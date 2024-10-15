Звезда НБА может заработать рекордные $ 345 млн! Но ему нужно выполнить непростое условие

Сумасшедшими деньгами в баскетболе уже никого не удивить. Сперва обладателем самого внушительного контракта в НБА был защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, который на деле доказал, что стоит каждого цента в прошлом плей-офф, где он взял не только награду самому ценному игроку финала Восточной конференции, но и стал MVP финальной серии. Браун подписал контракт с «Бостоном» на $ 304 млн, затем «кельты» решили этим летом заключить пятилетнее соглашение с Джейсоном Тейтумом, выписав ему крупнейший контракт в истории лиги на $ 315 млн.

К чему я веду? К тому, что границы крупных контрактов в НБА продолжают расширяться. Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс этим летом отказался продлить соглашение с командой, что, вероятно, заставило многих фанатов клуба задуматься о его возможном уходе. Однако известные журналисты Сэм Амик и Энтони Слэйтер заверили, что поводов для беспокойства нет.

«Будущее Фокса тоже маячит на горизонте, поскольку, по словам источников в лиге, участник Матча всех звёзд решил не подписывать продление контракта в этом году, отчасти потому, что он хочет посмотреть, как формируется состав на долгосрочную перспективу. Фокс, у которого осталось два сезона по текущему контракту, хочет побеждать на самом высоком уровне и может претендовать на значительно более выгодный контракт, если попадёт в сборную лучших игроков НБА», — говорилось в материале The Athletic.

И ведь Слэйтер с Амиком оказались правы! Сегодня Шэмс Чарания, который является протеже легендарного инсайдера Эдриана Войнаровски, заявил, что Фокс отказался от продления на три года стоимостью в $ 167 млн ради того, чтобы подписать с «Сакраменто» новый контракт, по которому получит $ 345 млн за пять лет. Тем самым он может стать обладателем самого дорогого соглашения в истории НБА. Правда, ему необходимо будет выполнить непростое условие: попасть в одну из трёх символических сборных лучших игроков по итогам сезона или же заполучить одну из индивидуальных наград (MVP, DPOY). Лишь тогда Фокс сможет претендовать на рекордное продление следующим летом.

ДеАарон Фокс Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Если же ДеАарон не сумеет попасть в сборную All-NBA, тогда он сможет заключить новый максимальный контракт с клубом на сумму в $ 229 млн за четыре года. НБА в прошлом сезоне прокатила Фокса с попаданием на Матч звёзд, хотя разыгрывающий по ходу регулярного чемпионата в среднем набирал 26,6 очка, 4,6 подбора, 5,6 передачи и 2,0 перехвата. Он установил рекорд «Сакраменто» по количеству очков в среднем, а также стал лучшим в НБА по перехватам, переписав и клубное достижение по этому показателю.

В сезоне-2022/2023 Фоксу удалось попасть в третью символическую сборную по итогам сезона. «Сакраменто» был на подъёме — третье место в регулярном чемпионате, выход в плей-офф спустя 16 лет отсутствия в главном турнире за чемпионство в НБА. «Короли» образца прошлого сезона — не лучшая команда, которая завершила чемпионат на 10-м месте Запада и не пробилась в постсезон. Теперь же на кону стоит самый аппетитный контракт в лиге, Фоксу необходимо будет тащить за собой коллектив как никогда. Появление Демара Дерозана в стане клуба из столицы Калифорнии может сыграть как на руку ДеАарону, так и нет.

Новый атакующий защитник «Кингз» славится тем, что берёт на себя огромное количество бросков. Особенно со средней дистанции. Это уменьшит количество моментов, когда с мячом в подобной ситуации мог бы оказаться Фокс. Пока выводы делать рано, нужно будет посмотреть за стартом команды в регулярке. ДеАарон на протяжении всей карьеры неустанно трудился, чтобы превратиться в звезду. В этого парня хочется верить и сопереживать ему, так как он совместно с Домантасом Сабонисом и Майком Брауном поднял «королей» на новый уровень по сравнению с тем, какое раньше было представление у людей о франшизе.