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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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ЦСКА — Зенит: смотреть онлайн-трансляцию матча Единой лиги ВТБ, 13 октября, во сколько начало, результат и как сыграли

Главный матч сезона Единой лиги на данный момент! В Москве сразятся ЦСКА и «Зенит». LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
В Москве сразятся ЦСКА и «Зенит». LIVE
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Пропускать такое строго запрещено.

Сегодня, 13 октября, будет сыгран один матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию онлайн матча ЦСКА — «Зенит», которая начнётся в 17:00 мск, и расскажет всё самое интересное.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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