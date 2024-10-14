Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Конфликт Донте Дивинченцо с Нью-Йорк Никс: защитник Миннесоты Тимбервулвз раскритиковал команду Тома Тибодо за обмен

«Спасибо за обмен». Игрок НБА устроил разнос бывшему клубу за трансфер
Артемий Берстенев
Игрок НБА устроил разнос бывшему клубу
Аудио-версия:
Комментарии
А по окончании игры один из тренеров решил вмешаться.

Помните тот недавний громкий обмен в НБА, в результате которого центровой Карл-Энтони Таунс, четырёхкратный участник Матча всех звёзд, известный тем, что его игра в плей-офф уступает его выступлениям в регулярных матчах, покинул «Миннесоту» и присоединился к «Нью-Йорку»? Этот сложный обмен также включал участие нескольких других клубов.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Чемпионат» уже писал, как началась эта сделка, но если кратко, то ключевые игроки, такие как Джулиус Рэндл, Донте Дивинченцо и уже упомянутый Таунс, сменили команды. Первые двое отправились в холодный Миннеаполис, а третий оказался в команде большого рынка. Не стоит углубляться в детали о таких игроках, как Кейта Бэйтс-Диоп и Чарли Браун, ведь клубы использовали лазейки для осуществления сделки.

Сегодня, 14 октября, в рамках предсезонной подготовки встретились «Миннесота» и «Нью-Йорк». Во время этой встречи стало очевидно, что один из участников обмена остался недоволен, что он выразил во время исполнения штрафного броска. Речь идёт о Донте Дивинченцо, солидном шутере и чемпионе НБА 2021 года в составе «Милуоки».

После того как защитник совершил проход и забросил лэй-ап с фолом на себе, Дивинченцо сразу же отправился к линии штрафных бросков. Во время штрафного он обратился к скамейке «Никс» и особенно к главному тренеру хозяев Тому Тибодо: «Спасибо за обмен, Тибс [Том Тибодо]. Именно так всё и происходит, когда ты берёшь инициативу в свои руки».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Почему Дивинченцо выбрал именно Тибодо в качестве адресата своих претензий, считая его главным виновником недавнего обмена? Возможно, Донте сосредоточил неприязнь на одном человеке — так кажется со стороны. Дело в том, что, как отмечали североамериканские СМИ, Тибодо сыграл ключевую роль в переходе баскетболиста в команду Западной конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В любом случае после матча ассистент «Нью-Йорка» Рик Брансон, отец Джейлена Брансона, попытался выяснить отношения с Дивинченцо. Вероятно, его задели слова Донте, обращённые к скамейке нью-йоркцев. Однако после игры защитник «Миннесоты» чётко прояснил ситуацию: «Мои отношения с Джейленом — это мой брат, мой лучший друг. Это особые отношения. Я сказал, что поговорю об этом лично с Риком и разберусь в этом».

Первая встреча между «Тимбервулвз» и «Никс» состоится в ночь на 20 декабря в Миннеаполисе. Вторая игра между этими соперниками запланирована на 18 января 2025 года.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android