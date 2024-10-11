Битва двух столиц и матч лидера Единой лиги. Собрали яркие интриги баскетбольных выходных

Все команды, за исключением «Самары», уже провели как минимум пять игр в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. Старт сезона оказался впечатляюще ярким, и на вершине турнирной таблицы сейчас находится краснодарский «Локомотив-Кубань». Команда не только сменила тренера в межсезонье, но и обновила значительную часть своих ключевых игроков. Однако Единая лига не стоит на месте, и в эти выходные поклонников баскетбола ожидает множество захватывающих матчей, которые просто необходимо увидеть.

12 октября, 16:00 мск. «Локомотив-Кубань» — «Самара»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Кирилл Елатонцев Фото: Единая лига ВТБ

Краснодарская команда после трёх выездных матчей наконец-то возвращается в родной «Баскет-Холл». К тому же приехала она домой не с плохими вестями, а с невероятно хорошими — «Локомотив-Кубань» одержал победы в играх с МБА-МАИ, «Автодором» и «Зенитом». Клуб под руководством Андрея Ведищева после победы над принципиальным соперником с берегов Невы возглавил турнирную таблицу Единой лиги, выиграв на данный момент все пять встреч в регулярке.

Команда с юга великолепно действует на обеих сторонах паркета, а президент-тренер Ведищев качественно заигрывает молодых и талантливых российских баскетболистов. Чего только стоят выступления Всеволода Ищенко, который, несмотря на юный возраст (19 лет), выходит в стартовом составе и приносит уйму пользы. Теперь же «Локо» предстоит сыграть с «Самарой», занимающей шестую строчку в турнирной таблице. Клуб с берегов Волги на старте сезона уступил в двух играх кряду, но подопечные Дражена Анзуловича реабилитировались в матчах с МБА-МАИ и «Енисеем». Ждём рядовую победу краснодарцев или же «Самара» даст бой?

12 октября, 18:00 мск. УНИКС — «Автодор»

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

Казанцы отлично себя показали в Суперкубке Единой лиги, дав бой ЦСКА в финале. Тем не менее после этого в регулярном чемпионате подопечные Велимира Перасовича уже успели уступить всё тем же армейцам и «Зениту». У УНИКСа возникали проблемы лишь в матчах с клубами из «большой четвёрки», а других соперников — «Самару», «Енисей» и «Уралмаш» — казанцы очень уверенно обыграли. Команда понемногу набирает обороты, вернулся в строй Маркос Найт, пропустивший старт сезона.

В свою очередь, и «Автодор» не мальчики для битья. Клуб из Саратова шикарно смотрелся в матчах с «Локомотивом-Кубань» и «Пари Нижний Новгород» — лидером и командой, занимающей четвёртое место в регулярном чемпионате. «Автодор» также обладает самым рослым составом в Единой лиге. Рост и качественные передвижения в обороне, вероятно, дадут возможность сдержать игроков УНИКСа в предстоящей встрече. Саратовчане — далеко не подарок, просто казанцам уж точно не будет. Ещё добавляет интриги то, что Перасович пропустил два последних матча своего клуба по личным обстоятельствам — увидим ли мы на тренерском мостике сербского специалиста?

13 октября, 17:00 мск. ЦСКА — «Зенит»

Трент Фрейзер и Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

В воскресенье всех любителей баскетбола ждёт одна из самых ярких вывесок Единой лиги — битва двух столиц — матч между ЦСКА и «Зенитом». Команды встречались в полуфинале прошлого плей-офф, и тогда армейцы оказались сильнее со счётом 4-2, пробились в решающую стадию и стали чемпионами. Москвичи ничуть не растеряли свою былую хватку, так как состав практически не изменился, а наоборот — стал сильнее с приходом Алексы Аврамовича, который уже показал на что способен в играх с УНИКСом, «Уралмашем» и «Енисеем».

ЦСКА в последнем для себя матче проиграл «Нижнему Новгороду» на выезде. Это единственное поражение команды Андреаса Пистиолиса в нынешнем розыгрыше. Заслуженный тренер России Сергей Елевич сказал «Матч ТВ», что предстоящий матч — битва за место под солнцем. И с ним трудно не согласиться, так как «Зенит» также уступил лишь раз в этом регулярном чемпионате («Локомотиву-Кубань»). Сине-бело-голубые с каждым новым матчем становятся сильнее как команда, поскольку их состав претерпел серьёзнейшие изменения в межсезонье. Но с каждым матчем подопечные Хавьера Паскуаля смотрятся всё лучше с точки зрения игровых взаимодействий и понимания на паркете. Нас ждёт яркий матч одних из лучших команд Единой лиги, в этом нет никаких сомнений!

12 октября, 14:00 мск. «Енисей» – «Уралмаш»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Ростислав Вергун (тренер «Уралмаша») Фото: Единая лига ВТБ

Дополнительная интрига выходных — встреча «Енисея» с «Уралмашем». Клуб из Красноярска проиграл в четырёх из пяти матчей на старте регулярного чемпионата. Вряд ли такой расклад устраивает как игроков, так и руководство с тренером. Если говорить о последнем, то, вероятно, после ещё одного-двух поражений терпение функционеров «Енисея» сойдёт на нет, и мы увидим первую отставку в этом сезоне. Йовица Арсич — хороший тренер, никто не умаляет его заслуг в прошлом сезоне, когда команда добралась до плей-офф и по ходу регулярного чемпионата неоднократно трепала нервы лидерам. Но после ухода Ксэвьера Ратэн-Мэйса и Джеремайи Мартина клуб уже не выглядит столь убедительно. «Уралмаш» пока выступает нестабильно, однако в екатеринбуржцев веры больше, так как их состав даёт надежду на светлое будущее.