым россиянином. Учитывая его опыт в «Реале» и универсальность на площадке, Ротштейн подчёркивает, что успех BYU в текущем сезоне будет во многом зависеть от прогресса Дёмина.

Кэлвин Барретт, редактор сайта Lawless Republic, посвящённого команде BYU, отметил энтузиазм местных болельщиков по поводу прихода Дёмина. Его уже сравнивают с Джиммером Фредеттом, культовой фигурой в истории BYU, и российский новичок быстро завоевал симпатии публики, даже не сыграв ещё ни одного официального матча. Пока ему не придумали прозвище, но это лишь вопрос времени.

Примечательно, что все североамериканские обозреватели единодушны в одном: несмотря на внушительный рост и роль защитника, Дёмин обладает уникальными навыками для своей позиции. Его способность раздавать передачи, успешно играть пик-н-роллы и проникать под кольцо выделяют его среди других молодых баскетболистов. Хотя его дальний бросок вызывает некоторые вопросы, многие верят, что Дёмин сможет улучшить этот аспект своей игры.

Перед Дёминым стоит непростая задача — стать лидером в команде BYU, которая только начинает перестраиваться под руководством нового тренера и выступает в одной из самых конкурентных конференций студенческого баскетбола — Big 12. Если он справится с этой задачей, его перспективы в НБА станут более реальными и интерес к нему со стороны американской прессы только возрастёт.

До драфта НБА осталось: