Он сделал для баскетбола больше Джордана и Леброна, но вы даже не знаете его имени

Возможно, Чак Тейлор сделал для баскетбола даже больше, чем Майкл Джордан и Леброн Джеймс, вместе взятые. Он никогда не играл на высоком уровне, но не просто же так его включили в Зал славы. Так что за зверь этот мистер Тейлор и чем он так примечателен?

Чак родился в небогатой семье и не вытаскивал счастливый билет с рождения. Он появился на свет в 1901 году в сельской местности штата Индиана. Мальчик с детства увлекался баскетболом, тогда ещё только зарождающимся ноу-хау преподавателя колледжа Джеймса Нейсмита. В школьной команде Тейлор выступал на позиции защитника. Никаких драфтов не было и в помине, как, собственно, и понятия профессионального баскетбола.

Чак Тейлор Фото: columbus.in.us

В 17 лет Чак дебютировал за полупрофессиональную команду и привлёк ровно 0 внимания. Он вышел на замену за три минуты до конца матча и не набрал ни одного очка. В следующем году коллектив развалился, и на этом можно было бы закончить историю. Всё, занавес. В течение следующих 11 лет Тейлор попылил в клубах разной степени паршивости, но особых данных о тех временах не сохранилось, так как статистику толком никто и не вёл.

С такими вводными юный Чак подошёл к неминуемой дилемме любого взрослеющего мужчины, когда за плечами нет ни особо опыта, ни финансов, а зарабатывать на жизнь как-то нужно. Перед Тейлором открылись три пути развития. Первый — наиболее дерзкий и обещавший в равной степени как прибыль, так и проблемы — спекуляция на сухом законе. Второй, более тривиальный и вполне логичный — монетизировать знания в том, что он хотя бы умел, и продолжить карьеру в баскетболе. Чак выбрал третий и наименее очевидный вариант работы в коммерции. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с маркой Converse.

Тейлор стал продавцом Converse в 1921 году. Как раз тогда, когда разрабатывались новые баскетбольные кроссовки All Star. Кое-что смысля в игре, Чак видоизменил дизайн обуви, сделав её более пригодной для спорта. Он укрепил пяточную часть и добавил специальный резиновый патч для защиты боковой части стопы. На нашивке со ставшим культовым логотипом с обеих сторон красуется подпись Тейлора. Так появилась ассоциированная с его именем серия спортивных кед, вторая по популярности баскетбольная обувь в истории.

Уилт Чемберлен Фото: TPLP/Getty Images

Благодаря инновационной маневренности и стабильности All Stars Тейлора быстро стали номером один среди баскетболистов. Лёгкая конструкция внесла огромные коррективы в индустрию. Кроссовки Чака были официальной обувью олимпийской сборной США с 1936 по 1968 год. Именно в такой модели Уилт Чемберлен набрал 100 очков за матч. Однако успех не растёт на деревьях и не сваливается с небес. По крайней мере в случае Тейлора. Чак постоянно популяризировал Converse, много ездил по стране, проводил баскетбольные семинары, продавал кроссовки и продвигал бренд компании. Типичный приём коммерсанта заключался в тренингах для игроков и тренеров с последующим походом в магазин и неизменным приобретением Converse.

Но далее в судьбу Тейлора, как и в жизни миллионов людей на планете, вторглась война. Даже под нависшей тенью Второй мировой Чак не терял оптимизма и использовал смекалку. Его зачислили в ВМС США, но перевели в регулярную армию, так как он оказался слишком стар, чтобы служить в бою. Здесь он тренировал баскетбольную команду, работал консультантом по фитнесу и проводил программы физической подготовки для новобранцев. Вскоре кроссовки Тейлора стали «официальной» баскетбольной обувью вооружённых сил США.

Одним из замечательных качеств All Star Тейлора является то, что их дизайн практически не менялся. Чаку удалось задать стандарт для школьников, студентов и профессионалов. В 1960-х 90% учащихся и профи носили его модели. Те Converse, которые мы знаем сейчас, – продукт давнишних трудов Тейлора. Даже когда в 2003 году Nike поглотила конкурента и приобрела Converse, кроссовки Чака остались практически прежними.

Герой Сильвестра Сталлоне Фото: Кадр из фильма «Рокки»

Converse оказали огромное влияние не только на баскетбол, но и сами стали культурным феноменом. Люди в такой обуви окружают нас и по сей день. Сталлоне в Converse играл Рокки, Guns and Roses лупили в них свои хиты, Snoop Dogg распылял вайбы позитива, а сколько голливудских знаменитостей дефилировали в них по ковровой дорожке. Кроссы Чака объединяют субкультуры, как, например, в случае рокеров и скейтбордистов. Очевидно, что они процветают даже спустя десятилетия после создания.

В 1969-м Чак Тейлор был введён в Зал славы баскетбола. В том же году он скончался от сердечного приступа, всего один день не дожив до 68-летия. И да, вы могли ничего о нём не слышать, но наверняка видели его творения. Быть может, незаурядные кроссовки заурядного баскетболиста прямо сейчас проходят где-то рядом.