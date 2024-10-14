«Поможет побеждать уже сейчас». Россиянина видят в составе финалиста НБА — это интересно!

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин продолжает привлекать внимание североамериканских медиа. Особый интерес к нему возник после его участия в выставочном матче университета Бригама Янга (BYU), где он будет выступать в предстоящем сезоне NCAA. «Чемпионат» подготовил перевод статьи из Sports Illustrated, в которой размышляют о возможности перехода Дёмина в «Даллас». Это стало особенно актуально после того, как The Athletic опубликовал свой мок-драфт на 2025 год.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Сезон НБА для «Далласа» стартует 24 октября, и, хотя сейчас разгар предсезонных игр, никогда не рано задуматься о предстоящем драфте. Ожидается, что в этом сезоне «Маверикс» будут одной из сильнейших команд лиги, что, скорее всего, исключает их из борьбы за таких игроков, как Купер Флэгг. Тем не менее драфт-класс 2025 года обещает быть глубоким и талантливым.

Сэм Весени из The Athletic опубликовал свой прогноз на драфт НБА, сосредоточившись больше на представлении перспективных игроков, чем на их распределении по командам. Его выбор для «бродяг» оказался неожиданным и интересным. Порядок драфта был установлен на основе прогнозируемого количества побед. С 23-м пиком Весени выбрал для «Далласа» Егора Дёмина, первокурсника с пятью звёздами из университета Бригама Янга (BYU), родом из России.

Весени так прокомментировал этот выбор: «Я бы не поставил Дёмина так высоко. Однако, учитывая текущие настроения среди скаутов, было бы неправильно не включить его в топ-30. В этом сезоне большой интерес вызывает способность Дёмина быть разыгрывающим и плеймейкером при 203 см роста в BYU. Меня беспокоит его умение набирать очки — он пока не показал стабильности в завершении атак.

Хотя он готов брать на себя броски, особой эффективности пока не наблюдается. Я верю в его способность к пасам и видение игры, и поэтому он здесь фигурирует. Его потенциал как разыгрывающего такого роста делает его одним из самых интересных игроков для наблюдения в этом сезоне. Однако остаются важные вопросы, на которые скауты хотят получить ответы».

Дёмин мог бы стать интересным дополнением для «Далласа». Спенсер Динвидди, Квентин Граймс и Джейден Харди имеют контракты только на этот сезон, и «Маверикс» могли бы использовать перспективного запасного для Луки Дончича и Кайри Ирвинга. У Дёмина схожее с Дончичем на момент его прихода в НБА телосложение, и оба играли за мадридский «Реал», но игра Дёмина пока не достигла уровня Дончича в его дебютный сезон.

Наличие у «Далласа» своего выбора в первом раунде драфта 2025 года в таком талантливом классе открывает множество возможностей, включая возможность обмена этого пика для получения игрока, который поможет команде побеждать уже сейчас.

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Да, сейчас Дёмин вполне может быть ярким кандидатом для «Далласа», однако его будущее во многом будет определяться тем, как он проявит себя в ближайшие месяцы, а также трансформациями в потребностях и стратегиях команд НБА. Возможность обмена драфт-пика остаётся актуальной, что добавляет ещё больше хаоса в прогнозы. Поэтому начальные впечатления и предположения следует оценивать с известной долей осторожности, учитывая динамичность и непредсказуемость процесса драфта.

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