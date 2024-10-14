«Спасибо за обмен». Игрок НБА устроил разнос бывшему клубу за трансфер

А по окончании игры один из тренеров решил вмешаться.

Помните тот недавний громкий обмен в НБА, в результате которого центровой Карл-Энтони Таунс, четырёхкратный участник Матча всех звёзд, известный тем, что его игра в плей-офф уступает его выступлениям в регулярных матчах, покинул «Миннесоту» и присоединился к «Нью-Йорку»? Этот сложный обмен также включал участие нескольких других клубов.

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«Чемпионат» уже писал, как началась эта сделка, но если кратко, то ключевые игроки, такие как Джулиус Рэндл, Донте Дивинченцо и уже упомянутый Таунс, сменили команды. Первые двое отправились в холодный Миннеаполис, а третий оказался в команде большого рынка. Не стоит углубляться в детали о таких игроках, как Кейта Бэйтс-Диоп и Чарли Браун, ведь клубы использовали лазейки для осуществления сделки.

Сегодня, 14 октября, в рамках предсезонной подготовки встретились «Миннесота» и «Нью-Йорк». Во время этой встречи стало очевидно, что один из участников обмена остался недоволен, что он выразил во время исполнения штрафного броска. Речь идёт о Донте Дивинченцо, солидном шутере и чемпионе НБА 2021 года в составе «Милуоки».

После того как защитник совершил проход и забросил лэй-ап с фолом на себе, Дивинченцо сразу же отправился к линии штрафных бросков. Во время штрафного он обратился к скамейке «Никс» и особенно к главному тренеру хозяев Тому Тибодо: «Спасибо за обмен, Тибс [Том Тибодо]. Именно так всё и происходит, когда ты берёшь инициативу в свои руки».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Почему Дивинченцо выбрал именно Тибодо в качестве адресата своих претензий, считая его главным виновником недавнего обмена? Возможно, Донте сосредоточил неприязнь на одном человеке — так кажется со стороны. Дело в том, что, как отмечали североамериканские СМИ, Тибодо сыграл ключевую роль в переходе баскетболиста в команду Западной конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В любом случае после матча ассистент «Нью-Йорка» Рик Брансон, отец Джейлена Брансона, попытался выяснить отношения с Дивинченцо. Вероятно, его задели слова Донте, обращённые к скамейке нью-йоркцев. Однако после игры защитник «Миннесоты» чётко прояснил ситуацию: «Мои отношения с Джейленом — это мой брат, мой лучший друг. Это особые отношения. Я сказал, что поговорю об этом лично с Риком и разберусь в этом».

Первая встреча между «Тимбервулвз» и «Никс» состоится в ночь на 20 декабря в Миннеаполисе. Вторая игра между этими соперниками запланирована на 18 января 2025 года.