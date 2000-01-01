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У этих новичков Лиги ВТБ есть родственники из НБА!
У этих новичков Лиги ВТБ есть родственники из НБА!
У этих молодых игроков Единой лиги ВТБ среди родственников есть звёзды НБА. Любовь к баскетболу у них в крови.
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Обри Доукинс
Обри Доукинс
Летом 2024-го Обри Доукинс пополнил состав «Пари НН». Его звёздный родственник — отец Джонни Доукинс. Он провёл девять сезонов в НБА, а сейчас работает главным тренером в NCAA. Обри рассказывал, что уже с пяти лет играл в команде, папа заложил в него основу серьёзного отношения к баскетболу.
Ксавьер Мун
Ксавьер Мун
Игрок «Зенита» Ксавьер Мун — это племянник Джамарио Муна, игравшего в одной пятёрке с Леброном Джеймсом и Крисом Бошем. За плечами Джамарио пять сезонов в НБА. Именно он стал для Ксавьера примером для подражания, после того как в два года подарил ему баскетбольный мяч.
Брендан Адамс
Брендан Адамс
Брендан Адамс из «Самары» родился в баскетбольной семье. Его старший брат — Джейлен Адамс, ставший MVP чемпионата Австралии в 2022-м. Брендан рассказал, что лучший совет от Джейлена звучал так: «Не надо слишком долго оценивать ситуацию на паркете, просто бери и делай».
Ронни Харрелл
Ронни Харрелл
Ронни Харрелл подписал контракт с «Самарой» летом 2024-го. Его кузен — чемпион и MVP финальной серии НБА — 2004 — Чонси Биллапс. Харрелл говорил, что благодарен Чонси за возможность прикоснуться к миру звёзд НБА и услышать важные советы.
Новички Лиги ВТБ со звёздными родственниками из НБА. Кому Биллапс приходится кузеном?
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