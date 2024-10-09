Он успевал везде! Как Кириленко победил «We Believe Уорриорз» и вывел «Юту» в финал Запада

Вы читаете материал — специальный проект «Лучшие матчи русских в НБА», приготовленный изданием «Чемпионат». С остальными материалами проекта вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по плашке снизу.

В рамках проекта мы уже в третий раз пишем об Андрее Кириленко. Ранее мы разбирали его впечатляющие достижения и статистические рекорды, но они все происходили в регулярном сезоне. А каким был Андрей в плей-офф, где начинается «настоящий» баскетбол?

Мы уже рассказывали, что Андрей пришёл в «Юту», которая перестраивалась после ухода легендарных Джона Стоктона и Карла Мэлоуна. В команде оставался Джерри Слоун, уже ставший культовой фигурой для местных болельщиков. Организации удалось довольно быстро перестроиться благодаря удачным решениям на драфте, и к сезону-2006/2007 «Джаз» стали серьёзными претендентами на Западе.

Команда собралась очень интересная: молодые Карлос Бузер и Дерон Уильямс, Мехмет Окур, проводивший свои лучшие годы в НБА, Андрей Кириленко, который хоть и перестал играть ведущую роль в атаке, но всё равно приносил огромную пользу, и опытный Дерек Фишер с богатым чемпионским опытом. Эта команда в первом раунде плей-офф столкнулась с ярким дуэтом из «Хьюстон Рокетс» — Трэйси Макгрэди и Яо Мином.

Трэйси Макгрэди, Дерек Фишер, Карлос Бузер, Яо Мин Фото: Greg Nelson/Getty Images

Серия получилась драматичной, о ней с сожалением вспоминают многочисленные болельщики Макгрэди. Противостояние дошло до седьмой игры, где Трэйси выступил хорошо, но Карлос Бузер набрал аж 35 очков и вывел «Юту» в полуфинал. Там они встретились с тем самым «Голден Стэйт Уорриорз», известным под прозвищем We Believe. Это была сказочная команда, о которой до сих пор вспоминают с ностальгией. Её героизм состоял в том, что она, будучи восьмой по посеву, смогла обыграть лучшую команду Запада — «Даллас Маверикс».

Первые две встречи дома «Юта» выиграла, а вот в Калифорнии «Уорриорз» смогли ответить. Игра была очень эмоциональной — все знают, насколько заряжены болельщики «Голден Стэйт», особенно когда нужно поддержать любимую команду. Под рёв трибун Бэрон Дэвис и компания разгромили «Джаз», а в конце тот самый Дэвис оформил исторический постер-данк через нашего Кириленко.

Многие считают, что быть жертвой такого постера — это унижение. Понятно, почему так думают, но зачастую пострадавшими становятся те, кто действительно работает в защите и не боится столкновений. Ведь другой побоялся бы и просто отошёл бы в сторону заранее. Так что Андрея обвинять не стоит — он был главной опорой оборонительной системы Слоуна.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В следующей домашней игре «Уорриорз» не удалось повторить успех. 34 очка Бузера — и «Юта» оказалась в одной победе от выхода в финал Западной конференции. А знаете, когда последний раз эта команда доходила до этой стадии? Как раз в том самом памятном 1998 году. Большинство болельщиков на момент 2007 года прекрасно помнили те обидные поражения от Майкла Джордана и почувствовали возможность закрыть гештальт.

Пятая игра вообще проходила нелегко для «Джаз». Первая четверть осталась за «Уорриорз», затем удалось выравнять игру, но добиться преимущества получилось лишь во второй половине. И тут икс-фактором стал именно Андрей Кириленко. Как я уже отметил, россиянин перестал играть большую роль в атаке команды из-за прихода более талантливых в этом аспекте игроков. Но и Андрей, и сам Слоун прекрасно помнили, как ещё два-три года назад Кириленко был лидером команды и набирал почти по 20 очков за матч.

Все знали, на что способен россиянин, и он заиграл в том стиле. Данки, красивейшие передачи на Бузера не глядя, а также перехваты! Андрею удалось оформить их три, в том числе один за минуту до финальной сирены, который окончательно оформил победу «Юты» в матче и во всей серии. Всего у Кириленко 21 очко и 15 подборов — рекорд в обоих показателях в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале Basketball John в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Легендарная группа из шоу Inside The NBA выдала следующие эпитеты Кириленко во время разбора этой игры:

«Кириленко успевает везде!»

«Какие же длинные руки у Кириленко».

«Кто забрал перехват? Конечно, Кириленко, кто же ещё».

Дальше «Юте» попался «Сан-Антонио», а там уже шансов было мало. Поражение 1-4 и остановка в шаге от финала. А ведь если бы каким-то образом получилось, то там бы им встретился «Кливленд», с которым можно было абсолютно спокойно бороться на равных. Так что окно возможностей было упущено, потому что в следующем сезоне произошёл расцвет «Лос-Анджелес Лейкерс», который аж трижды подряд остановит «Джаз» в плей-офф. Затем Слоун уйдёт из команды, а Кириленко вернётся в Россию. Конец эпохи.