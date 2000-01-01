Лука Дончич в споре выиграл $ 100 тыс.
Лука Дончич заработал $ 100 тыс., выиграв спор у товарища по команде. Баскетболисту нужно было забросить мяч в кольцо с другого конца площадки. Кто-то в нём сомневался? Ему хватило одной попытки.
Лука Дончич в споре выиграл $ 100 тыс. Кажется, это самые лёгкие деньги в его жизни! Видео
Читайте также
Майкл Джордан купил уникальный дорогой автомобиль
Фанаты в США отжигают вместе с Дёминым. Видео
5 игроков НБА с самой высокой зарплатой за матч
А Виктор Вембаньяма точно прибавил в весе?
Баскетболисты-рекордсмены по совместным матчам
5 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги
Деррик Роуз завершил карьеру в 35 лет
«Торонто» выведет номер Картера. Винс расплакался
Леброн набил на руке олимпийские кольца. Видео
В WNBA — рекорд по числу болельщиков на матче!
Баскетбольный клуб отправил игрока в тюрьму
Номер игрока увековечили после 2 сезонов. Почему?
Евролига провела турнир на античном стадионе. Фото
Джерси Бронни Джеймса стоит десятки тысяч долларов
Вы это видели? Стефен Карри продолжает удивлять!
5 клубов Единой лиги ВТБ с большим бюджетом