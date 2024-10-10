«Зенит» почти допустил катастрофу, но всё-таки одержал победу. Разбор матча с «Пари НН»

Вчера, 9 октября, состоялась знаменательная встреча между «Пари НН» и «Зенитом», которые подошли к матчу с одинаковыми показателями: четыре победы и одно поражение. Но настроение у команд было совершенно разным. Нижегородцы были в эйфории после эмоциональной победы над ЦСКА, а петербуржцы уступили «Локомотиву» лидерство в чемпионате.

Игра получилась занимательной. На протяжении первых 25 минут шла напряженная борьба, затем «Зенит» совершил рывок, но в концовке «Пари» начал догонять и довёл матч до нервного завершения. Давайте разберёмся, что было интересного в этом поединке с тактической точки зрения.

«Пари НН» продемонстрировал мастер-класс в плане подборов в матче с ЦСКА — аж 23 отскока в нападении! Паскуаль явно не хотел повторения этой ситуации и кардинально изменил стартовый состав по сравнению с матчем с «Локомотивом-Кубань». Вместе с незаменимым Винсом Хантером на паркет с первых секунд вышел Ксавьер Мун, который пока выглядит значительно лучше своего партнёра по задней линии Трента Фрейзера, Дуэйна Бэйкона и Андрея Воронцевича.

Это была очень мощная пятёрка, нацеленная на разрушение трюков нижегородцев с двумя растягивающими «большими». Хантер следовал за Джуришичем, а Воронцевич — за Александром Чадовым, который был очень важен в матче с армейцами, но здесь у него сразу не задалось. Два быстрых фола от россиянина, и теперь Сергею Козину нужно было менять план. Подвижные «большие» и форварды «Зенита» легче справлялись с бигменами «Пари», чем слегка неповоротливые Тони Джекири и Ливио Жан-Шарль. Пространства было достаточно — посмотрите, как Спеллмен не заметил Кейси Шеперда, врывающегося в «краску», а Алекс Пойтресс просто не успел сместиться внутрь и помочь, поскольку следил за Джуришичем на дуге.

Кейси Шеперд прорывается к кольцу «Зенита Фото: Кадр из трансляции

Стоит отметить, что в этом матче у «Пари» отлично шли трёхочковые броски (39,3%), что нетипично для нижегородцев в этом сезоне. Атакующая система Козина хорошо работает, и команда постоянно создаёт отличные ситуации для дальних бросков, просто не всегда исполнение оказывается на высоте. С тем же ЦСКА «Нижний Новгород» допустил много промахов издалека.

А вот план по нейтрализации «трёшек» оппонента нижегородцам удался — лишь 21,7% реализации бросков на три очка у «Зенита». И это вместе со всеми сложными бросками, которые на индивидуальном мастерстве создавал и реализовывал Дуэйн Бэйкон. Без него было бы совсем туго, а так петербуржцы постоянно провоцировали на проходы внутрь. Подопечные Паскуаля извлекли из этого выгоду, особенно в плане зарабатывания штрафных — 27, из которых игроки реализовали 24. Здесь уже сказалось индивидуальное мастерство. Зато у «Пари НН» есть Дмитрий Хвостов, несмотря ни на что, борющийся до конца! Взгляните, как он со своим ростом мастерски заблокировал аллей-уп от Трента Фрейзера! Просто вау.

Дмитрий Хвостов блокирует передачу Трента Фрейзера Фото: Кадр из трансляции

Фрейзер снова провёл неудачный матч, и с ним на паркете качество командной игры заметно снижалось. На задней линии вместе с ним выходил Денис Захаров, который должен был отвечать за плеймейкинг и движение мяча. В итоге получилось так себе, и непонятно, почему Александр Щербенёв совсем не получает игрового времени.

Первая половина закончилась примерно на равных, а вот в третьей четверти «Зенит» решил не осторожничать и выпустил ультраатакующую пятёрку с сильнейшими игроками. Омари Спеллмен заменил Воронцевича. Кажется, Паскуаль просто хотел решить все вопросы заранее и не доводить матч до клатча.

И план сработал! Преимущество в индивидуальном плане оказалось настолько разительным, что трудно было понять, как «Пари» вообще удавалось играть на равных в таком сценарии. Игроки начали нервничать, руки задрожали, и это привело к глупым решениям и потерям. Звёздные легионеры «Зенита» почувствовали момент и без всяких тренерских указаний начали периодически прессинговать, перехватывая мяч.

Дуэйн Бэйкон вынуждает Кейси Шеперда потерять мяч Фото: Кадр из трансляции

Паскуаль не прибегал к заменам до последних минут четверти, наблюдая, как его звёздные легионеры громят соперника. Отрыв увеличивался, и казалось, что осталось лишь немного, чтобы решить все вопросы. Но как в нашумевшем фильме «Субстанция», «Зениту» предстояла расплата за неравномерное использование своих ресурсов. В начале четвёртой десятиминутки на паркет вышли игроки, которые не так уж хорошо смотрелись на протяжении всей встречи, и гости смогли начать свой сумасшедший камбэк.

Основной провал пришёлся на вторую половину четвёртой четверти, когда на паркет вернулись лидеры, но «Пари» уже разогнался и мчался вперёд. Легионеры не оценили напора нижегородцев и играли расслабленно. В результате за минуту до финальной сирены подопечные Козина приблизились к «Зениту» на расстояние в три очка.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Петербуржцы смогли довести дело до победы, хотя уверен, что Хавьер провёл беседу со своими игроками о том, что такое непозволительно. Нижегородцы показали характер и смогли в гостях оказать достойное сопротивление топ-клубу. И это всего через пару дней после тяжелейшего матча с ЦСКА! Как же интересно будет следить за этим коллективом весь сезон!