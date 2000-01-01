Новички Лиги ВТБ со звёздными родственниками из НБА. Кому Биллапс приходится кузеном?

Ксавьер Мун

Игрок «Зенита» Ксавьер Мун — это племянник Джамарио Муна, игравшего в одной пятёрке с Леброном Джеймсом и Крисом Бошем. За плечами Джамарио пять сезонов в НБА. Именно он стал для Ксавьера примером для подражания, после того как в два года подарил ему баскетбольный мяч.