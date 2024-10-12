Прорваться в НБА. История афериста, который поменял имя и занизил возраст ради драфта

Ложь бывает разной: безобидной, наглой, гнусной, откровенной или же просто идиотской. Именно последний случай не самого эрудированного вранья произошёл на драфте НБА — 2011. Самое интересное, факт подмены заметили настолько поздно, что «Даллас Маверикс» уже выбрал афериста, потратив свой пик. Как оказалось, в пустоту. Впрочем, обо всём по порядку.

Удел годами сливающих команд таков, что им волей-неволей приходится изворачиваться на ежегодных ярмарках талантов в поисках новых проспектов. На драфте-2011 «Миннесота» привычно выбирала высоко, так как сезон до этого провела неудачно. «Тимбервулвз» захантили Деррика Уильямса, Домантаса Мотеюнаса и Николу Миротича, которого сразу же сплавили в «Чикаго». Вполне себе крепкие имена, но, вот незадача, никто из них в НБА так и не выстрелил. Позднее они не раз пересекались, но уже в Евролиге.

Вообще, это была довольно глубокая лотерея со своими героями. В первом раунде с молотка ушли такие топы, как Кайри Ирвинг, Кемба Уокер, Клэй Томпсон, Кавай Леонард, Никола Вучевич и Джимми Батлер. Однако всё это, безусловно, круто, но несколько банально. Самый сок произошёл ближе к подвалу драфта. В ходе обменной многоходовки с участием «Тимбервулвз» и «Далласа» «Маверикс» под 57-м пиком выбрали человека-загадку, ставшего героем расследования лиги.

Тангай Нгомбо (с мячом) Фото: Dennis Jerome S. Acosta/Zuma/ТАСС

Тангай Нгомбо (назовём его так) оказался самым настоящим котом в мешке. Конголезский форвард с катарским паспортом тихо-мирно играл себе за «Аль-Райян» и не был известен широкой общественности. Однако он привлёк внимание скаута «Миннесоты» Пита Фило. Тот, в свою очередь, убедил генерального менеджера Дэвида Кана, что игрок достоин выбора на драфте. Да, ноунейм, да, молодой — всего-то 21 год, но почему бы не рискнуть?

На деле оказалось, что африканец не только занизил свой возраст, но ещё и изменил имя. Первым подмену обнаружил известный драфт-эксперт Джонатан Гивони. Когда Нгомбо выступал в Конго, то в дате рождения у него значился любимый Джорджем Оруэллом 1984 год, но в документах азиатских соревнований в Катаре игрок чудесным образом помолодел до 1989-го. Оказалось, что форварду не заявленный 21 год, а уже стукнуло 26. Следовательно, он лишился права выбираться на драфте. Согласно правилам НБА, международный баскетболист старше 22 лет не может участвовать в лотерее и должен подписываться с клубами лиги в качестве свободного агента.

Впрочем, это не единственное ухищрение со стороны Нгомбо. Аферист пошёл дальше и изменил имя. Вместо Тангая он стал Таргаем. Поистине гениальная комбинация, которая, как ни странно, сработала. Но правда всё равно всплыла. Так или иначе, в НБА форвард не попал и почти всю карьеру провёл в Катаре, где даже привлекался в национальную команду и считался одним из лидеров.

Кендрик Перкинс (центр) и Серж Ибака (справа), 2013 год Фото: Scott Halleran/Getty Images

Забавный случай Нгомбо не единичен, ведь в разное время НБА сталкивалась со схожими махинациями. Наиболее свежий пример — конфликт экс-чемпиона лиги и ныне эксперта Кендрика Перкинса и его бывшего одноклубника по «Оклахоме» Сержа Ибаки. Перкинс обвинил товарища по «Тандер» в занижении возраста, вспомнив финал плей-офф-2012: «Кевину Дюранту было всего 23 года, Уэстбруку – всего 22 года, Хардену – 22, Сержу Ибаке – 21 год, хотя в то время ему было, вероятно, лет 30, потому что некоторые люди лгут о своём возрасте».

Ибака тут же откликнулся с опровержением и упрекнул Перкинса в желании хайпануть и накрутить своему шоу просмотры. Если учитывать, что Кендрик не предоставил никаких доказательств и известен пристрастием к громким необоснованным заявлениям, большого доверия его слова не вызывают. Тем более недавно Ибака перешёл в «Реал» и продолжает поддерживать высокий уровень. В возрасте глубоко за 40 это было бы по меньшей мере проблематично.

Другой кейс, по которому вполне можно было бы снять кино, случай Эрсана Ильясовы. Форвард провёл длинную карьеру в НБА, но его путь примечателен не только этим. Ещё в 2003 году один из турецких каналов опубликовал репортаж о том, что Эрсан солгал не только о своём возрасте, утаил настоящее имя и поменял национальность. Официальный день рождения Ильясовы приходится на 1978 год. В сюжете заявлялось, что он родился в 1984-м (по совпадению, тогда же, когда и Нгомбо).

Эрсан Ильясова, 2013 год Фото: Chris Chambers/Getty Images

Не менее интересная часть в том, что на самом деле Эрсан Ильясова — это Арсен Ильясов, и он вовсе никакой не турок, так как родился в Узбекистане. В 2002 году игрок пересёк границу Турции, и с этого момента все документы об Арсене Ильясове теряются. Через месяц к турецким властям обратился мужчина, заявивший, что забыл зарегистрировать 15-летнего сына. Этим мальчиком и оказался Эрсан Ильясова. Так как предыдущих документов и сведений не было, то его охотно зарегистрировали. Благодаря этому форварду было легче конкурировать с игроками младших возрастов.

Здесь-то и активизировалась Ассоциация баскетбола Узбекистана, подавшая жалобу в ФИБА и заявившая, что Эрсан, то есть Арсен, не может играть за сборную Турции. Однако иск отклонили из-за отсутствия подтверждающих доказательств. Случаи, когда игроков в разное время упрекали в занижении возраста, не ограничиваются приведёнными примерами. В нечистоте (не доказано) подозревали даже легендарных Дикембе Мутомбо с Манутом Болом. Однако случай Тангая Нгомбо всё равно заслуживает отдельного места в пантеоне баскетбольного аферизма. Недаром говорят, что время – самый ценный ресурс, но в то же время, как бы не хотелось, его нельзя отмотать назад.

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