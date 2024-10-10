«Его способности особенные». Егор Дёмин был близок к трипл-даблу в первом матче в США!

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Поклонники студенческого баскетбола наконец-то дождались первых матчей своих любимых команд. Для нас, россиян, особенно интересен Егор Дёмин, представляющий университет Бригама Янга (BYU). Молодой талант, ранее тренировавшийся в академии мадридского «Реала», решился на переезд в США, чтобы проявить свои способности и в будущем попасть в НБА. Команда Дёмина недавно провела выставочный матч, по итогам которого уже можно сделать некоторые выводы.

Встреча между командами «белых» и «синих» была разделёна на две половины по 20 минут игрового времени. В каждом из отрезков играли разные составы. Дёмин сперва выступал за команду «синих», а затем перешёл к «белым». Российский баскетболист в итоге набрал 12 очков, сделал восемь подборов и отдал девять передач, немного не дотянув до трипл-дабла. Правда, не обошлось и без потерь, которых набралось целых три.

Главный тренер университета Кевин Янг отметил феноменальные способности распасовщика у Егора на пресс-конференции после выставочного матча. «Его способность пасовать особенная. Он видит и низкого человека, и роллера, и квотербека. Сегодня вечером лучше всего выглядел против агрессивной защиты на пик-н-роллах. Он начинает понимать ритм ведения мяча. Это даст ему больше времени как квотербеку, отступающему назад для паса», — сказал Янг. Не обошлось и без комментариев самого Егора о первой игре в составе BYU.

Егор Дёмин российский баскетболист, выступающий за университет Бригама Янга «Это было здорово. Люди спрашивают меня об этом [об атмосфере и пребывании в университете] и думают, что я лгу, потому что слишком эмоционально говорю об этом, но это правда. От всего сердца говорю, что действительно наслаждаюсь своей жизнью здесь. Я говорю о нахождении не только на площадке или о тренировках с командой в спортзале, но и пребывании за пределами всего этого. Мне не на что жаловаться».

На этом Дёмин не остановился и рассказал об атмосфере на новой для себя арене. «Честно говоря, это даже близко не похоже на те места, где я играл. Я был во многих разных залах, где было очень шумно и многолюдно, но здесь другая энергия и другая атмосфера. Тут просто весело. Я могу сказать за всех, что нам очень понравилось просто находиться на этой арене сегодня».

Не могли обойти стороной Егора и вопросы о перспективах команды в предстоящем сезоне NCAA, на что один из лидеров команды ответил: «В этом году у нашей команды нет никаких ограничений. Мы усердно тренируемся, становимся лучше. Мы вступаем в сезон с намерением побеждать в каждой игре». Истинный профессионал даже в 18 лет говорит правильные вещи!

Егор Дёмин на пресс-конференции Фото: Кадр из трансляции

В целом первое выступление Дёмина за университет получилось отличным. Он прекрасно руководил нападением команды, на что указывает количество передач, а также был крайне полезен на подборе и в атаке. Понятное дело, что делать выводы по выставочной двусторонке — далеко не лучшая затея. Но некоторые умозаключения сделать можно: Егор — явный лидер команды в плане розыгрыша мяча. Его габариты будут использоваться на максимум, так как для своего роста парень невероятно подвижен и умеет обращаться с мячом как никто другой. Пока он берёт на себя броски не так часто, как другие его партнёры. Но, как говорится, всему своё время.

Тренерский штаб и товарищи по команде явно питают глубокую веру в способности Егора. Что уж говорить о болельщиках — они уже превозносят Дёмина и предсказывают ему карьеру не менее яркую, чем у Джиммера Фредетта, легендарного выпускника университета Бригама Янга. В этом году баскетбольная команда колледжа собрала впечатляющий состав. Избыток талантливой молодежи, стремящейся к ежедневному развитию, создаёт поистине взрывную смесь. С нетерпением ждём конца октября, когда BYU встретится с командой «Колорадо Кристиан» в рамках подготовки к сезону NCAA. Именно тогда можно будет делать более обоснованные выводы об игре Дёмина и его команды, но уже сейчас есть чем насладиться и что обсудить.