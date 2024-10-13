Главный матч сезона Единой лиги на данный момент! В Москве сразятся ЦСКА и «Зенит». LIVE
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Пропускать такое строго запрещено.
Сегодня, 13 октября, будет сыгран один матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию онлайн матча ЦСКА — «Зенит», которая начнётся в 17:00 мск, и расскажет всё самое интересное.
Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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