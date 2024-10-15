Он прошёл через ад. История первого чернокожего игрока, выбранного на драфте НБА

По статистике 70,4% игроков НБА — афроамериканцы. Эти парни только и умеют, что бросать мяч в корзину, гонять на уличных кортах и просто без ума от курочки в панировке. То, что баскетбол — игра чернокожих, давно стало стереотипом, ведь на одного Дончича или Йокича приходится с десяток более атлетичных игроков другого цвета кожи. Однако так было далеко не всегда. Ещё на заре ассоциации представить цветного баскетболиста казалось немыслимым. Кто-то должен был проложить дорогу для Мэджика с Джорданом, для Шака с Коби и для Леброна с Дюрантом. Роль пионера взвалил на себя Чак Купер — человек удивительной судьбы.

Немного увлекательной математики для начала. В 1946 году основана такая структура, которую миллионы любителей баскетбола знают по трём простым буквам «НБА». За 20 лет до этого в Пенсильвании в семье почтальона и школьной учительницы на свет появился мальчик по имени Чак. Спустя год после создания лучшей лиги лучшей игры с мячом в ассоциации за «Никс» дебютирует первый цветной игрок — японец Ватару Мисака. Первый блин получается комом, и карьера самурая обрывается всего после трёх матчей. Причиной тому — напряжённость и расовая нетерпимость со стороны болельщиков и владельцев других клубов. В ту пору разрешалось играть только белым.

Чак Купер (11-й номер), 1953 год Фото: Bettmann/Getty Images

Всё течёт, всё меняется. Поэтому переносимся в 1950 год, вошедший в историю намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Именно тогда в НБА появляются игроки, впоследствии получившие прозвище «святая троица». В отличие от известного сериала, их бригада насчитывала троих, видимо, одного потеряли по дороге. Просим любить и жаловать. Нэт Клифтон, первым подписавший контракт с командой лиги. Эрл Ллойд, первым сыгравший в матче НБА. И, наконец, наш герой Чак Купер, первый темнокожий баскетболист выбранный на драфте. Рутинное перечисление их достижений несёт один нюанс. Все они были чернокожими и попали не в то место не в то время. Однако с ними соревнования белых парней окрасились в новые цвета, именно они проложили путь будущим афроамериканским суперзвёздам. Видимо, даже изначально кажущиеся параллельными прямые иногда пересекаются.

Тем не менее в истории Купера есть нечто большее, чем сам факт того, что он стал первым афроамериканцем, выбранным на драфте. В средней школе он почти бросил баскетбол. Какой смысл тренироваться и отдавать всего себя, если выступать будет всё равно кто-то из белых? Юного Чака не покидало чувство, что он выходит на паркет только для того, чтобы делать грязную работу. К счастью, на его пути встретился мудрый тренер, переубедивший завязывать и посоветовавший сосредоточиться на развитии универсальных навыков.

Будущий первопроходец послушался, трудился в поте лица, и судьба отплатила ему сторицей. Тяжёлая работа привела его в Государственный колледж Западной Вирджинии. Купер быстро освоился, наваливал в среднем под 20 очков за матч и продолжал прогрессировать. Но далее Чака призвали отдавать долг родине. Пока молодой человек служил на флоте, он продолжал играть в баскетбол. Благодаря этому спустя год вернулся к учёбе и выбрал университет Дюкейна. В родном штате он был ближе к семье, да и спортивная карьера быстро пошла в гору.

Чак Купер (11-й номер — справа), 1952 год Фото: Bettmann/Getty Images

Команда Купера неплохо котировалась на студенческом уровне и имела положительный баланс побед и поражений. Однако стоит делать поправку на сложившиеся в тогдашнем американском обществе нравы. Без сложностей не обошлось. Так, тренер соперников из Теннесси решил не отправлять своих игроков на матч с Дюкейном. Наставник заявил, что не желает, чтобы его спортсмены находились на площадке одновременно с афроамериканцем. Чак отнёсся к ситуации философски и предложил не выходить на паркет, чтобы его товарищи не получили техническое поражение. Благо одноклубники его поддержали и, в свою очередь, отказались играть без него. В итоге встречу вообще отменили.

Купер сталкивался с дискриминацией на протяжении всей карьеры, но никогда не реагировал остро и никому не позволял сломить его как человека. Он добился больших успехов в университете, установил рекорд Дюкейна по результативности за один сезон, пользовался уважением товарищей и даже получил признание в качестве всеамериканского спортсмена колледжа.

После окончания учёбы Чак присоединился к известной команде «Гарлем Глобтроттерс». Владелец гарлемцев был против перехода игрока в НБА, но не смог этому воспрепятствовать, так как стороны не подписывали никаких официальных бумаг. Так Купер оказался выбран «Бостоном» на драфте-1950. Однако и здесь не обошлось без скандала. Отдуваться за непопулярное решение пришлось владельцу «Селтикс» Уолтеру Брауну, чётко расставившему приоритеты:

Уолтер Браун владелец «Бостон Селтикс» с 1946 по 1964 год «Мне плевать, полосатый он, клетчатый или в горошек, «Бостон» забирает Чарльза Купера из Дюкейна!»

Если вы думали, что на высоком уровне дискриминация перестала преследовать Купера, то спешим вас разочаровать. Ему часто приходилось останавливаться в другом отеле, не вместе с белыми товарищами по команде. Он был вынужден питаться в других ресторанах, а однажды даже ночевал в поезде, так как в гостинице для него не нашлось места. Тренировавший тогда «Селтикс» Ред Ауэрбах признался, что Чаку «пришлось пройти через ад».

За семь сезонов в НБА Купер провёл более четырёх сотен матчей, где в среднем набирал 6,7 очка. Он не был звездой, зато проложил путь для будущих поколений талантливых афроамериканских баскетболистов. Во всех сезонах в майке «Бостона» Чак помогал команде пробиться в плей-офф. Спортивная карьера Купера сошла на нет после полученной в автокатастрофе травмы. Однако ни дискриминация, ни авария не разрушили его жизнь. Чак продолжал творить и за пределами паркета. Он получил степень магистра в университете Миннесоты и затем снова вошёл в историю, став первым чернокожим главой департамента Питтсбурга в правительстве города.

Лучше остальных важность Купера для баскетбола оценил великий Билл Расселл. В 1975 году 11-кратный чемпион НБА не принял символизирующее введение в Зал славы кольцо, заявив, что согласится только тогда, когда туда введут Чака. В 2019-м это наконец случилось. Расселл ждал 44 года, но такого человека, как Купер, американский спорт ждал ещё дольше.

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