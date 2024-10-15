Показатели Леброна в концовках — просто шок. Неужели сказывается возраст?

Для тех, кто не знаком с терминологией, клатч в баскетболе — это ситуация, когда разница в счёте составляет не более пяти очков за пять минут до окончания игры. Это, безусловно, напряжённый момент. Стоит отметить, что в последние три года Леброн Джеймс не всегда справляется с такими ситуациями, что подтверждается свежей порцией статистических сведений на экранах заокеанских телеприёмников. Однако в данном случае речь пойдёт о несколько иной ситуации.

На протяжении своей карьеры Леброн Джеймс неоднократно совершал решающие броски, но в последние годы у него возникли трудности с трёхочковыми попаданиями. В соцсетях завирусилась инфографика от ESPN, которая раскрыла, что Леброн 16 раз подряд промахнулся при попытках реализовать трёхочковый бросок, который мог бы вывести его команду вперёд или сравнять счёт в последние 30 секунд четвёртой четверти и в овертайме.

Хотя в последние годы Леброн не всегда успешно попадал трёхочковые в ключевые моменты, нельзя было бы честно заявить, что он не проявлял себя в решающие моменты за «Лейкерс». Например, в прошлом сезоне в клатче он реализовывал 52,9% бросков, и, вероятно, нет никого в составе «озёрников», кому доверили бы мяч в финальные секунды матча.

В эфире шоу The Shop Леброн поделился своими мыслями о клатчевых ситуациях в НБА: «Что происходит у меня в голове? Это больше похоже на замедленную съёмку, и я тоже начинаю замедляться. Это просто попытка оставаться терпеливым, не перенапрягаться и не заранее решать, что делать дальше. Это всё ещё процесс чтения ситуации и реакции на неё, даже когда время на часах идёт 9, 8, 7, 6. Если смотреть на секундомер, секунды кажутся быстрыми. Но по какой-то странной причине на баскетбольной площадке для меня время, которое кажется летящим быстро, на самом деле замедляется.

Леброн Джеймс, предсезонка НБА-2024 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Это позволяет мне замедлиться и увидеть, что происходит вокруг. Всегда ли это приводит к попаданию в корзину? Нет, хотелось бы, чтобы мяч всегда попадал в цель. Но я стараюсь поставить себя в позицию, чтобы сделать правильный ход или помочь команде каждый раз. Это приходит с опытом; лучший учитель в жизни — это опыт. Чем больше у тебя таких моментов, тем лучше ты становишься».

Грядущий сезон НБА станет для Леброна Джеймса уже 22-м в его профессиональной карьере, что равняется рекорду по числу сыгранных сезонов. Однако не стоит удивляться, если звёздный форвард решит побить и этот рекорд. И тем более не удивляйтесь, если Леброн наконец-то разорвёт свою клатчевую чёрную полосу.

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