Коллективная игра ЦСКА > индивидуализма «Зенита»

Вчера, 13 октября, состоялся, возможно, самый важный матч Единой лиги ВТБ первых недель регулярного сезона. Встретились команды, которые по составу не имеют себе равных во всём турнире. Обе недавно потерпели обидные поражения, из-за чего оставили «Локомотив» на вершине таблицы в одиночестве. Но всё равно именно противостояние ЦСКА и «Зенита» считается главным на данный момент.

Матч не разочаровал: было много борьбы и интрига сохранялась почти до самого конца. А сколько было зрелищных моментов — просто прекрасно, будто смотришь какую-то топовую игру в НБА. ЦСКА победил и вышел на чистое второе место, а вот «Зенит» уступает уже во второй раз в сезоне. Причём оба раза прямым конкурентам. Как же так получилось? Давайте разбираться.

Стоит начать с основных составов. «Зенит» ещё в матче с «Пари НН» показал значительные изменения в ротации по сравнению с первыми играми сезона, но на матч с ЦСКА петербуржцы вышли в максимально атакующем составе. Если с нижегородцами помогал Георгий Жбанов, отвечающий за баланс, то с армейцами Паскуаль выпустил на паркет всю тяжёлую артиллерию: Ксавьера Муна, Трента Фрейзера, Омари Спеллмена, Дуэйна Бэйкона и Винса Хантера.

К подобному приёму Паскуаль обратился и во второй половине матча с «Пари НН», и «Зенит» смог оторваться от соперника. Что было дальше — уже другой вопрос, стоит лишь сказать, что теперь мы знаем о существовании у Хавьера некой «пятёрки смерти», напоминающей пиковых «Уорриорз», и она может снести своим атакующим потенциалом любого.

Но что же произошло? Совершенно обратное. ЦСКА оформил рывок 8:0, а «Зенит» был ужасен в обороне. Игроки гостей будто не проснулись: Мун зачем-то пошёл за подбором в необязательной ситуации и оставил сзади Уэйра, который после отскока отдал пас на открытую «трёху» Амату М'Баю. Спеллмен не мог удержать ни одного оппонента и всех пропускал.

Мун оставил Уэйра на периметре открытым Фото: Кадр из трансляции

Дыры в обороне можно было бы прикрыть отличной атакой, но и здесь ничего не выходило: ЦСКА дисциплинированно оборонялся, хотя «Зенит» порой сам совершал глупые потери и неоправданные броски. Оглядываясь назад, Паскуаль наверняка пожалел, что не выпустил Жбанова раньше, особенно с учётом того, что тот провёл очень достойный матч.

Всё начало меняться как раз тогда, когда Георгий после тайм-аута оказался на паркете: он привнёс необходимый баланс между атакой и защитой. Но кого больше всех стоит выделить со скамейки «Зенита», так это Алекса Пойтресса, который провёл свой, возможно, лучший матч после возвращения в Петербург. Он отлично помогал в обороне, на подборах и добавил необходимую энергию команде. Смотрите, как он активно перемещается и создаёт угрозу в нападении, ничего не боясь.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Паскуаль ищет варианты, кто же может стать тем самым вторым «большим» в основном составе, кто сможет помогать Винсу Хантеру. Потому что оставлять его одного на растерзание нецелесообразно. Были попытки внедрить Воронцевича, Спеллмена, но по этому матчу кажется, что Пойтресс был бы лучшим вариантом. Правда, кто тогда будет отвечать за оборону и подборы со скамейки? Головоломка.

«Зенит» смог избежать катастрофы и приблизился к ЦСКА. Затем у армейцев вышел Аврамович, и атака снова заработала. Ему противостоял Алексей Щербенёв, который особо не получал минут в последнее время. В матче с «Пари» запасным плеймейкером у сине-бело-голубых был Денис Захаров, но нельзя сказать, что впечатлил. Поэтому снова дали шанс Щербенёву. И он не справился, поскольку Аврамович шикарно оборонялся и не давал ему сделать ничего, прессовал его с середины паркета. Поэтому Алексей провёл на паркете чуть меньше трёх минут и затем вообще не появлялся.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Подопечные Паскуаля стремились перехватить инициативу у ЦСКА, но каждый раз, когда приближались, армейцы собирались и увеличивали отрыв. Они как никто умеют вцепиться и не отпускать контроль за матчем. Хотя хаос в определённый момент наступил, а именно во второй половине второй десятиминутки, когда игра шла от кольца до кольца. Хайлайт за хайлайтом — но и при таком сценарии москвичи выдержали натиск петербуржцев, которым вроде бы выгоден такой стиль матча из-за невероятного индивидуального таланта.

Во второй половине игра успокоилась, и «Зенит» решил отдать бразды правления Дуэйну Бэйкону, под которого создавалось большое количество изоляций. Это периодически срабатывало, но ЦСКА быстро опомнился и не стеснялся сдваиваться на нём, из-за чего петербуржцам надо было искать новые варианты в атаке.

Уэйр и Астапкович сдваиваются на Бэйконе Фото: Кадр из трансляции

Паскуаль использовал очень короткую ротацию, пытаясь выжать всё из своих звёзд, однако ЦСКА героически отстаивал своё лидерство. Это продолжалось до середины четвёртой четверти, когда «Зениту» впервые в матче повести в счёте — 75:74. Но если посмотрите на итоговый результат, то вы поймёте, что за последние пять минут матча сине-бело-голубым удалось набрать лишь два (!) очка. И тут вскрылось всё самое настоящее про эти две команды.

«Зенит» в концовке обнажил отсутствие налаженного командного взаимодействия. Игроки как бы играли в свою игру по отдельности от партнёров, из-за чего не могли пройти шикарную оборону ЦСКА. Потеря за потерей, промах за промахом. А армейцы доказали, что в ментальном плане очень сильны: они не сломались после рывка петербуржцев, а выстояли.

Легионеры «Зенита» очень сильны, однако пока Паскуалю никак не удаётся слепить из них настоящую команду. ЦСКА показал, что может выигрывать, несмотря на любые индивидуальные чудеса оппонента. Всё благодаря шикарной системной обороне и невероятному духу.