Air Jordan или смерть. Контракт Джордана с Nike принёс не только деньги, но и убийства

Прославленный баскетболист Майкл Джордан и успешная американская компания Nike уже давно стали чуть ли не синонимами. Их сотрудничество началось в далёком 1984 году ещё до дебюта Эм Джея в Национальной баскетбольной ассоциации. С тех пор произошло много всего. Джордан завершил карьеру. Nike заключила контракты с большим числом других баскетболистов. Но неизменным осталось одно. Начавшееся в прошлом веке сотрудничество по-прежнему приносит дивиденды обеим сторонам. А между тем история могла быть совсем другой, ведь сделка Его Воздушества и бренда спортивной обуви могла и не состояться.

Компания Nike до заключения контракта с Джорданом была далеко не той империей, какой она стала сегодня. Знали о ней далеко не все. Да и сам Майкл был особо не в курсе. Именно поэтому фирма должна была предпринимать неординарные шаги, чтобы выделяться на фоне конкурентов. С целью выхода на новый уровень был приглашён баскетбольный скаут Сони Ваккаро. Считается, что именно он решил сделать ставку на молодого Майка. Но задача оказалось не такой простой, так как у самого баскетболиста в тот момент были совсем другие планы.

Майкл Джордан шестикратный чемпион НБА «Знаете, дело в том, что я никогда не носил обувь Nike, пока не подписал контракт с этой фирмой. Во время учёбы мы носили Converse. А до этого моей любимой обувью были кроссовки adidas. Все пытались меня убедить, а я был просто за adidas».

Чтобы склонить Джордана на свою сторону, Nike пришлось хорошенько постараться, выделив для 21-летнего студента почти весь свой спонсорский бюджет. Эм Джею был предложен многолетний контракт, согласно которому он получал бы $ 250 тыс. в год, $ 1 млн после завершения карьеры, а также некоторые другие плюшки. И даже после этого Джордан сомневался. «В Nike провели презентацию. Они приложили действительно огромные усилия, чтобы услышать моё мнение. Но в тот момент я был очень лоялен. Я отправился к представителям adidas и сказал: «Смотрите, это контракт с Nike. Если вы предложите мне хоть что-то близкое, я подпишу контракт с вами, ребята». Но то, чего хотел Джордан, ему не предложили.

Описывал ситуацию и тогдашний агент Майкла Дэвид Фолк. Представитель Эм Джея проводил встречу с adidas, в результате которой понял, что ставку делать нужно на Nike. Ему пришлось немало попотеть, чтобы убедить Джордана хотя бы рассмотреть перспективу сотрудничества с не самой известной в тот момент компанией. «Я даже не смог уговорить его сесть в чёртов самолёт, поэтому позвонил его родителям». И те заверили агента, что повлияют на сына. Эм Джей согласился дать возможность себя убедить, чем в Nike умело воспользовались. Устоять перед перспективой стать автором собственной линейки кроссовок, чем не могли похвастаться даже популярные в тот момент баскетболисты, Майкл уже не смог. Вдобавок ко всему этому Джордану причитался процент от их продаж.

Майкл Джордан, 2009 год Фото: Kelly Kline/WireImage

Под руководством дизайнера Питера Мура были сделаны кроссовки Air Jordan в красно-чёрно-белой расцветке, что стало настоящим фурором в Национальной баскетбольной ассоциации. Такая цветовая палитра шла вразрез с правилами, которые действовали в тот момент в лиге. Правила были предельно простыми — 51% обуви должен был быть белого цвета. Чтобы Джордан выходил на площадку в запретных кроссовках, компания согласилась выплачивать штраф в $ 5000. Это делалось каждый раз, когда он появлялся на паркете. Но оно того стоило.

За счёт продаж Air Jordan фирма планировала получить $ 3 млн за первые три года. Но успех превзошёл все ожидания. Прибыль составила более $ 126 млн за год. Сейчас на бренде Nike заработала уже миллиарды. А сам Джордан регулярно получает 5% с продаж.

Соглашение, заключённое в 1984 году, в итоге стало судьбоносным и полностью изменило индустрию. Интерес к кроссовкам во всём мире стремительно возрос, их стали перепродавать, коллекционировать и даже инвестировать в них. А ради «джорданов» люди так и вовсе убивали друг друга. К сожалению, убийства продолжаются по сей день, когда время от времени в криминальных сводках оказываются преступники, которые решили преступить закон только из-за приглянувшейся обуви. Но так или иначе Nike феноменально обогатилась, а Майк только за счёт компании заработал в разы больше, чем за всю карьеру в НБА. Как думаете, жалеют ли adidas и Converse об упущенной сделке?