В Зале славы баскетбола прибавление! А когда там найдётся место для Андрея Кириленко?

Каждый год на специальной церемонии Зал славы баскетбола имени Нейсмита (HOF) пополняется именами, которые внесли колоссальный вклад в развитие и популяризацию всеми нами любимого вида спорта. В когорту великих попадают не только известные баскетболисты прошлого и настоящего, но и журналисты с фанатами, которые до безумства обожают игру с оранжевым мячом. Церемония введения в Зал славы баскетбола в 2024 году прошла. Подводим её итоги.

Винс Картер

Винс Картер на церемонии введения в Зал славы баскетбола Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Легендарный атакующий защитник провёл выдающуюся карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации. Его 22 сезона в лиге являются рекордом по количеству проведённых в НБА. За свою многолетнюю карьеру Картер набрал 25 728 очков, что является 24-м показателем в истории североамериканской лиги. Для многих Винс является воплощением слэм-данкера. С этим сложно не согласиться, так как баскетболист буквально крушил кольца и любого оппонента, который пытался ему противостоять. Свои лучшие годы Картер отдал «Торонто Рэпторс» и «Нью-Джерси Нетс». Но даже после этого восьмикратный участник Матчей всех звёзд НБА сумел перестроить свою игру так, чтобы приносить пользу своим командам всеми возможными способами.

Чонси Биллапс

Чонси Биллапс на церемонии введения в Зал славы баскетбола Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Если Винс Картер уже немного отдалился от НБА, то Биллапс продолжает работать в лиге: он является тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс». Пусть «первопроходцы» сейчас барахтаются на дне Западной конференции, это не отменяет того факта, что Чонси был великолепным игроком. И вряд ли у кого-то повернётся язык оспорить это. Начало своей карьеры разыгрывающий провёл, скитаясь по различным клубам («Бостон», «Торонто», «Денвер» и «Миннесота»), однако его пребывание в «Детройте» принесло «поршням» последнее на сегодняшний момент чемпионство 2004 года. Его игра на обеих сторонах площадки, страсть, лидерские качества, пять попаданий на Матч всех звёзд, MVP финальной серии и заветный трофей навсегда останутся в памяти любителей баскетбола.

Майкл Купер

Пэт Райли, Лиза Лесли, Мэджик Джонсон на церемонии введения в Зал славы баскетбола Майкла Купера Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Если Винс Картер и Чонси Биллапс попали в Зал славы баскетбола в возрасте 47 и 48 лет соответственно, то Майкл Купер оказался в числе избранных в 68 лет. Всю свою карьеру в НБА баскетболист защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс». 12 первоклассных сезонов, пять чемпионств рядом с Мэджиком Джонсоном и Каримом Абдул-Джаббаром, а также включение в восемь символических (пять первых) сборных по игре в защите — это уже дорогого стоит. К тому же Купер стал лучшим защищающимся игроком НБА в 1987 году. Несомненно, у «Лейкерс» тех лет были Мэджик, Карим и Джеймс Уорти, но вряд ли без выдающихся оборонительных качеств Купера и его умения в нужный момент сделать то, что требуется, у «озёрников» было бы так много трофеев в 1980-х.

Джерри Уэст

Легенды НБА и Джонни Уэст на церемонии введения в Зал славы баскетбола Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

12 июня 2024 года не стало одного из тех, кто олицетворял собой баскетбол. Джерри Уэст — не просто икона в качестве игрока, но ещё и гениальный генеральный менеджер, советник и просто человек, который одним своим словом мог направить историю клуба в нужное русло. И это не преувеличение, его советы взять того или иного игрока на драфте приносили командам кучу перстней. Именно Уэст изображён на логотипе НБА и является олицетворением «Лос-Анджелес Лейкерс». Он провёл в клубе всю карьеру как игрок, а затем являлся его неотъемлемой частью в роли генерального менеджера.

В общем, про Уэста можно говорить часами, потому что он и есть баскетбол. Например, он единственный в истории НБА игрок, кто стал MVP финальной серии, выступая за проигравшую команду (1969 год). И таких уникальных историй можно собрать не один десяток. Джерри при жизни дважды попал в Зал славы баскетбола. Первый — за свою карьеру в «Лейкерс», второй — как член сборной США 1960 года, которая выиграла золото на Олимпийских играх в Риме. Теперь же Уэст удостоился чести стать первым в истории трёхкратным членом Зала славы. На этот раз выделили его заслуги в качестве генерального менеджера. «Лейкерс» выиграли восемь чемпионств, когда Джерри был на этом посту.

Речь за Джерри Уэста на церемонии произнёс его сын Джонни, а вокруг него собралась целая россыпь легенд «Лейкерс» прошлого: Пэт Райли, Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти, Майкл Купер, Владе Дивац, Боб Макаду и Джамал Уилкс. Купер во время своей речи сказал: «Логотип — икона нашей игры. Он был другом и наставником. И я обязан ему больше, чем он себе и представить мог».

Даг Коллинз на церемонии введения в Зал славы баскетбола Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Помимо этого, в Зал славы баскетбола попали Уолтер Дэвис, Даг Коллинз, Герберт Саймон, Сеймон Огастус, Дик Барнетт, Бо Райан, Чарльз Смит, Мариан Вашингтон и Харли Редин. Окончательный список всех кандидатов на попадание в HOF был известен ещё в феврале. В предварительном перечне кандидатов были Андрей Кириленко, Владимир Кондрашин, Дэвид Блатт и Этторе Мессина, но ни один из них пока не оказался в Зале славы.

А заслуживает ли вообще Кириленко места в Зале славы? Скорее нет, чем да. Никто не умаляет заслуг гениального российского баскетболиста. Он был значимой фигурой в «Юте Джаз» на протяжении 10 лет. Его игра в обороне буквально поражала — не зря же Коби Брайант называл Андрея исключительным игроком с точки зрения защиты. Форвард мог взять на себя практически любого соперника в НБА, и каждый в команде был бы уверен, что Кириленко усложнит жизнь своему визави.

Во время локаута в сезоне-2011/2012 Андрей играл за свой родной ЦСКА, с которым стал чемпионом Единой лиги ВТБ, а также лучшим игроком этого турнира. В Евролиге клуб магическим образом уступил греческому «Олимпиакосу», упустив преимущество в 19 очков, однако Кириленко и там без награды не остался — стал лучшим игроком регулярного чемпионата. Нельзя забывать и о золоте чемпионата Европы 2007 года в составе сборной России, где АК-47 играл ключевую роль. Не менее легендарной оказалась и бронза на Олимпийских играх в Лондоне.

Андрей Кириленко в составе сборной России на ОИ-2012 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В Юте фанаты баскетбола до сих пор с теплотой и трепетом относятся к Кириленко. Он был одним из лидеров команды, добиравшейся до финала Западной конференции. Если вы посмотрите на статистику Андрея тех лет, то подумаете, что он был средним игроком. На самом деле, это далеко не так, потому что цифры не отражают всего того, что делал форвард на площадке. Он умел на паркете абсолютно всё и выступал с невероятной самоотдачей.

Лично я и все в России наверняка будут рады появлению Кириленко в Зале славы, но, например, авторитетный спортивный портал Basketball-Reference оценивает вероятность этого события в мизерные 0,4%. В любом случае для нас, россиян, АК-47 навсегда останется в памяти как тот, кто в возрасте 20 лет перебрался в США и завоевал там огромное уважение от коллег и фанатов не только «Юты», но и всей НБА.