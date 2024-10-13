У Дончича появился невероятный гигант! Да, он выше Вембаньямы. А насколько хорош?

Всё-таки уже сложно ошеломить кого-либо высокорослыми баскетболистами. На протяжении десятилетий команды нанимают гигантов выше двух метров 15-ти сантиметров в надежде на их доминирование под кольцом. Однако многие из них превращаются в простых «ролевиков», выполняющих технические хлопоты на площадке. А вот, например, Виктор Вембаньяма стал исключением, мгновенно привлекая внимание своей игрой и талантом. Но что, если появится кто-то ещё выше? Есть Джамариона Шарпа — его рост действительно впечатляет.

Джамарион Шарп, пропущенный драфтом новичок и самый высокий игрок студенческого баскетбола с ростом 7 футов 5 дюймов (примерно 226 см. — Прим. «Чемпионата»), летом 2024 года подписал однолетний контракт с «Далласом», что стало неожиданностью для многих. В предсезонных матчах «Маверикс» Шарп быстро заявил о себе в игре против условной «Юты», продемонстрировав превосходные защитные навыки под кольцом. Его рост делает его грозной силой, особенно в теоретических предстоящих встречах с такими звёздами, как Вембаньяма.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако будущее Шарпа в основном составе «бродяг» остаётся неопределённым. К слову, «Маверикс» заключили с Шарпом контракт по условиям Exhibit 10, что предполагает начало его сезона в G-лиге. Это даст 23-летнему гиганту возможность набраться игрового времени и опыта, столь необходимых для его профессионального роста. В течение своей студенческой карьеры Шарп провёл 354 матча, в среднем блокируя 3,7 броска за игру, что лишь подчёркивает его выдающиеся защитные способности.

В свете того, что в составе «Далласа» уже есть бигмен Дэниел Гэффорд, а также ротация с участием Дерека Лайвли и Макси Клебера для игры с малыми пятёрками, Шарп наверняка начнёт свою карьеру в низших лигах. Однако, если вдруг «Маверикс» столкнутся с кадровыми проблемами или травмами игроков, у Шарпа может появиться возможность проявить себя на уровне НБА.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.