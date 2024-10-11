«Бронни — это полная катастрофа». Что эксперты говорят об игре сына Леброна?

Мы уже успели увидеть Бронни в Летней лиге, а теперь и в предсезонных матчах, причём на одном паркете с Леброном. По статистике дела обстоят не очень — всего два очка за почти 36 минут в трёх играх. Однако это не катастрофа, особенно если учесть, что молодого игрока планировали постепенно вводить в Лигу развития. Тем не менее главный инсайдер по НБА Шэмс Чарания недавно сообщил, что мы можем увидеть дуэт Леброна и Бронни уже в первом матче сезона — то есть совсем скоро.

В этом контексте интересно понять, насколько Бронни готов к НБА. Возможно, после нескольких эмоциональных игр с отцом, которые станут предметом обсуждения для всех (и для нас тоже), его отправят развиваться в G-лигу, как и планировалось. А может быть, нет? Тогда какую пользу он может принести команде? Давайте разберёмся, что об этом думают различные эксперты.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Один из самых уважаемых баскетбольных аналитиков на американском телевидении Брайан Уиндхорст не впечатлён игровыми навыками Бронни, однако видит позитив в его присутствии в команде: «Самый большой вклад, который в этом сезоне может сделать Бронни в «Лейкерс», — это придать энергии своему отцу. Вероятно, его задача в этом году — стать лучше, выступая в G-лиге».

Интересная точка зрения, но действительно ли у Бронни всё так плохо с игрой? Статистика может не всегда отражать реальный уровень игрока. Один из интернет-экспертов уже провёл два анализа его игры. Заголовки видео говорят сами за себя:

«Бронни абсолютно бесполезен как баскетболист»;

«Бронни был отвратителен».

Анализируя тактические аспекты игры Бронни в атаке и защите, эксперт выявил у него серьёзные проблемы с принятием решений и пониманием игры. Остаётся только посмотреть самим, всё понятно даже без отличного знания английского.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А что говорят суперзвёзды спортивного ТВ в Америке? Стивен Эй Смит с ESPN признаёт, что Бронни пока не на высоте, но защищает Леброна от критиков, подчёркивая его право на столь важное событие — сыграть с сыном: «Леброн — второй лучший игрок в истории, он столько сделал для НБА, будучи её амбассадором. И у него есть право на это, не вам его критиковать. Если Стефен Карри захочет сыграть со своим сыном, то «Голден Стэйт», лига и все мы должны позволить ему это сделать».

А что же сказал Скип Бэйлесс, главный критик Леброна Джеймса в мировых медиа? Он считает, что Бронни — славный парень, однако предсезонка показала, что он ещё далёк от уровня игрока НБА.

Скип Бэйлесс Фото: Michael Loccisano/Getty Images for IAVA

«Я изначально думал, что он не уровня НБА, но мне хотелось ему дать шанс, посмотреть на него, ведь он славный парень. Я думал, может, игра с отцом поможет ему развиться до компетентного статуса. Однако теперь увидел его в двух играх предсезонки, и он был ужасен. Джей Джей Редик постоянно говорит, какой тот шикарный защитник, но я не увидел этого. Да, когда мы увидели Бронни с Леброном на одном паркете это было здорово, однако уже настала пора ему показывать себя. Пока у него и близко этого не вышло», — сказал Бэйлесс.

А вот такой негативный отзыв анонимно оставил один из скаутов команды из Восточной конференции. Его мнение лаконично и ясно: «Он обречён на провал».

Кваме Браун Фото: The San Francisco Chronicle via Getty Images

Ну и от кого точно не стоило ожидать положительных комментариев в адрес Леброна и его окружения, так это от Кваме Брауна. Да, он ведёт подкаст и уже успел обвинить легендарного форварда во всех смертных грехах. Однако с его словами о Бронни многие согласятся: «Игра Бронни было ужасной. Я этого просто не понимаю. У него есть отец, который, возможно, является одним из лучших игроков. Но это выступление лишь демонстрирует, что он просто преуспел в своём атлетизме. Ведь его сын элементарно не знает основных принципов».

В общем, пока один сплошной негатив без проблеска надежды. А вы заметили хоть что-то позитивное в игре Бронни? Как думаете, есть ли у него шанс когда-нибудь стать достойным игроком в НБА? Честно говоря, на данный момент всё выглядит хуже, чем многие предполагали.