Главный матч сезона Единой лиги на данный момент! В Москве сразятся ЦСКА и «Зенит». LIVE

Сегодня, 13 октября, будет сыгран один матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию онлайн матча ЦСКА — «Зенит», которая начнётся в 17:00 мск, и расскажет всё самое интересное.

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Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

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