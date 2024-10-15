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Сколько зарабатывает Джоэл Эмбиид: контракт центрового с Филадельфией Сиксерс, травмы и пропуски матчей в НБА

За что игрокам НБА платят миллионы? Один из лучших баскетболистов совсем обнаглел
Никита Бирюков
Джоэл Эмбиид
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Джоэл Эмбиид показал свою сущность не с лучшей стороны.

Распределение нагрузки в НБА стало уже определённого рода нормой в последние годы. Особенно этот термин ассоциируется с Каваем Леонардом во времена игры за «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Появление баскетболистов на паркете хотя бы в 70-75 матчах регулярного чемпионата становятся редкостью. Например, Леброн Джеймс лишь в прошлом сезоне сыграл 71 встречу за «Лос-Анджелес Лейкерс», а до этого на протяжении пяти последних лет его лучшим результатом было 67 матчей. Но в пользу Короля говорит его почтенный возраст. Многие берегут своё драгоценное здоровье, лишь бы в плей-офф быть в оптимальной форме.

Джоэл Эмбиид — MVP НБА 2023 года, семикратный участник Матчей звёзд НБА, четыре попадания во вторую пятёрку лучших игроков НБА и один раз оказался в первой, двукратный лучший игрок сезона по результативности. Но, к сожалению, Джо-Джо очень травматичный баскетболист. Он полностью пропустил два первых сезона в лиге, а в остальных восьми ни разу не провёл больше 70 матчей в регулярном чемпионате. Его лучший показатель — 68 игр в сезоне-2021/2022.

Игроки помогают подняться Джоэлу Эмбииду после получения травмы

Игроки помогают подняться Джоэлу Эмбииду после получения травмы

Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

В регулярке его не может остановить практически никто, именно поэтому он в последние три сезона набирает больше 30 очков в среднем за игру — 30,6, 33,1 и 34,7 очка. Это внушает страх, но его проблемы со здоровьем и нехватка лидерских качеств в решающих матчах плей-офф — это уже данность, с которой приходится мириться. Все клубы уже начали предсезонную подготовку к регулярке-2024/2025, а Эмбиид снова залечивает травму — «любимое» левое колено.

Как гром среди ясного неба вчера прогремела новость о контроле игрового времени Эмбиида. «По моим догадкам, я, скорее всего, больше никогда не буду играть сдвоенные матчи до конца карьеры», — сказал центровой в интервью ESPN. Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэрил Мори поддержал главную звезду клуба. «Мы подойдём к этому с умом. Частично это будет заключаться в том, что Пол Джордж и Джоэл Эмбиид не будут принимать участия в большом количестве сдвоенных матчей, если вообще будут».

Джоэл Эмбиид

Джоэл Эмбиид

Фото: Steven Ferdman/Getty Images

К слову, Эмбиид и раньше не часто принимал участие в «бэк-ту-бэках», а теперь и вовсе не будет играть в двух матчах за два дня. Напомню, в НБА вступило в силу правило 65 игр, которое гласит, что тот, кто не провёл такое количество встреч в регулярном чемпионате, не имеет права претендовать на любые индивидуальные награды по итогам сезона. На минуточку: в календаре «Филадельфии» ровно 17 сдвоенных матчей в сезоне-2024/2025. Если Эмбиид не выйдет на паркет в каждом из них, то уже точно окажется без какой-либо награды, не говоря уже о возможной травме центрового, которую он может получить с лёгкостью.

Раньше игроки за копейки по нынешним меркам «грызли паркет зубами», чтобы хотя бы получить право играть в НБА. Теперь же второй после Стефена Карри самый высокооплачиваемый игрок лиги в открытую заявляет, что не будет принимать участие в «бэк-ту-бэках». Стоит ли Эмбиид с такими вводными $ 51,4 млн? К игровой составляющей в большинстве своём претензий к центровому нет и не может быть, но вот к профессиональной, ментальной и физической готовности вопросы огромные.

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Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун на последней пресс-конференции сказал: «Лига стала очень мягкой. Все боятся набрать форму и бежать». С ним сложно не согласиться, потому что это то, к чему пришла НБА. Адам Сильвер и Джо Думарс попытались сделать так, чтобы минимизировать управление нагрузками, введя правило 65 игр. Тем не менее.

Известный инсайдер Шэмс Чарания поделился своим разговором с Эмбиидом: «Это часть новой нормы. Он не беспокоится, его не волнуют никакие награды в этом сезоне, его не волнуют 65 игр для попадания в сборную лучших игроков НБА или награда MVP. Он хочет быть на 100% здоровым там, где он не был — в плей-офф. Это часть новой нормы для Джоэла Эмбиида».

Мы можем быть не согласны хоть с чем, но это и вправду новая норма для НБА уже давно. Просто Эмбиид теперь осознанно пришёл к ней и будет стараться подойти к плей-офф в максимально боевом состоянии. Получится или нет — вопрос времени. Его новый партнёр по команде Пол Джордж, который тоже является далеко не самым здоровым игроком, получил травму в предсезонном матче. Удастся ли «Филе» пошуметь в плей-офф с трио Эмбиид — Джордж — Макси или же «Сиксерс» снова не доберутся до финала Восточной конференции?

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