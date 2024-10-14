США теряют звезду НБА. Ирвинг не стал терпеть такого отношения и готовится «отомстить»

У большого числа болельщиков Кайри Ирвинг ассоциируется с чем-то скандальным. Игрок не раз попадал в новостные заголовки, и не всегда это было связано напрямую со спортом. Между тем на баскетбольном поприще ему есть чем похвастаться, и даже в свои 32 Кайри может многих оставить не у дел. Ирвинг здорово провёл минувший сезон НБА и очень хотел отправиться в Париж — не отдохнуть, а принять участие в Олимпиаде. Но приглашение так и не получил. «Не сказал бы, что было обидно, что мне не дали шанс попробовать, но было странно, что мы не собрались вместе», — говорил разыгрывающий о непопадании в лагерь олимпийской сборной США.

В свете нынешних реалий в мире спорта с широким проникновением в него передовых медицинских технологий и компетенций Кайри, можно сказать, довольно молод. Через четыре года ему будет 36, и даже после этого он вправе рассчитывать не уходить с паркета ещё года четыре. Леброн Джеймс, Крис Пол, да и Стефен Карри не дадут соврать. Вполне естественно, что Ирвинг думает о новых вызовах и шансах завоевать новые трофеи. И раз со сборной США не ладится, почему бы не рассмотреть другие варианты. Тем более у Кайри такая возможность как раз есть. Игрок родился в Австралии и имеет двойное гражданство: Зелёного континента и США.

Кайри Ирвинг разыгрывающий «Далласа» «Я бы с удовольствием сыграл за сборную Австралии. Хотя мне не кажется, что вероятность этого сейчас очень велика. Всё будет зависеть от решения Олимпийского комитета. Я родился в Австралии. Для меня это несложный переход, но я не хочу попасть в ту же ситуацию. Стараюсь быть очень осторожным в том, что говорю. Не хочу оказаться в ловушке разочарования, понимая, что у меня есть и другие возможности».

Примечательно, что это не первый раз, когда Ирвинг изъявил желание сыграть за австралийцев. Во время стрима в прошлом году Кайри прямо говорил, что ещё давно хотел представлять на международной арене страну, в которой он родился: «Я считаю себя игроком международного уровня, хотя и играл за сборную США. Многие мои сверстники смеются надо мной, когда я поднимаю эту тему, а некоторые болельщики могут не согласиться. Однако я родился в Австралии. Сборная США попросила меня играть за них, когда мне было 17 или 18 лет… Я хотел представлять Австралию, но этого просто не случилось».

В коллекции спортивных достижений Ирвинга есть три золотые медали, которые он выиграл вместе с национальной командой США. Разыгрывающий добивался успеха на турнире ФИБА среди юношей до 18 лет 2010 года, на чемпионате мира по баскетболу в Испании 2014-го и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Чтобы представлять Австралию, ему нужно получить разрешение от сборной США и ФИБА. Получит ли он его — вопрос. Но приобрести игрока такого калибра было бы во благо для любой команды.

Кайри Ирвинг, чемпионат мира по баскетболу — 2014 Фото: Anadolu Ajans/Getty Images

Лишь в прошлом сезоне Ирвинг показал, что по-прежнему остаётся одним из самых талантливых игроков в североамериканской лиге. Разыгрывающий оказался в списке из 11 игроков НБА, которые в среднем набирали не менее 25 очков, отдавали пять передач и совершали пять подборов, а также стал одним из четырёх баскетболистов, кто реализовал 41% и более с трёхочковой дистанции, делая не менее семи попыток за игру. Кроме того, Кайри стал первым игроком в истории, который в матче плей-офф НБА за одну четверть набрал 20+ очков, реализовав все броски с игры. А вместе с товарищем по «Далласу» Лукой Дончичем в сумме он набрал 1122 очка, что стало лучшим результатом среди всех дуэтов защитников в истории НБА.

На Олимпиаде 2024 года австралийцы в напряжённом четвертьфинале, перешедшем в овертайм, уступили мощным сербам, которые после чуть не вынесли США. Как далеко зашла бы эта команда, будь в её составе такой мастер своего дела, как Ирвинг, можно только догадываться. Как знать, может, на Играх 2028 года мы это всё-таки узнаем. Мотивация доказать всем и всё в Лос-Анджелесе у Кайри точно будет. Станет ли он играть за США или же за Австралию, узнаем через четыре года. Но главное в этой истории, чтобы Ирвинг просто играл.

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