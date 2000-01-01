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Лука Дончич в споре выиграл $ 100 тыс.
Лука Дончич в споре выиграл $ 100 тыс.
Лука Дончич заработал $ 100 тыс., выиграв спор у товарища по команде. Баскетболисту нужно было забросить мяч в кольцо с другого конца площадки. Кто-то в нём сомневался? Ему хватило одной попытки.
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Лука Дончич в споре выиграл $ 100 тыс. Кажется, это самые лёгкие деньги в его жизни! Видео
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